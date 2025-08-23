0:0 בין דין דוד ויוקוהומה לנטע לביא ומצ'ידה

הליגות השונות באירופה ממשיכות עם מחזורים ראשונים בחלקן, כשבאחרות העונה כבר נמצאת בעיצומה. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# נטע לביא פתח לראשונה בהרכב מצ’ידה שרצתה לחזור לפחות זמנית למקום הראשון, ופגשה את דין דוד ויוקוהומה מרינוס מהתחתית לקרב ישראלי, שאכזב והסתיים ב-0:0.

התוצאה היא רעה במיוחד עבור לביא ששיחק 82 דקות, כשבעקבות איבוד הנקודות קבוצתו עשויה להתרחק עד 4 נקודות מהפסגה. מנגד, דוד ששיחק 12 דקות, וקבוצתו יוקוהומה, השיגו תוצאה חשובה ועלו מעל הקו האדום עם 25 נקודות.

# יהב גורפינקל פתח בהרכב צ’נגדו שממשיכה במאבק האליפות בסין ובישל את השער הרביעי בקבוצתו שהביסה 1:5 את יונאן יוקון. הניצחון העלה את קבוצתו לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה.