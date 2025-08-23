יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:42
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
00-00המבורג1
00-00לייפציג2
00-00אוניון ברלין3
00-00היידנהיים4
00-00אוגסבורג5
00-00הופנהיים6
00-00מיינץ7
00-00סט. פאולי8
00-00בורוסיה מנשנגלדבאך9
00-00איינטרכט פרנקפורט10
00-00באיירן מינכן11
00-00באייר לברקוזן12
00-00בורוסיה דורטמונד13
00-00פרייבורג14
00-00פ.צ. קלן15
00-00וולפסבורג16
00-00ורדר ברמן17
00-00שטוטגרט18

לברקוזן וטן האח פתחו את העונה בהפסד ביתי

סגנית האלופה נראתה רע בבכורה של ההולנדי בבונדסליגה, ונכנעה 2:1 להופנהיים. פרנקפורט הביסה את ברמן, המפתיעה של העונה שעברה ספגה הפסד לא צפוי

|
אריק טן האח על הקווים (IMAGO)
אריק טן האח על הקווים (IMAGO)

אחרי הקונצרט של האלופה באיירן מינכן עם 0:6 מול רד בול לייפציג אתמול, המחזור הראשון של הבונדסליגה נמשך היום (שבת) עם שבעה משחקים, כאשר הסגנית באייר לברקוזן פתחה גם היא את העונה, ובהמשך הערב תעלה בורוסיה דורטמונד עם משחק חוץ מול סנט פאולי.

באייר לברקוזן – הופנהיים 2:1

הבכורה בליגה של אריק טן האח הייתה חמוצה למדי. המשחק נפתח באופן אינטנסיבי למדי בשני צידי המגרש, וסגנית האלופה הייתה הראשונה לכבוש כאשר גרימאלדו מצא בכדור גובה את גארל קוואנסה, שנגח את היתרון כבר בדקה השישית. משם השליטה עברה לצד של האורחת, שהרבתה לסכן את השער של מארק פלקן ובדקה ה-25 השווה פיסניק אסלאני את התוצאה עם כדור חד מתוך הרחבה.

במחצית השנייה התקשו שתי הקבוצות להגיע למצבים, אך הופנהיים הייתה איכותית יותר בחלק הקדמי ועלתה ליתרון כאשר טים למפרלה כבש את היתרון עם תחילת המחצית בבעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה השמאלית,  והכניע את פלקן. המאמן ההולנדי הטרי לא מצא תשובות, ואיבד נקודות כבר במחזור הראשון.

אלכסנדר פראס עם הכדור מול שחקני לברקוזן (IMAGO)אלכסנדר פראס עם הכדור מול שחקני לברקוזן (IMAGO)

איינטרכט פרנקפורט – ורדר ברמן 1:4

הנשרים פתחו גם העונה באופן חלק כאשר כבר בפתיחה היו התקפיים, ובאו על שכרם כאשר צ’אן אוזון עם שער אדיר ממרחק רב כבש את הראשון, וכעבור שלוש דקות ג’יאן בהויה נגח את השני לשער של בקהאוס. בהויה השלים צמד כבר עם פתיחת המחצית השנייה והיה נראה שהמשחק הולך לכיוון של תבוסה, אך הירוקים-לבנים לא אמרו נואש וצימקו דקה לאחר מכן מרגליו של ג’סטין ניינמאה. האורחת ניסתה לצמק עוד עם מצבים לא משכנעים, ונכנעה סופית בדקה ה-70 כשאנסגאר קנאוף כבש את הרביעי.

צצ'אן אוזון מודה לקהל (IMAGO)

פרייבורג – אוגסבורג 3:1

אחת הקבוצות המפתיעות של שנה שעברה, שסיימה במקום החמישי בהפרש של שתי נקודות בלבד מדורטמונד, פותחת את העונה בהפסד ביתי לבווארים. המארחת לחצה בפתיחה הייתה דומיננטית יותר, אך אחרי קרוב לחצי שעה החלה האורחת לצאת קדימה, ובדקה ה-32 כבש גיאנוליס את השער הראשון. אוגסבורג הוסיפה להיות יעילה ועם סיום המחצית כבר שמה את השלישי ברשת, אחרי שני שערים בחמש דקות מרגליהם של כריסליין מצימה ומריוס וולף.

לוקאס האולר מאוכזב (IMAGO)לוקאס האולר מאוכזב (IMAGO)

פ.צ היידנהיים – וולפסבורג 3:1

הזאבים הגיעו למשחק הבכורה שלהם העונה מול היריבה מדרום המדינה במטרה לקחת את שלושת הנקודות בלי בעיות בדרך, ואכן בדקה ה-20 הניסיון הראשון למסגרת הלך פנימה, כאשר פטריק וימר מצא את אנדראס אולסן מחוץ לרחבה, והאחרון שלח בעיטה לחיבורים של ראמאי וקבע 0:1. אמנם 10 דקות לאחר מכן לאו סינזה דייק בבעיטה חופשית והשווה ל-1:1.

האורחת חיפשה לחזור ליתרון והייתה לא מדויקת, עד שבדקה ה-66 מתיאס סוונברג נגח פנימה את ה-1:2, ופנדל מאוחר של מוחמד אמורה סגר את הסיפור והוציא את וולפסבורג עם הניצחון.

פטריק וימר עם הכדור (IMAGO)פטריק וימר עם הכדור (IMAGO)

אוניון ברלין – שטוטגרט 1:2

הקבוצה מהבירה אירחה את האדומים, שהגיעו אחרי הפסד 1:2 בסופר קאפ לבאיירן מינכן, וראו בסיום את אותה התוצאה גם הפעם, כאשר אליאס אנסה בדקה ה-18 ניסה את מזלו מחוץ לרחבה ומצא את הרשת. למרות לחץ כבד של האורחת, החלוץ הכפיל עמוק בתוספת הזמן מבישול של אנדריי איליץ’. במחצית השנייה המארחת הסתגרה וכמעט שלא רשמה מצבים, כאשר שער מאוחר של טיאגו תומאס הצליח רק לצמק.

 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */