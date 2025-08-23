יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

קווין דה בריינה יערוך בכורה בהרכב נאפולי

הקשר הבלגי שהשיג כל תואר אפשרי בסיטי, יעלה ב-11 של קונטה במשחק הפתיחה של הסרייה א' מול ססואולו (19:30). ברארדי פותח מנגד. שידור חי ב-ONE2

|
קווין דה בריינה (IMAGO)
קווין דה בריינה (IMAGO)

זהו זה. ההמתנה הסתיימה והליגה האיטלקית שבה אל חיינו כשבשעה זו, האלופה נאפולי, מזניקה את משחקי הסרייה א’ כשהיא מתארחת בחוץ אצל העולה החדשה, ססואולו, במטרה לשמור על הכתר עונה נוספת, ולראשונה בהיסטוריה לזכות פעמיים רצוף.

החבורה של אנטוניו קונטה, בפעם הראשונה בחייה, מגיעה לעונה החדשה כפייבוריטית לזכות באליפות בעקבות חיזוקים בכל העמדות כשמעל כולם, קווין דה בריינה שהגיע להוסיף עוד ניצוץ להרכב. אחרי עונה שהתחילה בהפסד והסתיימה במאני טיים עם הסקודטו, הפרטנופיי רוצים לכפר על מחזור הפתיחה מהעונה הקודמת, בו ספגו תבוסה 3:0 מהלאס ורונה, ולהתחיל את העונה החדשה ברגל ימין.

הרכב נאפולי: אלכס מרט, ג’ובאני די לורנצו, אמיר רחמני, חואן חסוס, מתיאס אוליברה, סטניסלב לובוטקה, אנדרה פרנק זמבו אנגיסה, סקוט מקטומיניי, קווין דה בריינה, מתיאו פוליטאנו ולורנצו לוקה.

מנגד, העולה החדשה, ששבה אחרי עונה אחת בסרייה ב’ בה עלתה בקלילות מהמקום הראשון, רוצה להתקבע מחדש בליגה הבכירה. אף קבוצה בליגת המשנה לא השיגה יותר נקודות ממנה בבית בעונה שחלפה, והיא יודעת שה’מאפיי’ עשוי לקבוע לאן תלך העונה שלה. מצד שני, מחזור הפתיחה לא מבשר לה טובות כשהיא עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים בחמש הפעמים האחרונות.

הרכב ססואולו: סטפנו טוראטי, סבסטיאן ואלוקייביץ’, פיליפו רומאניה, טאריק מוהארמוביץ’, ג’וש דויג, לוקה ליפאני, איסמעל קונה, דניאל בולוצה, דומניקו ברארדי, ארמנד לאוריינטה ואנדראה פינאמונטי.

הפעם האחרונה בה שתי הקבוצות נפגשו בביתה של סאסוולו הייתה בפברואר 2024, אז נאפולי הביסה 1:6. בכלל, האלופה המכהנת רשמה חמישה ניצחונות רצופים על ‘הנרוורדי’, כשהפעם האחרונה בה היא נעצרה מול השחורים-ירוקים הייתה בעונת 2021/22.

