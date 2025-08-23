יום שבת, 23.08.2025 שעה 18:13
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אוהד נעצר עם כלי תקיפה בסמוך לסמי עופר

דוברות המשטרה הודיעה כי לפני המשחק בין מכבי חיפה לבני ריינה נעצר האוהד, תושב חיפה בן 25. בין כלי התקיפה שנתפסו עליו: אלה טלסקופית סכין ועוד

|
הכלים שנועדו לתקיפה על ידי האוהד (דוברות המשטרה)
הכלים שנועדו לתקיפה על ידי האוהד (דוברות המשטרה)

הפתיחה החגיגית של ליגת העל לעונת 2025/26 תתרחש היום (שבת) עם משחקים רבים, ביניהם מכבי חיפה ובני ריינה שייפגשו, אך נראה כי הבלגן מתחיל עוד לפני שהמשחקים יצאו לדרך.

בדוברות משטרת ישראל הודיעו כי מספר שעות לפני פתיחת המשחק באצטדיון סמי עופר, נעצר אוהד כדורגל אשר נתפס כשברשותו כלי תקיפה על ידי שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה.

החשוד, תושב חיפה בן 25, נעצר לחקירה על ידי שוטרים שהיו פרוסים לאיתור ומניעת עבירות לקראת המשחק. הוא נעצר כשברשותו כלי תקיפה ובהם אלה טלסקופית, סכין ועוד.

בהודעת דוברות המשטרה נכתב: “הציוד נתפס והחשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה בהתאם לחקירה ולממצאים יוחלט על המשך מעצרו.

“המשטרה תפעל נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות”.

