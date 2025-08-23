הפועל י-ם לא תשחק את 50 השניות הראשונות

עונת 2025/26 של ליגת העל תיפתח הערב (שבת) וכולנו מחכים ומצפים לחזרת הכדורגל הישראלי שאנחנו כל כך אוהבים, אך יש 50 כאלו שלצערנו לא יוכלו לצפות במשחקים, שכן הם עדיין נמצאים בשבי בעזה.

מי שהחליטה לעשות צעד בעקבות זאת היא הפועל ירושלים, שלא תשחק את 50 השניות הראשונות במשחקיה הביתיים בליגת העל בטדי עד להודעה חדשה. המשחק הראשון יתקיים הערב מול מ.ס אשדוד.

בהודעת המועדון נכתב: “הערב, ובכלל, עד שמשהו יזוז פה - הפועל ירושלים לא תשחק את 50 השניות הראשונות במשחקי ליגת העל בטדי. המעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות, בזמן שהעיניים עלינו, על המגרש. נקרא ביציע לחזרתם הביתה, ועל המסך באצטדיון תופיע ספירה לאחור מ-50, כמניין האחים והאחיות שלנו שנמקים בשבי בעזה”.