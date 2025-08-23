יום שבת, 23.08.2025 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

סדריק ואידוקו ב-11 של י-ם, גורדנה וקול באשדוד

האדומים מהבירה יפתחו עונה מול הקבוצה הדרומית הערב בטדי (20:15), כשבדש יסייע בהתקפה ומדמון בקישור. נאנג'יס, באטום ואדיר לוי בהרכב של הדרומיים

|
סדריק דון (אורן בן חקון)
סדריק דון (אורן בן חקון)

אחרי פגרת קיץ ארוכה, הרגע שכל האוהדים בישראל חיכו לו הגיע. ליגת העל חוזרת עם מחזור הפתיחה כאשר בשעה זו הפועל ירושלים מארחת את מ.ס אשדוד באצטדיון טדי, למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב פותח הפועל ירושלים: נדב זמין, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, ינאי דיסטלפלד, איליי מדמון, סדריק דון, אוראל באייה, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

הרכב פותח מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, לאני נאנג’יס, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, קארים קימבידי, ישראל קול, רועי גורדנה, אדיר לוי, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */