ממשיכה לדשדש: אסטון וילה ספגה 1:0 מברנטפורד

המחזור השני של הפרמייר ליג נמשך היום (שבת) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד אסטון וילה ספגה 1:0 מברנטופרד. בורנמות’ השיגה גם היא 0:1 על וולבס, ובקרב העולות החדשות, ברנלי גברה 0:2 על סנדרלנד.

ברנטפורד – אסטון וילה 0:1

אחרי שסיימה בתיקו עם ניוקאסל במחזור הפתיחה, הקבוצה של אונאי אמרי עדיין לא מצליחה לאסוף ניצחון בעונת 2024/25. מי שכבש את השער היחיד במשחק עבור הדבורים הוא דאנקו קוואטרה, שעט על ריבאונד בתוך הרחבה של דיבו מרטינז וקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-13. ניצחון ראשון העונה למארחת, אחרי שבמחזור הראשון הפסידה 3:1 לנוטינגהאם פורסט.

שחקני ברנטפורד בטירוף (IMAGO)

בורנמות’ – וולבס 0:1

הדובדבנים התאוששו מההפסד לליברפול במחזור פתיחת הפרמייר ליג ואספו שלוש נקודות ראשונה העונה, בזכות שער מוקדם מאוד של מרקוס טברניר, שכבר בדקה הרביעית כבש את השער היחיד במשחק מתוך הרחבה. הזאבים שהובסו בשבוע שעבר וחטפו 4:0 ממנצ’סטר סיטי, עדיין ללא נקודות העונה.

שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)

ברנלי – סנדרלנד 0:2

בקרב העולות החדשות, הייתה זו המארחת שיצאה עם ידה על העליונה וספרה נקודות ראשונות העונה. בדקה ה-47 ג’יידון אנטוני מצא בפס נהדר את ג’וש קולן שכבש בקלות את השער הראשון, ובדקה ה-88 השניים התהפכו, כשהפעם קולן סיפק כדור מצוין לאנטוני, שעבר את השוער ומול שער חשוף סגר את הסיפור באופן סופי. סנדרלנד נעצרה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם במחזור הפתיחה.