מערכת ONE
|
23/08/2025 19:30
קווין דה בריינה מול דומניקו ברארדי (IMAGO)
זהו זה. ההמתנה הסתיימה והליגה האיטלקית שבה אל חיינו כשבשעה זו, האלופה נאפולי, מזניקה את משחקי הסרייה א’ כשהיא מתארחת בחוץ אצל העולה החדשה, ססואולו, במטרה לשמור על הכתר עונה נוספת, ולראשונה בהיסטוריה לזכות פעמיים רצוף.
החבורה של אנטוניו קונטה, בפעם הראשונה בחייה, מגיעה לעונה החדשה כפייבוריטית לזכות באליפות בעקבות חיזוקים בכל העמדות כשמעל כולם, קווין דה בריינה שהגיע להוסיף עוד ניצוץ להרכב. אחרי עונה שהתחילה בהפסד והסתיימה במאני טיים עם הסקודטו, הפרטנופיי רוצים לכפר על מחזור הפתיחה מהעונה הקודמת, בו ספגו תבוסה 3:0 מהלאס ורונה, ולהתחיל את העונה החדשה ברגל ימין.
מנגד, העולה החדשה, ששבה אחרי עונה אחת בסרייה ב’ בה עלתה בקלילות מהמקום הראשון, רוצה להתקבע מחדש בליגה הבכירה. אף קבוצה בליגת המשנה לא השיגה יותר נקודות ממנה בבית בעונה שחלפה, והיא יודעת שה’מאפיי’ עשוי לקבוע לאן תלך העונה שלה. מצד שני, מחזור הפתיחה לא מבשר לה טובות כשהיא עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים בחמש הפעמים האחרונות.
הפעם האחרונה בה שתי הקבוצות נפגשו בביתה של סאסוולו הייתה בפברואר 2024, אז נאפולי הביסה 1:6. בכלל, האלופה המכהנת רשמה חמישה ניצחונות רצופים על ‘הנרוורדי’, כשהפעם האחרונה בה היא נעצרה מול השחורים-ירוקים הייתה בעונת 2021/22.
מחצית שניה
-
'46
- לורנצו לוקה פגע בג'וש דויג וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מקטומיניי כמעט עם צמד! הקשר הסקוטי קיבל את הכדור על סף הרחבה, וניסה לכבוש בבעיטה מסובבת יפהפייה, שנעצרה רק במשקוף
-
'43
- אחרי דקות רבות ללא מצבים מצד שתי הקבוצות, ג'וש דויג פרץ מהאגף השמאלי של ססואולו, וניסה לבעוט מזווית לא פשוטה כדור שסיכן מעט את אלכס מרט, אך השוער הצליח לבסוף להשתלט על הכדור
-
'22
- מקטומיניי רצה לכבוש את השני שלו כשניסה את מזלו מרחוק, אבל הפעם טוראטי הצליח להיות ערני ולקלוט את הכדור
-
'17
- שער! שחקן העונה של הסרייה א' בעונה החולפת המשיך מאיפה שהפסיק! סקוט מקטומיניי התמקם ברחבה, שם חיכה להגבהה ממתאו פוליטאנו. הכדור ננגח בעוצמה לרשתו של סטפנו טוראטי חסר האונים
-
'12
- מסירה אדירה של קווין דה בריינה, החמצה גדולה של אמיר רחמני! כדור קרן הורחק עד ללורנצו לוקה, שעם הגב לשער הוריד לקשר הבלגי, שבנגיעה שלח את הכדור לבלם הקוסוברי, שבעט לשער אבל החמיץ מקרוב
-
'1
- כבר אחרי 40 שניות קווין דה בריינה הגיע למצב טוב בקבוצתו החדשה, נאפולי, כשבעט וולה שהלך מעל המסגרת של סטפנו טוראטי
-
'1
- השופט ג'ובאני איירולדי הוציא את המשחק הראשון לסרייה א' לדרך! האלופה נאפולי פוגשת את אלופת ליגת המשנה ססואולו. מי תפתח את העונה עם שלוש נקודות?