רומן סורקין נפתח: "אני לא אדיש כמו שחושבים"

נבחרת ישראל תחל השבוע את דרכה באליפות אירופה 2025, אריאל בית הלחמי וחניכיו שובצו לבית ד' עם פולין (המארחת), צרפת, סלובניה, איסלנד ובלגיה. החלומות והציפיות כמו גם המטרות ברורות לכל, ורגע לפני שהמשחק הראשון משוחק, ישבנו ב-ONE עם רומן סורקין, שחקנה של מכבי תל אביב ואחד מהגבוהים הכי טובים שיש ליורוליג להציע, לפודקאסט בו הוא דיבר על הכל מהכל – או במילים אחרות: הרומן שלא הכרתם.

הפורוורד/סנטר דיבר על המורל בנבחרת, האתגרים שלו, גמר הליגה, הטילים האיראנים והיכן הוא היה בלילה בו מבצע “עם כלביא” יצא לדרך. סורקין שיתף על הקרבה לג'ייק כהן שפרש ומתי לראשונה ראה את עודד קטש משחק. סורקין גם חשף פרטים על העונה המאתגרת במיוחד שחווה אצל הצהובים, על המחיר שהעונה גבתה מתמיר בלאט וסיפר על אגדות השושלת ומה הופך את מכבי ת”א לכה מיוחדת. וגם: היורובאסקט הקרוב צפוי להביא עימו אתגר קשוח לביג מן המוכשר, שמתייחס כמובן גם לאקס פקטור בטורניר הקרוב, העצות שלו לאיתן בורג, לזמרי הנבחרת וגם מה באמת צובט לו בלב.

היורובאסקט מתחיל בעוד כמה ימים, איך האווירה בנבחרת בימים שלפני האליפות?

"דבר ראשון כיף גדול להיות פה תודה רבה. האווירה טובה, מאוחדים, חברים. תמיד ככה בנבחרת ישראל, כיף".

ראינו שים מדר בחזרה ארצה הדליק מטוס שלם. מה היה שם מאחורי הקלעים, הוא הדליק גם אתכם ככה?

"כן, זה ים, הוא די קולני והוא מאוד כיפי. כיף להיות לידו זה מדבק הוא לא בחור שקט ולא במובן הרע, תמיד כיף איתו תמיד יש מוזיקה וצחוקים כיף איתו".

הוא חידש כבר את הדואט עם דני?

"הם שרים כל הזמן, יש להם עמדת קריוקי, הם שרים הרבה".

כמה הנבחרת תוכל להפתיע?

"אפשר, אבל המשימה העיקרית שלנו היא קודם כל להסתכל על לעבור את השלב הראשון. יש לנו את איסלנד במשחק הראשון שהוא סופר קריטי, פולין בבית שהיא נבחרת לא קלה ואת בלגיה. יש לנו פה גם את צרפת. אנחנו צריכים לנצח בסופו של דבר. אנחנו רוצים ומכוונים לזה, אנחנו לא באים ואומרים ‘טוב, זה משחק שאנחנו לא הולכים לנצח’. אנחנו מסתכלים לכולם בגובה העיניים ומכבדים את כולם, באים צנועים, אבל גם באים לנצח ולשחק כדורסל טוב מאוד מול כולם".

רומן סורקין. "מסתכלים לכולם בגובה העיניים" (שחר גרוס)

צרפת מגיעה אולי הכי רזה בקו הקדמי ממה שזכור, ויש לך שם חבר לקבוצה, ג'יילן הורד. החלפתם כבר כמה מילים?

"דיברנו שנתראה בקרוב ואני שמח בשבילו. הוא שחקן אדיר. שלחתי לו הודעה ‘אתה הכי טוב שאני מכיר’. אני באמת חושב שהוא שחקן מאוד טוב, ג'יילן הוא.... יש לו הכל, לאט לאט רואים את זה, יותר ויותר, אבל הוא כל כך מוכשר וטוב ואני שמח בשבילו שהוא בסגל אליפות אירופה במדינה כמו צרפת, זה לא משהו שהוא קל. עדיין יש להם את הבחירה מספר שתיים ושחקני יורוליג, המון שחקנים טובים".

אם מסתכלים על עמדה מספר חמש בבית, לאיסלנד יש את טריגרי הילנסון ובכלל נראה שיש לך עבודה. אתה מוכן? הרבה יהיה עליך.…

"כן יש לנו גם את איתי, אני חושב שמדברים המון על הגנה שזה לעצור אותן בפן ההגנתי. יש לנו גם את איתי (שגב, מ.ב) שהוא אחד השומרים הטובים שקיימים על העמדה הזאת, זה נותן עוד בוסט גדול. יש גם את תומר גינת, נמרוד לוי ודני אבדיה. יש לנו גודל ופיזיות, בסוף לא תראו קרב חפירות. בלי לזלזל, אני לא מכיר את האיסלנדים, אני זוכר שהסנטר שלהם פיזי וריבאונדר שעושה את העבודה המלוכלכת מאוד טוב, אבל זה יותר מאמץ קבוצתי, הוא לא ייקח כל ריבאונד, זאת עבודה של כולם לעזור בהגנה ולתת איזה באמפ קטן. זו עבודה קבוצתית, גם שלי, גם של איתי, גם של כל הגבוהים ואני חושב שלא שם תיקבע התוצאה. זה יכול רק לעזור".

אחרי משחקי ההכנה מה לדעתך החוזקות של הנבחרת ועל מה אתם עוד צריכים לעבוד?

"ה-DNA שלנו הוא ריצה, אנחנו מאוד מהירים ומשחקים בקצב מאוד גבוה שזה משהו שלא נוח לקבוצות אחרות. תמיד אפשר לעבוד עוד קצת על תיאום כי בסוף זו תקופה מאוד קצרה להכין 12 שחקנים בתקופה של חודש אימונים, שזה ברוטו, כשיש טיסות ואימון שפה אי אפשר ומשחק – זה על סף הבלתי אפשרי לעשות איזו שיטה. לכל קבוצה שהייתי בה יש מאמן שמנחיל שיטה מסוימת ובהתחלה או שזה נראה רע או שזה נראה טוב, ואז זה מתייצב. הזמן בסוף הוא חלק קריטי גם של עונת כדורסל, מאמנים וגם קבוצות, ופה כשזה בזמן מאוד קצר זה קשה באמת. גם אם תביאו את גרג פופוביץ', לא יודע כמה הוא יוכל להנחיל את השיטה שלו בחודש כי בסוף אנחנו בני אדם, כשכל אחד בא מיסודות ועקרונות שונים, מישהו שיחק אצל המאמן ההוא המון שנים למשל.

רומן סורקין (שחר גרוס)

“למצוא תיאום בזמן כזה קצר זה קצת עבודה לא פיירית למאמן, זה מאוד קשה לשפוט מאמן על זה ואני חושב שאריאל (בית הלחמי, מ.ב) עושה עבודה מדהימה, כי הוא מאמן גדול וגם כי כולם עברו אצלו באיזשהו שלב. אז זה משהו שהוא די טוב לנו שיודעים מה אריאל רוצה מאיתנו ומתחברים למה שהוא רוצה מאיתנו, ומאמינים במה שהוא רוצה מאיתנו, זה עוזר לנו וגם לכל הצוות המקצועי.

“אריאל הוא הראש, אז קל להגיד המאמן, אבל יש לו את הצוות שלו עם גיא (קפלן) ויואב (שמיר) ורימי (רימון יבזורי, מ.ב) ועמית (לוי, מ.ב) שהצטרף אלינו, יש לנו בסיס טוב ושיטת משחק טובה. אנחנו משחקים מאוד מהר, שלדעתי לא כיף לשחק נגדנו. אנחנו לוחצים את הכדור כל המשחק, לי היה מאוד קשה להתרגל לזה, אבל כשהתרגלתי ופתאום זה בא לי באינסטינקט. לקלוע סל ולרוץ ישר ללחוץ, לשחק נגד זה לא כיף, ולשחק ככה זה קשה, אבל כשמתרגלים זה יכול רק לתרום לנו וזה אחד היתרונות שלנו. אנחנו צריכים להשתפר בזה ולהיות עוד יותר מתואמים, לדעת להריץ את התרגיל יותר מהר ויותר נכון ויותר מסודר, שזה טבעי בכל מקום זה ככה".

אריאל בית הלחמי. "עושה עבודה מדהימה" (איגוד הכדורסל)

כשאתה מסתכל על הסגל, מי יכול להיות האקס פקטור?

"אריאל תמיד אומר שאם נשחק נכון לכל אחד יהיה את היום שלו, וכל אחד יהיה האקס פקטור ביום מסוים ויהיה טוב ביום מסוים. אני חושב שאין מישהו ספציפי שאני יכול להגיד שהוא יהיה האקס פקטור, קל להגיד גיא פלטין שיבוא ללחוץ ושונאים לשחק נגדו. גיא יכול לתת לנו, רפי יכול לתת לנו, הוא יכול פתאום להיכנס. צחקנו ואמרתי לו אתה נכס לכל קבוצה, איפה שאתה לא דורך אתה יודע לתת את המילה הטובה ואתה משנה מומנטומים, אתה משנה את המשחק. אני חושב שכולם יכולים. אם נשחק נכון, כולם בסוף יהיו האקס פקטור ברגע מסוים של המשחק".

איתן בורג הפתיע שנכנס לסגל הסופי. אחת, מה הוא נותן לנבחרת? ושתיים, הוא גם בחר ללכת למכללות. בתור אחד שהיה שם מה אתה חושב על ההחלטה?

"איתן יכול לקלוע 15 נקודות בשלוש דקות. הכישרון נוטף ממנו, הוא סקורר. שיחקתי נגדו המון ולא ידעתי כמה שהוא טוב. הוא יכול לתת לנו כח אש אדיר. הוא גם מרכז בצורה טובה ומכניס אותנו לקצב. הוא פשוט שחקן טוב, שיכול לתת לנו המון אש בכל רגע נתון פתאום הוא עולה והוא מסוכן היה לנו משחק מול יוון ומשחקים נגד חבר'ה טובים".

איתן בורג. "הכישרון נוטף ממנו" (איגוד הכדורסל)

הוא דיבר איתך על המכללות?

"כן, הוא מדבר על זה המון, הוא מתרגש” (מחייך).

נתת לו עצה?

"אמרתי לו שייהנה מהתרבות שם, כל מקום שונה בארצות הברית. זה בדרום ויש להם שם את הקסם שלהם בדרום, אמרתי לו שייהנה מהחוויה הזו. הוא הולך לאכול המון חצץ, הולכים להריץ אותו והולכים לשבור אותו מנטלית כדי לבנות אותו, זה חלק ממה שהם עושים. הם מריצים אותך, מבחינה פיזית הם מתאמנים מאוד קשה. אני זוכר שאצלנו באורגון היו אימונים של שלוש שעות ושעה לפני זה חדר כושר ובסוף אתה מסיים סחוט.

“בסוף האימון הראשון שלי רצנו ספרינטים, היה תרגיל שהיינו צריכים לקלוע מספר מסוים של זריקות מהעונשין וכל החטאה מעל המספר המסוים הזה רצים, עכשיו מה זה רצים? בישראל אם אתה רוצה להיות המאמן הקשוח, אתה רץ מקו לקו, אולי מקצה לקצה ובחזרה. שם זה חמש פעמים הלוך וחזור ובפחות מדקה וזה עונש להחטאה אחת, והוא נותן מספר שהוא לא הגיוני. במילים אחרות, הוא פשוט רצה להריץ אותנו ואני זוכר שבאימון הראשון היו לי התכווצויות שרירים ובאמת שלא יכולתי לסיים את האימון, ניסיתי הכי טוב שאני יכול ופשוט נתפס לי כל הגוף, פתאום אני מתיישב על הרצפה וצוחק על עצמי ואומר מה קורה פה אני לא יכול לרוץ יותר. אני חושב שזה אחד הדברים הקסומים במכללות שזה סוג של הכנה כזו, שאני בטוח שאחר כך לא יהיה לו שום אימון שיהיה לו קשה יותר, בחיים. שום דבר לא 'יפחיד אותו (מחייך)".

האימונים האלו תרמו לך בקריירה?

"כן זה נתן לי המון. לא הייתי מוכן להיות שחקן בגיל 18. אני ספציפית דוגמה קצת שונה, הייתי באקדמיה של וינגייט אז עזרו לי באימונים האישיים ובמעטפת יותר טובה".

רומן סורקין (שחר גרוס)

אבל היית לייט בלומר..

"פיזית וגם מנטלית לקח לי קצת יותר זמן מאחרים כי מגיל קטן לא הייתי בהמון מקומות מסודרים. שיחקתי באליצור אשדוד, שום מילה רעה עליהם אחלה אליצור אשדוד ואחלה אנשים, אבל לא הייתי במחלקות נוער כמו שילדים גדלים היום עם אימונים אישיים ויסודות. דרך אגב היה לי מאמן ממש טוב כשהייתי קטן – גיל קסליוק, הוא היה מלמד אותנו קליעה. הוא אדיר, אבל לא הייתה לי מעטפת טובה מגיל קטן. לא הייתי עובד יותר מדי אישית, חדר כושר עשיתי בפעם הראשונה באקדמיה, לפני זה אפילו לא ידעתי אפילו איך עושים בנץ' פרס, כלום. אז קצת התנעתי יותר מאוחר במקצוענות הזו, שהיום אני רואה ילדים שכבר עושים אימונים אישיים שזה כיף גדול, וגם רואים שבסוף זה תורם לנו.

“הכדורסל פה מתפתח ואני חושב שבאופן כללי הכדורסל מתפתח באירופה, ואם פעם זה היה יותר ארצות הברית ואני יצאתי לארצות הברית כי אמרתי הם יודעים לעבוד כמו שצריך, כשבארץ בזמנו לפחות איפה שאני הייתי, אני לא יכול לדבר על השאר – לא הרגשתי שאני אשיג את זה. אז אמרתי אני יודע שאני יכול להיות יותר טוב ואני יודע שאם אני אלך למסלול של בוגרים, אולי לא ייצא לי באמת לעבוד על המשחק שלי ועל הגוף שלי ועל ההרגלים שלי כמו שצריך, אז יצאתי לארצות הברית לשחק. וזה מצחיק כי אז התחלנו לעשות את זה פה, יש גלובליזציה כזו של מי שטוב פה פתאום הוא קופץ לכולם בעולם, והסקאוטים מסתכלים על אירופה פתאום ויש המון בחירות דראפט מאירופה. זה משהו שאני חושב שנפתח יותר בשנים האחרונות, אז אני חושב שלי בפן האישי כשהלכתי לשם, היום אני שמח שיש את זה פה וגם פה יש כדורסל מאוד איכותי".

רומן סורקין. "פיזית לקח לי יותר זמן מאחרים" (רועי כפיר)

אם בתקופה שלך היו מתחילים לשלם את המשכורות שיש היום? הרי זה מגדיר מחדש את כל הכדורסל.

"אני עדיין בתקופה הזו (צוחק). כן ואני שמח שזה קורה זה עושה לנו טוב, רואים פה שחקנים שלא נחתו בעבר, נשברים פה תקרות שכר שזה בסוף גם מביא שחקנים טובים, אני פחות בעניין הכלכלי עם איך שזה עובד, אבל בשנה שעברה הייתה לנו את הליגה אולי הכי טובה שהייתה פה בשנים האחרונות אולי אפילו בהיסטוריה, היו פה קבוצות מאוד טובות. אם שמים את הרצליה (של העונה החולפת) לפני חמש שנים בליגה היא תסיים במקום מאוד גבוה. חולון תמיד טובים, המון קבוצות וסליחה אם אני שוכח מישהו, אבל הכדורסל פה משתפר וזה עוזר לנו בתור מדינת כדורסל, בתור ספורט, אדרבה למה לא?".

אם אני מחזירה אותך שנה אחורה, זה היה הקיץ משמעותי בקריירה שלך. כל הדיבורים על חוזה חדש ואיפה תהיה. כמה הקיץ הזה היה משמעותי עבורך? כל הדיבורים על הפועל תל אביב וליגת הקיץ. החלום של הליגה הטובה בעולם נשכח או עדיין קיים?

"זה מצחיק כי זה מרגיש לי שזה היה לפני יותר משנה, זה מרגיש מאוד רחוק. הקיץ הזה היה קריטי, חתמתי על חוזה ארוך טווח. זה משהו כן משמעותי בקריירה שלי ושיחקתי בליגת הקיץ שזו חוויה גדולה, לא יודע אם הגשמת חלום אבל עוד חוויה בקריירה שלי שהיא מאוד מעניינת הייתי אומר. חלום ה-NBA? יש לי חלום, אבל עם השנים אני לא רוצה לומר שנעלם לי החלום, אני קצת יותר בכאן ועכשיו ופחות מסתכל יותר מדי רחוק. אני סוג של על טייס אוטומטי. רועי נחום, אח של חבר שלי, יש לו מוזאון אדיר בניו יורק, הוא אמר לי פעם כשישבנו שאני על טייס אוטומטי וזה בדיוק מה שאני מרגיש, זה נתקע לי בראש ואני מרגיש כך, אני לא באמת מסתכל שהחלום שלי זה לעשות ככה וככה, אני יודע מה אני צריך לעשות ביומיום שלי כדי להגשים את החלומות שאני רוצה".

רומן סורקין. "חלום ה-NBA? יותר כאן ועכשיו" (שחר גרוס)

שהלכת בקיץ הקודם לליגת הקיץ זה היה במטרה להשיג חוזה שם? האמנת שאתה יכול?

"כן, מאה אחוז. אמרתי יש לי פה הזדמנות הייתה לי את האופציה ללכת לליגת הקיץ זו אופציה שהכנסנו בזמנו לחוזה אני והסוכן שלי. הייתי בגיל 27-28 ולא היה לי מה להפסיד כדורסל, קיץ, כיף, ליגת קיץ בקבוצת NBA. הלכתי לגולדן סטייט והתאמנתי איתם במתקנים שלהם, הייתי בתוך הצוות, למדתי כדורסל בצורה קצת שונה כי זה מאוד שונה וכיף, כן אני בן אדם וזה הדליק לי את החלום הזה של ‘וואו אני פה, אני יכול להישאר פה ואני גם יכול להצליח לדעתי’, אבל הייתה לי הצעה מאוד טובה מהבית. אני לא ילד ולא בא מהמקום הכלכלי הכי טוב. יש לי עוד אנשים לדאוג להם ואני יכולתי להמשיך ולרדוף אחרי החלום, אבל זה היה קצת אנוכי מצידי לעשות את זה. לפני שלוש שנים אולי הייתי עושה את זה ואני גם מאמין שהכל לטובה. אני אהיה כזה טוב, אני אוכיח את עצמי באירופה, אז אולי יגידו לי יום אחד אנחנו רוצים אותך אתה מעניין, קרו דברים. אז אני חושב שמה שצריך להיות שלי יהיה שלי ויהיה בסדר, ואם אני אהיה טוב פה אז אני גם אגיע לשם".

“ידעתי שעופר ינאי רצה שאבוא כדי לשבור את תקרת הזכוכית”

כל הדיבורים עם הפועל וההצעה גרמו למכבי להאריך לך את החוזה. היו דיבורים עם הפועל?

"אני אישית לא באמת מתעסק עם הדברים האלה, אלא הסוכן שלי".

אתה יודע ממנו שרצו אותך?

"שמעתי את הכל, ראיתי כל הכתבות וידעתי שעופר ינאי מאוד רצה שאבוא. אני מעריך את העובדה שהוא רצה לשבור תקרת זכוכית כדי להחתים אותי. אני מודה לו על האמונה בי בתור שחקן טוב, אבל גם אני מודה למכבי תל אביב שעשו משהו שלא הרבה אנשים חשבו שיכול לקרות ובסוף הם נלחמו אליי ואני כבר כמה שנים במועדו,ן אני כבר מרגיש פה בבית. כיף לי לשחק במכבי וזה היה לי הכי טבעי להישאר במכבי, ואני מאוד שמח שהם האמינו בי והם החליטו שהם רוצים ללכת איתי חמש שנים. זה משהו שהוא לא מובן מאליו".

עופר ינאי. "רצה לשבר את תקרת הזכוכית" (חגי מיכאלי)

לפי השמועות מי שדיבר איתך היה שמעון מזרחי שהרים אליך טלפון…

"ברור, גם שמעון ואני לא יכול להודות לו מספיק, לשמעון היה חלק מאוד גדול בהישארות שלי. כולם דיברו איתי וגם עם הסוכן שלי. בכללי שמעון מדבר איתי המון. אני מדבר עם שמעון ואודי שגם היה פה חלק, והמון אנשים וגם דייוויד ובאמת עם כולם, אין פה צד אחד שכן וצד אחד שפחות. כולם דיברו איתי ורצו שאשאר וזה היה נראה הכי טבעי שיש. דיברתי גם עם עודד קטש וגיא פניני ואבי אבן בזמנו. אני לא באמת יודע את מה שקורה מאחורי הקלעים כי אלו דברים של סוכן, אני מנסה יותר לשחק כדורסל, אבל ממה שאני יודע כולם דיברו. תקשורתית תמיד אפשר להוציא כותרת שהיא סקסית 'ההוא דיבר ואיך ההוא לא דיבר, בטח לא רצה' אם הוא דיבר זה לא אומר שההוא לא רצה, הכל היה בטוב".

אחרי ג’ון דיברתולומאו, אתה הוותיק בשורות מכבי. אתה מרגיש מכביסט? כיוון שלא גדלת במועדון..

"אני חושב שאי אפשר אחרת, אי אפשר לשחק כל כך הרבה זמן במקום מסוים ולא להרגיש חלק ובטח עם האמונה, בטח עם האהבה של הקהל ובטח עם כל מה שמסביב פה. אם אני לא ארגיש, אז אני חושב שמשהו לא בסדר. ברור שאני מרגיש מכביסט ושייך, וברור שאני מרגיש פה בית. לגבי להיות קפטן, המון אנשים אומרים לי את זה. הפיזיותרפיסט שלנו צחק עליי כל השנה, ‘בוא נתאמן’ (תנועת הנפה, מ.ב, ומחייך). אבל תתנו לג’ון הוא שומר על עצמו, וג'ון נראה טוב, אם יגיע זמני ואם יבחרו בי, לא בטוח שיבחרו בי, אתרגל לזה. אם ירצו ירצו, אני אשמח וגם אם לא אני אבין וכנראה מי שייבחר יהיה עדיף ממני, ואני אהיה שמח בשבילו הכי בעולם. מה שצריך לקרות יקרה, הכל יהיה בסדר".

אמרת שכל הבעלים דיברו איתך וגם הצוות אימון. באירוע של הנבחרת ראינו את שמעון נותן לך נשיקה על הלחי נראה שיש כאן אהבה אליך שהיא מיוחדת.

"אני חושב שזה טבעי. אני ישראלי במועדון המון שנים, גם זה לא קשור לישראלי, שמעון אחלה גבר וכיף איתו, זה מאהבה. זה סבבה. אוהבים את שמעון, אני אוהב את שמעון והוא אוהב אותי. (צוחק) זה מצחיק, אנחנו תקועים בתחת האחד של השני כל היום, אנחנו טסים כל היו,ם זה כמו משפחה. אתה טס כל היום וביחד ושמעון לא מפספס כלום. דרך אגב, אם שמעון מפספס משחק והפסדנו בטעות, הוא יגיד שזה בגללו ואולי זה באמת בגללו. הסטטיסטיקה לדעתי אומרת שזה נכון, אבל זה חלק מזה".

רומן סורקין ושמעון מזרחי. "היו לו חלק גדול בהישארות שלי" (איציק בלניצקי)

יותר מ-120 טיסות היו לכם בשנתיים האחרונות, איך אתה חווית את זה? זכורה לנו התמונה בראש מהנסיעה לפלייאוף אתונה שלך, של ג'וש ניבו וחסיאל ריברו, יושבים האחד לצד השני בטיסה.

"לפחות ליד יציאת החירום, זה בסדר יש מקום (צוחק), מה אנחנו יכולים לעשות כולם גדולים. זו שורה של צחוקים, אתם לא יודעים איזה צחוקים היה לי עם ריברו וג'וש, במיוחד שניהם ביחד... יש דברים שאי אפשר לספר, אבל זה צחוקים לא נורמאליים. עדיף לשבת ליד שניהם ביחד".

“היה לי עצוב על קלאודיו, שבימים הראשונים שלו בתפקיד יש אזעקות מאיראן והוא בממ"ד איתנו”

אם אנחנו חוזרים למשחק מספר שתיים בגמר. אזעקה בלילה. איפה היא תופסת אותך ומתי הבנת שזה הולך למצב שהעונה לא נגמרת? מה קורה שם מאחורי הקלעים?

"זה תפס אותי בול כשהגעתי הביתה. הייתה לנו נסיעה מאוד ארוכה מירושלים, זו לא הייתה אזעקה רגילה. זה תפס אותי בבית, לא באמת ידעתי, אף אחד לא ציפה למה שקרה. עצוב, אנחנו ב-מוד מלחמה. לא ידעתי באמת מה הולך לקרות. אמרתי ‘איזה קטע, אם היינו זוכים לא היינו יכולים לחגוג’. אמרתי את זה, אבל אמרתי אם גם היינו זוכים באליפות הייתה נגמרת העונה. התבאסתי על זה, אבל לא היה כלום בלילה הזה. יום למחרת היה לנו יום חופש ואז התחיל כל הבלאגן. הייתה המון אי ודאות ופאניקה. השחקנים גרו קרוב מאוד לנפילות. היה לחץ ופאניקה ולא ידעו לאן זה הולך. היו דיבורים שאולי כן נשחק. הזרים... אי אפשר להאשים אותם".

אתה יכול להבין את השחקנים הזרים?

"ברור, אם שמים אתכם במדינה אחרת וזו הסיטואציה אתם תגידו אנחנו עפים מפה וחבר'ה מה אנחנו קשורים אליכם וזה עצוב, ונופל (טיל), המשפחה תתקשר ואנשים בלחץ".

ניסית לדבר איתו (רוקאס יוקובאיטיס)?

"דיברתי איתו קצת, אבל אחרי זה הוא נהנה. הוא היה במיקונוס עם חברה שלו, הוא היה בסדר וראיתי שהוא נרגע. אין לי טענה אחת ואני חושב שאף אחד לא בא אליהם בטענות, המועדון בא לקראתם. היינו בזיכרון יעקב והיה יחסית שקט. הרגיעו אותם קצת ויום למחרת הם טסו. עמי בא ודיבר איתנו וקלאודיו (קולדבלה, המנהל המקצועי) היה גם, אני היה לי עצוב על קלאודיו שבימים הראשונים שלו בתפקיד ויש אזעקות מאיראן והוא בממ"ד איתנו. עמי הסביר לנו את המצב כמו שהוא והתחשבו בכולם.

רוקאס יוקובאיטיס. "ניסיתי לדבר איתו" (רדאד ג'בארה)

“אני חושב שיש במכבי משהו שלא הרבה יודעים, יש אווירה מאוד משפחתית. אם זה עמי שהוא מאוד נותן את הטון הזה ולא הרבה מדברים על עמי, אבל אין משהו שהוא לא עושה ולא פותר לכם, ומביא לכם את ההרגשה הכי טובה ובאמת שאי אפשר לומר מילה אחת לא טובה על עמי. כל דבר שצריך, כל דבר הוא עושה ועוזר בהכל ונותן את ההרגשה הכי טובה. הוא הרגיע את כולם ודאג לכולם ובשנייה הוא גם דאג להם, אם הם רוצים סירה ואם הם רוצים טיסה ואיש קשר בירדן, דיברנו וישבנו בחדר והוא הסביר לנו את המצב, שירושלים רוצים לשחק ואמר שמכבדים את השחקנים. הוא אמר לזרים, ‘חבר'ה מה שאתם מרגישים אנחנו איתכם ותומכים בכם עד הסוף, אם אתם מרגישים שאתם לא רוצים לשחק, אין בעיה נטיס אתכם ותלכו’".

אתה יודע שהייתה שמועה שגם הזרים של ירושלים לא הכי ששו ושמחו לשחק..

"אני לא שופט אף אחד, הייתה אליפות על הרצפה. אני מבין וחושב שיש דברים יותר גדולים מזה. הלוואי שתחזור השלווה במדינה והלוואי שהחטופים שלנו יחזרו. אני חושב שזה העיקר פה, הספורט זה בזכותם והלוואי ונוכל להתעסק רק בספורט".

“אני זוכר שהיו לי משחקים שרגב אמר לי ‘אני חושב שנגד אנאדולו נוכל להוריד אותך’, ושברתי שיא דקות ביורוליג עם 37 או 38 דקות”

אם אנחנו מסתכלים קדימה לעונה הבאה במכבי ת”א, זה נראה שהרבה על הכתפיים שלך, אתה עתיד להיות הסנטר המרכזי, איך אתה עם זה?

"דבר ראשון זה כבוד גדול, תודה לצוות המקצועי שהאמין בי. אני לא יודע אם יגיע עוד שחקן או לא זה לא משנה, אבל אני מרגיש שמאמצע שנה שעברה הרגשתי שיש לי המון על הכתפיים בקבוצה כי היו המון שחקנים שלא שיחקו במהלך העונה. אני זוכר שהיו לי משחקים שרגב אמר לי ‘אני חושב שנגד אנאדולו נוכל להוריד אותך’, ושברתי שיא דקות ביורוליג עם 37 או 38 דקות.

“צחקנו על זה, לא באשמתו כמובן, לא היו שחקנים, אבל הרגשתי את זה שנה שעברה ביורוליג. שיחקתי המון דקות והיה עליי המון. אני שמח ואני אנסה לעשות את הדברים נכון, אני לא מסתכל על מה יהיה וגם אם יחתום עוד סנטר וגם אם לא, בסוף אני אצטרך לשחק כמו שצריך. גם אם יהיה עוד מישהו. ודרך אגב הסנטר שחתם (מארסיו סאנטוס), אני חושב שהוא שחקן מאוד טוב והלוואי ויפתיע את כולם, יש סיבה שהצוות המקצועי בחר בו והחתים אותו ואני בטוח שהם יודעים מה הם עושים. לא רק אני משחק זו עבודה קבוצתית, בסוף זו קבוצה וחשוב שנתחבר ונשחק יחד, והלוואי שנעשה עונה מופלאה ונביא המון ניצחונות לקבוצה".

רומן סורקין (שחר גרוס)

הכה בך שאתה אחד הגבוהים הטובים ביורוליג?

"הלוואי, כל עונה שמתחילה אין מישהו שהוא הכי טוב, אני אצטרך להוכיח את זה מחדש כמו כל שחקן. בסוף, חובת ההוכחה על כל שחקן ושחקן".

“ניסינו להרגיע לעזור ולדבר עם הזרים אבל גם אנחנו היינו לחוצים בעצמנו”

אני רוצה להחזיר אותך לאותו יום שישי עם רוקאס. מה קורה, מה עובר עליו, הוא מתקשר אתכם?

"לא רק רוקאס היה בלחץ, כולם אומרים רוקאס, זה גם רוקאס, היו עוד אנשים. טרביון נפל לו ליד הבית, הוא היה הכי קרוב לזה, ליוואי היה שני בניינים ליד ורוקאס היה קצת מאחורה. כולם היו לחוצים ולא הבינו מה קורה. דיברנו איתם, אבל בסוף כולם דיברו על זה וניסינו להרגיע לעזור ולדבר. אך גם אנחנו היינו לחוצים בעצמנו".

כשאתה מסתכל על הקבוצה שנבנתה במכבי ת”א, עם מי הכי בא לך לשתף פעולה, מי הכי מסקרן אותך ומה אתה חושב על התלכיד שעדין נבנה?

"אין לי משהו ספציפי, אני אוהב לשחק מאוד עם תמיר בלאט, אני חייב לו המון".

האמת ששמענו את הדבר הזה מהרבה גבוהים…

"ברור, כל גבוה ששיחק עם תמיר בנבחרות הצעירות – כולם פרחו וסיימו עם הרבה נקודות. כיף לשחק איתו, לא רק גבוהים הוא מוצא את כולם. אני לא יודע איך לא מדברים על זה, הוא אחד המוסרים הכי טובים באירופה, תאודוסיץ' פרש אז עם מי הוא מתחרה? קמפאצו? זה מטורף. מה אני חושב על הסגל? יש המון משתנים שלא קשורים למה שעל הנייר, הנייר אף פעם לא קובע דבר ואני מאמין בצוות. בעונה הראשונה שהיינו נגיעה מפיינל פור (2021/22), גם אז היו דיבורים ופתאום כולם אומרים איזו קבוצה הייתה. אני זוכר טוב מאוד שניצחנו את ז'לגיריס והיו דיבורים ואמרו על בולדווין ‘מה הביאו לפה שחקן כזה בעייתי’ והוא ככה והוא ככה, עכשיו בולדווין וקולסון לקחו יורוליג. בתחילת עונה כל מה שאני אגיד לא משנה".

ווייד בולדווין. "אמרו שהוא בעייתי" (IMAGO)

יש איזו צביטה? הרי זה אמור היה להיות הפרויקט שלכם.

"יש צביטה מהשבעה באוקטובר, שזה מה שנהיה פה כי בסוף הכל חוזר לאותו היום ולסיטואציה הזו שמאז אנחנו בלופ הזה, הלוואי שתהיה פה שלווה והחטופים יחזרו ושיהיה פה נורמלי עוד הפעם. הלוואי שנחזור לארח בבית ביד אליהו ושיהיה דרבי מול הפועל ת”א ביורוליג כאן בישראל, כמו שצריך, ושקבוצות יבואו לשחק פה ושנארח. הלוואי ואלו הדברים הכי שוליים, כי אם זה יקרה זה אומר שהחטופים יחזרו וכל החיילים שלנו יהיו בסדר, ונחזור והכל יהיה טוב. זו הצביטה, אז קשה לי להגיד שאני רואה את בולדווין ואומר וואו הייתי צריך לקחת יורוליג למה הוא שם, אני קצת ריאלי יותר אני מבין מה קרה אז זה פחות".

דיברת איתם לאחר הזכייה?

"בירכתי אותם אמרתי להם איזה כיף, אני שמח בשבילכם. דיברנו קצת, הוא התחתן הקיץ (ווייד בולדווין). עם בונזי דיברתי גם, אנחנו מדברים אנחנו בקשר סבבה אנחנו חברים טובים".

“אנשים לא ידעו שתמיר בלאט לקח משככי כאבים שעזרו לו”

יש הרבה אוהדי מכבי ת”א שרוצים שיגיע לכאן סנטר בכיר ומוכח, מה אתה רוצה להגיד לאותם אוהדים?

"אני לא יכול לבוא בטענות לאוהדים. לכל אחד יש דעות ומכל אחד אפשר ללמוד וכל אחד צודק במובן מסוים וכל אחד יודע משהו שהשני לא יודע. אני מבין אותם, אני חושב שיש צוות שנבחר מסיבה מסוימת והוא יעשה את ההחלטות ומה שהוא חושב שצריך לעשות ואני באמת סומך עליהם יש לנו צוות מאוד טוב ואם הצוות חושב שצריך לבוא עוד משהו אז זה מה שצריך כנראה להיות ואם לא אז זה גם מה שכנראה צריך להיות. כך או כך אני אצטרך להיות טוב, אני לא הולך לשחק 40 דקות. גם אם לא יגיע גבוה נוסף, אני לא הולך להיות 40 דקות, אז זה לא משנה מה יהיה. כמובן שאני ארצה לשחק הכי הרבה שאפשר ולהיות הכי טוב שאפשר".

תשתף אותנו על הקשיים של תמיר בלאט ושלך בשנתיים האחרונות שהיו עמוסות בטיסות וגם איך אתה ראית אותו מהצד…

"לתמיר היו פציעות מעצבנות, אנשים לא ידעו שהוא לקח משככי כאבים שעזרו לו. הוא נלחם בהרבה דברים קטנים, אבל הוא פייטר, הוא יהיה בסדר הוא עזר לנו המון ויעזור לנו ואחד השחקנים הכי חשובים בסגל הזה ובכל סגל מרוב שהוא טוב ועוזר לקבוצה".

כמה הוא חסר לך בנבחרת?

"הוא תמיד חסר לי. אני תמיד אוהב לשחק עם תמיר בלי קשר לכדורסל מכיר את תמיר מגיל 13, מהטרום טרום קדטים, זה מעבר לכדורסל. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לדברים האלו, אני לא בוחר את הסגל ואני גם לא יודע איך לבחור אותו, כמובן שאני מתגעגע ואני אוהב אותו ותמיד רוצה לשחק איתו ותמיד אהיה בצד שלו, ולא משנה איפה אני משחק אבל לא אני קובע את זה ויש דברים שלא קשורים אליי".

תמיר בלאט ורומן סורקין. "תמיד חסר לי" (רדאד ג'בארה)

“לעודד לקטש יש לו איזה משהו מאוד שונה מכולם”

אכלת הרבה חצץ מעודד קטש בעונה הראשונה (21/22), ומצד שני רואים שיש לכם חיבור והוא כל הזמן מדבר עליך שאין לך תקרה…

"כל שחקן שלא משחק תמיד יבוא ויגיד למאמן 'למה אני לא משחק?' אז גם לי היו את הרגעים האלו עם עודד ואני חושב שלכל אחד יהיה את הרגעים האלו עם כל מאמן ולא קשור מי המאמן. עברתי איתו דרך מאוד ארוכה זה חלק ממה שהוא ראה בי וזו הדרך שלו לאמן אותי אם הוא מדבר אליי או צועק לפעמים ומעיר לי יותר זה חלק מהדרך שלו לאמן אותי וקיבלתי את זה ואני מאוד מעריך את זה, זה לא מובן מאליו, זה הכי קלישאתי, מי שמעירים לו הכי הרבה זה מי שמאמינים בו הכי הרבה.

“הוא מעיר לי המון ומנסה באמת ללמד אותי כי הוא רואה בי משהו ואני שומע איך שהוא מדבר עליי ואת הדברים ואני לא צריך לשמוע את זה, כי אני באמת מרגיש את זה. אני אוהב את עודד ולמדתי איתו המון כדורסל. אני די צעיר וגם לא ראיתי כדורסל כשהייתי ילד יצא לי לראות (משחקים שלו, מ.ב) כשהוא התחיל לאמן אותי והתחלתי לראות, אבל כילד לא ראיתי אף אחד משחק. ראיתי בכללי רק כדורסל אמריקאי כשהייתי קטן, וקצת ליגת העל אבל לא יצא לי לראות אותו כשחקן. שמעתי את כל הדברים האלו של ‘יש לו בייגלה מעל הראש’ ומשהו נגע בו ויש בזה המון אמת. יש לו איזה משהו מאוד שונה מכולם. יש את השיטה של עודד שכולם מדברים והיא עובדת והוא המציא אותה בסופו של דבר".

עודד קטש ורומן סורקין. "אוהב אותו ולמדתי ממנו המון" (רדאד ג'בארה)

שמענו פודקאסט שגיא פניני השתתף והוא אמר “רומן אתה רוצה להשתפר –תראה כדורסל אירופי”

"אז התחלתי לראות ואני מאוד אוהב לראות יורוליג ואני רואה המון והקרדיט לפניני שהוא אמר לי את זה וברנדוויין, הוא צחק עליי פעם שיחקנו נגד קייל היינס ולא ידעתי מי זה ופניני אמר לי מה אתה נועל אותו אתה יודע מי זה איך אתה יכול לשים עליו סל? ונעלתי אותו ושמתי עליו סל ואמרתי לו אתה רואה? והוא אמר לי 'אתה לא יודע מי זה אה'. אני חושב שזה די עזר לי ללמוד בהתחלה ואחר כך גם עזר לי ללמוד ולהבין וגם כשראיתי איך שעודד שיחק וזה עזר לי להבין את התמונה היותר גדולה גם מי זה עודד וגם כשהוא בא למכבי ודיבר עליי הוא אמר שאני קודם כל צריך ללמוד מה זה להיות שחקן מקצוען וזה גם משהו שעודד לימד אותי להיות באמת מקצוען הוא מעיר לי המון היערות גם ברמה האישית.

“השיחה הראשונה שלי כשהוא התמנה למאמן מכבי הייתה שכל הזמן שמעתי שורט רול והייתה לנו סדרה נגד הרצליה שמישהו אמר לי שאורן אהרוני אמר תנו את לרומן את הכדור בשורטרול הוא לא יודע להחליט ואז כשעודד התמנה למאמן שאלתי את זלי (עידן זלמנסון, מ.ב) איך עודד? הדבר הראשון שהוא אמר לי ‘אתה לא יודע איך אתה תאהב את עודד, אתה מתאים לו כמו כפפה' אז דבר ראשון כשפגשתי את עודד אמרתי לו שאני אלמד לשחק שורטרול. הוא אמר לי משפט אחד ‘שפת הגוף יותר חשובה לי מהכל אם תחטיא כדור אל תראה לאף אחד, לא אכפת לך שהחטאת את הזריקה זו תהיה הגדולה שלך בתור שחקן קח את הזריקה. החטאת? תזרוק עוד אחת ותחטיא עוד אחת והכל טוב ואל תראה לאף אחד שזה מזיז לך’. ההערות הקטנות שהוא נותן בפרטים הקטנים הוא מאה ממאה, הכי כיף לשחק אצל עודד בעולם ויש לו משהו שונה".

קייל היינס. "פניני שאל אותי, 'אתה יודע מי זה?'" (רויטרס)

יצא לך לעבוד גם עם ניקולה?

"קצת בהתחלה הוא לימד אותי איך עושים מוב, פשוט אמר לי תראה איך עושים את המוב והעיף אותי אחורה 'Look this is how you do' ובום נכנס בי".

יש עליו עוד סיפורים?

"ניקו בנאדם חזק. אתם יודעים איזה גמיש ניקולה? הוא עושה בצד מתיחות כמו בלרינה. הייתם מאמינים לזה? הוא היה יושב בצד כל פעם שהיינו טסים הוא היה עושה מתיחות עם גליל".

יש לכם השנה במכבי ת”א שלושה שחקנים עם היסטוריה בפילדלפיה, הסלוגן שלהם היה “תסמכו על התהליך”, בארץ ובאירופה לא בדיוק מאמינים בכאן ועכשיו. תספר לנו על איך מגיעים לכימיה הזו.

"אני לא יודע אם יש לזה חוקים באמת. דרך אגב זה אחד הדברים שכן מדברים עליהם במועדון הייתה לנו עונה אחת שאני מאוד בעייתי בקטעים האלו כי אני מתחבר בסוף לכולם וזה מצחיק כי גם כשאמרו שהיו שחקנים בעייתיים במירכאות בסוף כולם חברים שלי ואני מדבר איתם עד היום, עם כל שחקן ששיחקתי. הסוד הוא באמת להתחבר כי כל קבוצה טובה היא מאוד מחוברת ובאמת מחוברת אחרי העונה, תמיד אומרים היה משהו קסום, אנחנו חברים וכיף לנו, זה הכל בא ביחד.

“ומה הסוד? יש לנו אנשים בתוך המועדון שיודעים את זה ויודעים איך לגרום לזה לקרות, אם זה עמי ביטון ואם זה רגב ופניני ועודד ונועם, עמית... יש לנו צוות מאוד ישראלי השנה יש לנו גם את קורי (קאר) שהוא כבר ישראלי הוא המון זמן פה אפילו אראל האפסנאי שלנו הוא חבר של כולם, אתם יודעים שהוא נסע לארצות הברית והוא ישן אצל קליבלנד בבית, אתם מבינים איזה חיבור? האפסנאי ישן אצל אנטוניוס קליבלנד בבית. אני חושב שזה משהו שמאוד עוזר מעבר לכישרון על הנייר כי זה לא הכל, יש שחקן שקלע 20 נקודות ויש שחקן שקלע 5 נקודות ולא בטוח שזה של ה-5 לא יותר טוב ממנו. המועדון יודע לעשות את זה ובסוף האנשים במועדון ויש גרעין כזה שהוא ישראלי ואנחנו כמדינה מאוד חמה המון אנשים אוהבים לבוא למדינה זרים, וכיף להם פה.

רומן סורקין. "מדבר עד היום עם כל השחקנים" (שחר גרוס)

“הלכתי לטפל בשיניים אצל מי שהיה רופא השיניים של פארקר, והוא מראה לי אנת'וני פארקר , הלכתי לאורלנדו והוא אמר לי ‘אם אתה לא ישן אצלי בבית אתה לא בא לפה יותר’ והוא ישן אצלו בבית אז אפילו אנת'וני פארקר הגדול שהוא היום ג’נרל מנג’ר אוהב את האנשים מישראל ומארח אותם. אראל הלך לאורלנדו דרכו אז זה מראה כמה אנת'וני פארקר הגדול אוהב את המדינה הזו וכמה שאנחנו בתור מדינה זה היופי שלנו, כיף פה, בשנייה נהיים חברים, אז יש פה משהו יפה במועדון שלנו, הגרעין הישראלי הזה של האנשים הטובים והאמתיים שמייצרים פה משהו גדול. לעבור עונה כזו עוד פעם ובכללי לעבור עונות כאלו עם אנשים, גם במסביב, לא נכונים זה לא מתכון טוב והדבר הכי טוב זה שיש לנו את האנשים האלו מסביב שאיתם אנחנו עוברים את כל הדברים הקשים האלו כי לבכות אני יכול עד מחר כמה זה קשה וגם עודד זה אחד האנשים היותר טובים אם לא הכי טובים לעבור איתו את הדברים האלו אז אני חושב שזה הבונוס שלנו פה שזה האקסטרה שלנו על אחרים".

“אני בכיתי לג'ייק על הפרידה, אתם לא יודעים איך אני אוהב אותו”

איך הייתה הפרידה מג'ייק כהן השנה?

"אל תגיד את זה, אני בכיתי לו, אתם לא יודעים איך אני אוהב את ג'ייק מהעונה הראשונה אני עם ג'ייק במכבי זה לא עוד בחור, זה לא עוד בנאדם. חלק מהאנשים האלו שדיברתי עליהם, זה גם היה ג'ייק. בסוף לא משנה באיזו סיטואציה הוא תמיד דמות מאוד מאוד רלוונטית, בסוף פונים לג'ייק בהכל, הוא היה המבוגר האחראי, ועכשיו נראה לי שג’ון ייכנס לנעליים שלו הכי טבעי גם לג'ון יש את זה והוא ייקח את זה עוד יותר.

ג’ייק עזר לנו מאוד בכל דבר שיש הוא אפילו היה הנציג שלנו מול ארגון השחקנים ביורוליג, הוא אף פעם לא פחד להגיד הכל להנהלה, הייתי לוקח אותו להיות מנכ"ל בכל מקום בעולם אדם משכמו ומעלה. איזה באסה ז'קו למה? יש לו עוד שלוש שנים. בקלות. הוא עבר לפילדלפיה פתח עכשיו משרד להשקעות בארה”ב, הוא מאוד טוב בזה, הוא רוצה לעזור לספורטאים לנהל את הכסף שלהם כי הם מרוויחים כסף והם לא יודעים מה לעשות עם זה והוא בתור שחקן שעבר גם המון שחקנים כאלו הוא רוצה לעזור להם וזו רק ההתחלה".

ג'ייק כהן ורומן סורקין. "האיש לפנות אליו בהכל" (איציק בלניצקי)

עכשיו זה עליך להגיד We get to hoop today?

"לא, זה התחיל מבונזי, זה ג'ייק אמר, זה רפי היה אומר ולא יודע כל מי שאומר את זה עזב” (מתבדח).

מה אנשים לא יודעים על רומן סורקין?

"שאני לא כזה אדיש כמו שאתם חושבים, אני סתם נראה. הרבה אומרים לי את זה לאחרונה ואני חושב שזה לא נכון".

כמה פיינל פור בוויש ליסט שלך?

"ברור וגם לזכות ביורוליג זה יותר שם זה החלום הכי גדול. אני לא אומר לך שאנחנו הולכים לזכות ביורוליג, אבל מה אתה בונה קבוצה ואומר בוא נסיים מקום ?10, זה לא מכבי ת”א אף פעם. אנחנו גם לא יהירים ושחצנים ולא באים להתלהב על אף אחד, אנחנו באים לעשות עונה מוצלחת עונה שתביא כבוד לאוהדים שרוצים את הסנטר שגם הם יבואו יגידו בסוף עונה אנחנו גאים בקבוצה שלנו וירצו לבוא למשחקים של הקבוצה שלנו. אנחנו מכבי תל אביב וכיף לנו להיות אוהדי מכבי תל אביב וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בסוף להשיג את המטרות שבסוף כולם יגידו שהייתה לנו עונה מוצלחת".

מה הציפייה של הנבחרת? על מה אתה חולם?

"שנעלה שלב קודם כל. אם נצטלב עם ספרד או גאורגיה זה כזה מופרך שנעבור?. כן אם נקבל את גרמניה וסרביה אז יהיה יותר קשה ואני לא אומר שאנחנו באים להפסיד את זה, אבל לא יודע וכרגע ספרד נבחרת מאוד טובה. אבל מה אם? למה לא".

מה המטרות שלך כרומן סורקין לעונה הקרובה?

"לנצח, לעשות עונת יורוליג יותר טובה. לזכות באליפות באמת הפעם. לזכות באליפות לפני הכל, לזכות בגביע זה גם מאוד חשוב. מועדון כמו מכבי ת”א זה לזכות בכל התארים, כל מה שיש זו הגישה אתם רואים את הבאנרים בהיכל כל ליגה שמכבי שיחקה יש תואר וזה העיקר לזכות בתארים".