בילנקי בהרכב טבריה, איסט יפתח בהפועל חיפה

עיורני טבריה מארחת במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל את הפועל חיפה באצטדיון גרין, ותנסה להתאושש מרצף רע בגביע הטוטו ולפתוח את העונה ברגל ימין. מנגד האדומים מהכרמל רוצים להראות לכולם שלמרות העזיבות בקיץ הם כאן כדי להישאר, ולקחת בפתיחה שלוש נקודות במשחק חוץ מאתגר מבחינתם.

אלירן חודדה יעלה שוב במערך של שלושה בלמים, ממנה ייעדר אונדז’יי באצ’ו שכזכור נפצע במהלך המשחק מול הפועל פ”ת בגביע הטוטו. בקישור יפתחו יונתן טפר ומוחמד אוסמן, ובחוליית ההתקפה ימשיך חודדה עם פיטר מייקל וסטנילב בילנקי. איתמר שבירו יחכה על הספסל, הארון שאפסו חוזר להרכב.

גל אראל יפתח ב-11 עם ניב אנטמן בשער, ג’ורג’ דיבה ינהל את מרכז ההגנה, ג’בון איסט בחוליית ההתקפה ואת הקישור יובילו יונתן פרבר וייסמאו קבדה. רועי זיקרי, רוי נאווי ודור מלול יחכו על הספסל.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, דניאל גולאני, הארון שפסו, סאמבינה, רון אונגר, עומר יצחק, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, יונתן טפר, סטניסלב בילנקי ופיטר מייקל.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, ג’ורג’ דיבה, נאור סבג, ברונו רמירס, סאנא גומס, ייסמאו קבדה, יונתן פרבר, לארי אנגולו, ג’בון איסט, רגיס נדו וסאלם ג’ידו.