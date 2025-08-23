יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:41
יום שבת, 23/08/2025, 19:30אצטדיון מאפייליגה איטלקית - מחזור 1
נאפולי
דקה 53
0 1
שופט: ג'ובאני איירולדי
ססואולו
ליגה איטלקית 25-26
00-00פארמה1
00-00קרמונזה2
00-00ססואולו3
00-00פיזה4
00-00גנואה5
00-00קליארי6
00-00טורינו7
00-00קומו8
00-00אודינזה9
00-00רומא10
00-00בולוניה11
00-00מילאן12
00-00ורונה13
00-00נאפולי14
00-00אטאלנטה15
00-00לצ'ה16
00-00לאציו17
00-00יובנטוס18
00-00אינטר19
00-00פיורנטינה20
מערכת ONE | 23/08/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
קווין דה בריינה מול דומניקו ברארדי (IMAGO)
קווין דה בריינה מול דומניקו ברארדי (IMAGO)

זהו זה. ההמתנה הסתיימה והליגה האיטלקית שבה אל חיינו כשבשעה זו, האלופה נאפולי, מזניקה את משחקי הסרייה א’ כשהיא מתארחת בחוץ אצל העולה החדשה, ססואולו, במטרה לשמור על הכתר עונה נוספת, ולראשונה בהיסטוריה לזכות פעמיים רצוף.

החבורה של אנטוניו קונטה, בפעם הראשונה בחייה, מגיעה לעונה החדשה כפייבוריטית לזכות באליפות בעקבות חיזוקים בכל העמדות כשמעל כולם, קווין דה בריינה שהגיע להוסיף עוד ניצוץ להרכב. אחרי עונה שהתחילה בהפסד והסתיימה במאני טיים עם הסקודטו, הפרטנופיי רוצים לכפר על מחזור הפתיחה מהעונה הקודמת, בו ספגו תבוסה 3:0 מהלאס ורונה, ולהתחיל את העונה החדשה ברגל ימין.

מנגד, העולה החדשה, ששבה אחרי עונה אחת בסרייה ב’ בה עלתה בקלילות מהמקום הראשון, רוצה להתקבע מחדש בליגה הבכירה. אף קבוצה בליגת המשנה לא השיגה יותר נקודות ממנה בבית בעונה שחלפה, והיא יודעת שה’מאפיי’ עשוי לקבוע לאן תלך העונה שלה. מצד שני, מחזור הפתיחה לא מבשר לה טובות כשהיא עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים בחמש הפעמים האחרונות.

הפעם האחרונה בה שתי הקבוצות נפגשו בביתה של סאסוולו הייתה בפברואר 2024, אז נאפולי הביסה 1:6. בכלל, האלופה המכהנת רשמה חמישה ניצחונות רצופים על ‘הנרוורדי’, כשהפעם האחרונה בה היא נעצרה מול השחורים-ירוקים הייתה בעונת 2021/22.

מחצית שניה
  • '46
  • כרטיס צהוב
  • לורנצו לוקה פגע בג'וש דויג וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
מחצית ראשונה
שחקני ססואולו מנסים לעצור את לורנצו לוקה (רויטרס)שחקני ססואולו מנסים לעצור את לורנצו לוקה (רויטרס)
  • '45+1
  • החמצה
  • מקטומיניי כמעט עם צמד! הקשר הסקוטי קיבל את הכדור על סף הרחבה, וניסה לכבוש בבעיטה מסובבת יפהפייה, שנעצרה רק במשקוף
  • '43
  • החמצה
  • אחרי דקות רבות ללא מצבים מצד שתי הקבוצות, ג'וש דויג פרץ מהאגף השמאלי של ססואולו, וניסה לבעוט מזווית לא פשוטה כדור שסיכן מעט את אלכס מרט, אך השוער הצליח לבסוף להשתלט על הכדור
  • '22
  • החמצה
  • מקטומיניי רצה לכבוש את השני שלו כשניסה את מזלו מרחוק, אבל הפעם טוראטי הצליח להיות ערני ולקלוט את הכדור
קווין דה בריינה וסקוט מקטומיניי. הצמד החדש של נאפולי נראה בלתי ניתן לעצירה (רויטרס)קווין דה בריינה וסקוט מקטומיניי. הצמד החדש של נאפולי נראה בלתי ניתן לעצירה (רויטרס)
סקוט מקטומיניי. המשיך מאיפה שעצר (רויטרס)סקוט מקטומיניי. המשיך מאיפה שעצר (רויטרס)
סקוט מקטומיניי שולח אהבה לקהל אחרי השער שכבש (רויטרס)סקוט מקטומיניי שולח אהבה לקהל אחרי השער שכבש (רויטרס)
  • '17
  • שער
  • שער! שחקן העונה של הסרייה א' בעונה החולפת המשיך מאיפה שהפסיק! סקוט מקטומיניי התמקם ברחבה, שם חיכה להגבהה ממתאו פוליטאנו. הכדור ננגח בעוצמה לרשתו של סטפנו טוראטי חסר האונים
סטניסלב לובוטקה חוסם את אנדראה פינמונטי (רויטרס)סטניסלב לובוטקה חוסם את אנדראה פינמונטי (רויטרס)
  • '12
  • החמצה
  • מסירה אדירה של קווין דה בריינה, החמצה גדולה של אמיר רחמני! כדור קרן הורחק עד ללורנצו לוקה, שעם הגב לשער הוריד לקשר הבלגי, שבנגיעה שלח את הכדור לבלם הקוסוברי, שבעט לשער אבל החמיץ מקרוב
  • '1
  • החמצה
  • כבר אחרי 40 שניות קווין דה בריינה הגיע למצב טוב בקבוצתו החדשה, נאפולי, כשבעט וולה שהלך מעל המסגרת של סטפנו טוראטי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ובאני איירולדי הוציא את המשחק הראשון לסרייה א' לדרך! האלופה נאפולי פוגשת את אלופת ליגת המשנה ססואולו. מי תפתח את העונה עם שלוש נקודות?
אוהדי נאפולי בטירוף לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)אוהדי נאפולי בטירוף לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)
סקוט מקטומיניי מתחמם. שחקן העונה החולפת ישחזר את העונה החלומית? (IMAGO)סקוט מקטומיניי מתחמם. שחקן העונה החולפת ישחזר את העונה החלומית? (IMAGO)
קווין דה בריינה מתכונן להופעת הבכורה שלו (IMAGO)קווין דה בריינה מתכונן להופעת הבכורה שלו (IMAGO)
הוספת תגובה
