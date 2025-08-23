יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:39
ליגה איטלקית 25-26
00-00פארמה1
00-00קרמונזה2
00-00ססואולו3
00-00פיזה4
00-00גנואה5
00-00קליארי6
00-00טורינו7
00-00קומו8
00-00אודינזה9
00-00רומא10
00-00בולוניה11
00-00מילאן12
00-00ורונה13
00-00נאפולי14
00-00אטאלנטה15
00-00לצ'ה16
00-00לאציו17
00-00יובנטוס18
00-00אינטר19
00-00פיורנטינה20

לראשונה: דה בריינה ומודריץ' בליגה האיטלקית

אחרי קריירה ענפה ושלל תארים, צמד הקשרים מגיע לסרייה א', יפתח בהרכבי נאפולי ומילאן ומצית את הדמיון עוד לפני שדרכו על כר הדשא. שידור חי ב-ONE2

לוקה מודריץ' וקווין דה בריינה (IMAGO)
לוקה מודריץ' וקווין דה בריינה (IMAGO)

עוד רגע זה קורה והליגה המותחת ביותר בעונה החולפת, הסרייה א’, שבה אלינו עם משחקה של האלופה נאפולי, בו היא מתארחת אצל ססואולו ששבה לליגה האיטלקית אחרי עונה אחת בליגת המשנה, כשבהמשך, מילאן תעלה לכר הדשא מול קרמונזה. שני המשחקים ישודרו בערוץ ONE2 החל מהשעה 19:30, כשמהשעה 19:00 יתקיים אולפן פתיחת עונה. משחקה של מילאן יחל בשעה 21:45.

אך עם כל הכבוד לחזרת הליגה, מי שיתפסו את אור הזרקורים הם צמד הכוכבים החדש שהגיע לסרייה א’, כשקווין דה בריינה הצטרף לאלופה המכהנת, נאפולי, בעוד שלוקה מודריץ’ חתם בשורות ‘הרוסונרי’ שיפתחו בהרכב קבוצתם בהתאמה.

דה בריינה יפתח את העונה במדים התכולים אחרי ששיחק במשך כמעט עשור בקבוצה התכולה הטובה ביותר באירופה, מנצ’סטר סיטי, בה השיג כל תואר אפשרי וחרט את שמו בספרי ההיסטוריה של המועדון, כשיש שיכתירו אותו כשחקן הגדול ביותר שלבש אי פעם את מדי הסיטיזנס.

תגבירו את הווליום: לוקה מטריף את האוהדים

בהמשך, לוקה מודריץ’, שכבר התקבל לקול תשואות הקהל בסן סירו במשחק הגביע בו מילאן ניצחה 0:2 את בארי, יפתח לראשונה בהרכב של מסימיליאנו אלגרי וינסה להוביל את המועדון, שאיבד מזהותו בעונה האחרונה, בחזרה אל קדמת הבמה בליגה האיטלקית, ולספק מעט מהווינריות שליוותה אותו לאורך כל הקריירה.

למרות גילם המבוגר, זה שינוי מרענן לליגה, שקיבלה שני פנים חדשות לליגה המותחת ביותר באירופה, אולי גם בעולם, וכל עוד יהיו כשירים, יספקו רגעי קסם ששמורים לגדולים ביותר, כמו הצמד שהם וכמו שעשו לכל אורך הקריירה העשירה שלהם.

