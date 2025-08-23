עם קישור מעובה: הרכב מכבי חיפה לריינה

אחרי ההדחה המאכזבת מאירופה, מכבי חיפה תקווה לפתוח את העונה בליגת העל ברגל ימין, כאשר תארח הערב (שבת, 20:30) למחזור הפתיחה בסמי עופר את בני ריינה של סלובודאן דראפיץ’.

רק השבוע נפגשו שתי הקבוצות במשחק על המקום השביעי בגביע הטוטו, בו גברה בני ריינה 0:2 על חיפה בסמי עופר. כעת, הירוקים ינסו לשים את ההפסד מאחור ולזכות בשלוש נקודות.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסוף פודגוראנו.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עאיד חבשי, מילאדין סטבנוביץ', עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, ג'וניור פיוס, אלכסה פייץ', סער פדידה, אנטוניו ספר, מוחמד שכר ואסיל כנTני.