ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

קרייב, פלקאו וצ'יקו בהרכב הפועל ת"א מול ק"ש

פיבן, מאיימבו ונסאר ישלימו את ההגנה של האדומים ב-20:15, צור בשער מול האקסית. גם בנימין, למקין, רוטמן ודאפה יפתחו. אבו רומי ושאהין יפתחו מנגד

אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)

שנה שלמה האוהדים חיכו, והנה זה הגיע. הפועל תל אביב חוזרת לבמה הגדולה, לבמה שהיא ראויה לה, לליגת העל. האדומים יארחו הערב (שבת, 20:15) את עירוני קריית שמונה במשחק הפתיחה של עונת 2025/26.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ'יקו, יזן נסאר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, עמית למקין, לירן רוטמן ודניאל דאפה.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה.

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

אליניב ברדה וחניכיו רשמו קדם עונה מצוין והמשיכו את התקופה הקסומה ביחד עוד מאשתקד, כשהשיא הגיע לא מזמן עם אותו 0:2 בטרנר על הפועל באר שבע, שסידר לעולה החדשה עלייה לגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל ודייט עם בית”ר ירושלים.

המון שמות חדשים יש בהפועל תל אביב, חלקם נוצצים יותר וחלקם פחות, והמטרה ברורה. אחרי שהמועדון חזר לליגה שאליו הוא שייך, כעת צריך להחזיר אותו לחלק העליון, שם הוא גם כן שייך. הדרך לשם מתחילה בבלומפילד מול הצפוניים, וברדה יודע שהוא צריך שלוש נקודות.

שי ברדה (עמרי שטיין)שי ברדה (עמרי שטיין)

מנגד, קריית שמונה רשמה עונה אדירה אשתקד. בלי בית, עולה חדשה, ועדיין הקבוצה כמעט ואפילו הגיעה לפלייאוף העליון. העונה שי ברדה ינסה לעשות צעד קדימה יחד עם חניכיו, כאשר גם הוא קיבל לא מעט חניכים חדשים, והוא יודע שלנצח בבלומפילד יכול להיות צעד ראשון גדול מאוד לעבר המטרה הזו.

