יום שבת, 23.08.2025 שעה 19:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

בילנקי בהרכב טבריה, איסט יפתח בהפועל חיפה

הקבוצה מהכנרת תפתח בחוליית ההתקפה גם עם פיטר מייקל, הקבוצה של אראל עם שינויים קלים בהרכב שפתח בהפסד לבית"ר ירושלים בחצי הגמר. ההרכבים המלאים

|
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

עיורני טבריה מארחת במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל את הפועל חיפה באצטדיון גרין, ותנסה להתאושש מרצף רע בגביע הטוטו ולפתוח את העונה ברגל ימין. מנגד האדומים מהכרמל רוצים להראות לכולם שלמרות העזיבות בקיץ הם כאן כדי להישאר, ולקחת בפתיחה שלוש נקודות במשחק חוץ מאתגר מבחינתם.

אלירן חודדה יעלה שוב במערך של שלושה בלמים, ממנה ייעדר אונדז’יי באצ’ו שכזכור נפצע במהלך המשחק מול הפועל פ”ת בגביע הטוטו. בקישור יפתחו יונתן טפר ומוחמד אוסמן, ובחוליית ההתקפה ימשיך חודדה עם פיטר מייקל וסטנילב בילנקי. איתמר שבירו יחכה על הספסל, הארון שאפסו חוזר להרכב. 

גל אראל יפתח ב-11 עם ניב אנטמן בשער, ג’ורג’ דיבה ינהל את מרכז ההגנה, ג’בון איסט בחוליית ההתקפה ואת הקישור יובילו יונתן פרבר וייסמאו קבדה. רועי זיקרי, רוי נאווי ודור מלול יחכו על הספסל.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, דניאל גולאני, הארון שפסו, סאמבינה, רון אונגר, עומר יצחק, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, יונתן טפר, סטניסלב בילנקי ופיטר מייקל.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, ג’ורג’ דיבה, נאור סבג, ברונו רמירס, סאנא גומס, ייסמאו קבדה, יונתן פרבר, לארי אנגולו, ג’בון איסט, רגיס נדו וסאלם ג’ידו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
