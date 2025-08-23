נערים ג': ביטול משחק ושערים רבים במשחקי הבוקר

ליגת העל של שנתון נערים ג' החלה הבוקר (שבת) את עונת הפעילות השנייה שלה. גם העונה משחקות בליגה 18 קבוצות, אך שיטת המשחקים שונה בהשוואה לזו של העונה שעברה: בליגת העל ישחקו בפורמט של סיבוב משחקים מלא, לאחר מכן, כמו בליגת העל לנוער בעונה שעברה, שמונה הראשונות ימשיכו את העונה בפלייאוף העליון ועשר הקבוצות שמתחתיהן ימשיכו עונה במשחקי הפלייאוף התחתון. בשל החרגתה של קרית שמונה מירידת ליגה, נקבע כי רק הקבוצה שתסיים במקום האחרון תרד לדרג הארציות והקבוצה שתסיים מעליה תנסה להינצל מירידת ליגה באמצעות משחק המבחן מול המנצחת במשחק הפלייאוף בין סגניות אלופות הליגות הארציות.

ארבעה משחקים היו אמורים להיערך הבוקר, אך בני סכנין הודיעה על אי התייצבות למשחק הביתי מול מחזיקת גביע המדינה של שנתון 2011, מכבי ת"א, בסביבתה טוענים שכבר נקבעה שעה למשחק. איימן אבו יונס, מנהל מחלקת הנוער של סכנין, הסביר: "בשל סנקציות שהוטלו על המועדון לא התאפשר לנו לרשום שחקנים חדשים. העניין אמור להיפתר ביומיים הקרובים. בסיטואציה הנוכחית יכולנו לרשום רק 7-8 שחקנים ומאחר וקבוצת ילדים א' טרם החלה להתאמן, לא היה לנו מהיכן להעלות שחקנים להשלים סגל, כפי שעשינו בשבוע שעבר במשחק של קבוצת נערים א'. ביקשנו מההתאחדות לכדורגל פעמיים לדחות את המשחק, אך היא לא נעתרה לבקשתנו, לכן נאלצנו להודיע על אי התייצבות. נגיע לבית הדין של ההתאחדות בתקווה שהדיין ייענה לבקשתנו לקיים משחק במועד אלטרנטיבי".

הפועל ת"א - הפועל ראשל"צ 1:6

במשחק שפתח יחד עם דרבי השרון את העונה, הפועל ת"א, שמודרכת ע"י כדורגלן העבר, איתי עוזרי ומורכבת ממיזוג של קבוצות הדרום והצפון, החלה את העונה עם ניצחון ביתי גדול 1:6 על הפועל ראשל"צ, במשחק שאותו ניהל המנהל המקצועי, אסף גרנשטיין.

בליץ אדיר של הפועל ת"א עם ארבעה שערים בתוך רבע השעה, שבין הדקה ה-17 לדקה ה-32 סגר עניין. ברשימת הכובשים: רני מגל (17), ירדן קינן (23), עמית רצון (29) ודניאל שאול (32). יתר השערים נכבשו בתוך 16 דקות במחצית השנייה ע"י אחמד טאהא (60) וליאם לוי (76). בין לבין, שער שכבש נועם סלם (65) צימק את התוצאה.

הפועל רעננה - הפועל כפר סבא 1:1

גם ברעננה הוכרעו העניינים בתוך רבע שעה, אם כי לא בצורה חד צדדית. שער שכבש בדקה ה-65 גיא אוחנה, שתי דקות לאחר כניסתו לכר הדשא, העלה את האורחים בירוק ליתרון 0:1. ממש בסמוך לסיום המשחק, שער שכבש ליעם לוי קבע שוויון 1:1 דרמטי, שמנע מרעננה להתחיל את העונה עם הפסד.

מכבי נתניה - מ.ס אשדוד 0:4

במשחק בין שתי קבוצות המייצגות ערי חוף, זכתה הקבוצה המארחת מהשרון בניצחון 0:4. בכל אחת משתי המחציות כבשה המנצחת שני שערים. בכל אחת מהמחציות שחקני נתניה דייקו מהנקודה הלבנה.

מכבי נתניה נערים ג' (ליר שאולי Lir.photographer)

שחקן ההתקפה, דביר בן שלוש, שהצטרף לקבוצה לפני כחודשיים לאחר סיום פרק ארוך ומוצלח בהפועל עכו, הבקיע צמד שערים - בדקה ה-21 שער בבעיטת פנדל ושער נוסף בדקה ה-70. בין לבין, שער שכבש אוראל ברכה (40) קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 לזכות נתניה. שער שכבש בדקה ה-78 יהונתן סירוטינסקי בבבעיטת פנדל סגר עניין והעניק למכבי נתניה ניצחון 0:4.

בן לוי, מאמן מכבי נתניה, אמר בסיום המשחק: "שיחקנו מול קבוצה איכותית, שהצלחנו להצר את צעדיה בצורה מצוינת. שלטנו במשחק משלב מוקדם, כבשנו ארבעה שערים ובנוסף שני שערים נפסלו בטענת נבדל גבולי מאוד. הקבוצה עשתה שינוי גדול בסגל שצירפנו 11 שחקנים חדשים , אנחנו רוצים לשחק כדורגל התקפי ומהנה ולפתח את השחקנים שלנו. יש לנו קאדר מאוד כישרוני ומחויב, שאני מאמין שנוכל לעשות הרבה דברים יפים יחד. אנחנו שואפים לפתח ולקדם שחקנים ולהגיע להצלחות בליגה ובגביע המדינה".