אוהד נעצר עם כלי תקיפה בסמוך לסמי עופר

הפתיחה החגיגית של ליגת העל לעונת 2025/26 תתרחש היום (שבת) עם משחקים רבים, ביניהם מכבי חיפה ובני ריינה שייפגשו, אך נראה כי הבלגן מתחיל עוד לפני שהמשחקים יצאו לדרך.

בדוברות משטרת ישראל הודיעו כי מספר שעות לפני פתיחת המשחק באצטדיון סמי עופר, נעצר אוהד כדורגל אשר נתפס כשברשותו כלי תקיפה על ידי שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה.

החשוד, תושב חיפה בן 25, נעצר לחקירה על ידי שוטרים שהיו פרוסים לאיתור ומניעת עבירות לקראת המשחק. הוא נעצר כשברשותו כלי תקיפה ובהם אלה טלסקופית, סכין ועוד.

בהודעת דוברות המשטרה נכתב: “הציוד נתפס והחשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה בהתאם לחקירה ולממצאים יוחלט על המשך מעצרו.

“המשטרה תפעל נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות”.