כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

בעיית חנייה ופערי אבטחה: מה חשבנו על גרין?

דו"ח המבקר של ONE מגיע לאצטדיון בנוף הגליל: האזור בכחול-לבן והפקחים, ההבדל בכמות הסדרנים והשיטור בין משחק רגיל למפגש עם הגדולות ואיך האוכל?

אוהדי עירוני טבריה בגרין (שחר גרוס)
דו”ח המבקר של ONE יסקור במגוון נושאים את כלל מתקני הכדורגל בארץ, והערב (שבת) לצד המשחק בין עירוני טבריה להפועל חיפה במחזור הראשון של ליגת העל, אנו מביאים אליכם את המסקנות באשר לאצטדיון גרין אשר בנוף הגליל.

חנייה

החנייה בגרין היא נושא כאוב מאוד. תשאלו את אוהדי הקבוצות הגדולות המגיעים למשחקים שם. כל האזור הקרוב הסובב את האצטדיון צבוע כחול לבן, ובזמן משחקים פקחי עיריית נוף הגליל מסתובבים שם כל הזמן ומחלקים דו”חות.

החניון של האצטדיון גם הוא בכחול לבן וגם בו צריך לשלם. החנייה בתשלום היא עד 12 בלילה, גם בשבת, זאת כדי להבטיח שאף אחד לא יתחמק מתשלום. במשחקי בית של בני ריינה ועירוני טבריה מול קבוצות קטנות, אולי תוכלו למצוא חנייה ללא תשלום בשכונות הסמוכות, אבל זה דורש הליכה ברגל של כעשר דקות. במשחקים מול הגדולות חבל לכם על הזמן. החנייה מפוצצת ומראש פקחי העירייה מונעים כניסת כלי רכב זרים לשכונות הסמוכות. 

מזנון

בוטקה אחד ניצב בכל צד של האצטדיון. היום משום מה הוא סגור, כי "אין מספיק קהל", לדברי אנשי האצטדיון. בדרך כלל נקניקיה בלחמנייה עולה 25 שקלים. אם יש לכם כניסה ל VIP, אז יש אוכל מצוין.

שירותים

כבר בפתיחה לא נקי במיוחד. יש מספיק תאים, בטח ברב המשחקים. 

סדרנים ושיטור

גם כאן, הפער הוא עצום בין משחק מול קבוצה גדולה למשחק מול קבוצה קטנה. ברוב המשחקים לא תדעו כמעט שיש משחק באצטדיון אם תעברו באזור. כשמגיעות לנוף הגליל הקבוצות הגדולות, הסיפור שונה לגמרי. ניידת משטרה עומדת בכיכר שלפני האצטדיון ומונעת מכלי הרכב לפנות שמאלה למגרש. מי שרוצה להיכנס לחניון נדרש להמשיך ישר בכיכר, לפנות פניית פרסה בכיכר הבאה להצטרף לפקק הענק שנמצא שם. למה? לא באמת ברור. 

במשחק כמו הערב, של טבריה מול הפועל חיפה, הסדרנים והשוטרים משועממים וכמעט מחוסרי עבודה.

