"טראפורד מזעזע, בסיטי התקשרו לדונארומה"

מנצ’סטר סיטי פתחה את העונה ברגל ימין עם 0:4 על וולבס, אך נראה שעונת 2024/25 הרעה לא נמחקה בין רגע. התכולים אירחו היום (שבת) את טוטנהאם במסגרת המחזור השני של הפרמייר ליג ונכנעו 2:0, עם הפסד שחשף שוב את כל החולשות של פפ גווארדיולה וחניכיו.

ברנן ג’ונסון כבש את השער הראשון לזכות התרנגולים וז’ואאו פאליניה הכפיל אחרי טעות קשה של ג’יימס טראפורד, השוער הצעיר שנחת אצל הסיטיזנס הקיץ וספסל את מי שעמד עד עכשיו לאורך תקופה ארוכה באיתיחאד – אדרסון הברזילאי.

באנגליה הגיבו לנפילה של סיטי, ב’דיילי מייל’ למשל נרשם כבר על סף השריקה למחצית: “מנצ’סטר סיטי איבדה את השליטה, היא בקושי מצליחה לחבר שלוש מסירות וצריכה לנסות לשרוד עד ההפסקה”. על הטעות של טראפורד בגול השני של הלונדונים נכתב: “זה שער מזעזע לספוג, יש תחושה שהנהלת סיטי אולי התקשרה עכשיו לדונארומה”. אחד מהפרשנים באתר הבריטי הוסיף לתאר: “הופעה ביזארית”.

ז׳ואאו פאליניה חוגג עם חבריו (רויטרס)

בתקשורת הבריטית חשפו עד כמה הסיטואציה במחצית הייתה חריגה, כאשר לרוב חלק מהשחקנים שלא שיחקו נשארים להתחמם על הדשא – אך הפעם לא כך היה: “אף שחקן של מנצ'סטר סיטי לא נשאר על המגרש במהלך ההפסקה”, דיווחו ב’סקיי ספורט’. “כולם בחדר ההלבשה, כנראה מקבלים ביקורת קשה מגווארדיולה”, עוד נכתב.

והיו גם פרגונים לצד המנצח. בממלכה שיתפו כי טוטנהאם היא הקבוצה הראשונה אי פעם שכובשת את השער הראשון בחמישה משחקי חוץ רצופים בפרמייר ליג באיתיחאד, והשנייה בלבד שעושה זאת בכלל מול סיטי במסגרת התחרות. כמו כן, זו הפעם השישית בלבד תחת פפ שהסיטיזנס פיגרו במשחק ביתי בליגה ב-2 או יותר שערים במחצית, כאשר טוטנהאם אחראית למחצית מהמשחקים הללו (3/6), כולל שלושה מארבעת האחרונים.