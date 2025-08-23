יום שבת, 23.08.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

עם קישור מעובה: הרכב מכבי חיפה לריינה

דייגו פלורס יפתח את העונה בליגת העל ב-20:30 מול ריינה עם שלישיית קישור שתכלול את עלי מוחמד, אזולאי ונאור. יובאנוביץ' בחוד. ההרכב המלא בפנים

עלי מוחמד (עמרי שטיין)
עלי מוחמד (עמרי שטיין)

אחרי ההדחה המאכזבת מאירופה, מכבי חיפה תקווה לפתוח את העונה בליגת העל ברגל ימין, כאשר תארח הערב (שבת, 20:30) למחזור הפתיחה בסמי עופר את בני ריינה של סלובודאן דראפיץ’. 

רק השבוע נפגשו שתי הקבוצות במשחק על המקום השביעי בגביע הטוטו, בו גברה בני ריינה 0:2 על חיפה בסמי עופר. כעת, הירוקים ינסו לשים את ההפסד מאחור ולזכות בשלוש נקודות.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסוף פודגוראנו.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עאיד חבשי, מילאדין סטבנוביץ', עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, ג'וניור פיוס, אלכסה פייץ', סער פדידה, אנטוניו ספר, מוחמד שכר ואסיל כנTני.

