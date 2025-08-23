אלונסו: מדבר עם כולם, ברור שגם עם רודריגו

מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת משחק הליגה הקרוב מול אוביידו, ועסק במגוון נושאים, מהיכולת של קיליאן אמבפה, דרך מעמדו של ויניסיוס, ועד ההתלהבות סביב הכישרון הארגנטינאי פרנקו מסטנטואונו.

אלונסו נשאל על אמבפה והיכולת להחזירו לשיאו: “אני אנסה לעזור לו, והוא יעזור לקבוצה לנצח משחקים. הוא חלק בסיסי מהמערך שלנו. החיבור בין כל החלקים בסגל יהיה אחד המפתחות לעונה טובה כקבוצה”. על השוואות לברצלונה אמר: “אני לא דואג משום דבר חוץ מהרמה שלנו. כל שבוע נוכל להשתפר ולגדול כקבוצה”.

ביחס לשיטות המשחק והמערכים הסביר: “אנחנו מדברים הרבה על המשחק, על איך להשתפר. בשלב מוקדם של העונה יש מעט מידע, צריך לנתח ולבנות רעיונות ברורים. יש לנו פרופילים לשחק במערכים שונים, אנחנו שומרים על גמישות”.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

השאלות סביב ויניסיוס אינן מדאיגות אותו: “הוא במצב טוב, העונה רק התחילה. כולם רוצים לעשות שנה טובה ומגיעים בגישה חיובית, וזה הדבר החשוב ביותר”. גם למסטנטואונו התייחס אלונסו: “לא דיברתי איתו על הנושא שעליו דובר בארגנטינה, אני מתמקד בשחקן עצמו. פרנקו נראה טוב, יש לו חיבור טוב עם החברים לקבוצה, והוא נראה כאילו הוא כאן כבר זמן רב. אני רואה אותו מחייך”. בהמשך הוסיף: “הוא יכול לשחק גם כפליימייקר מספר 10 וגם בקו האחורי. יש לו איכות, ניידות, ויכולת לחבר את המשחק”.

בהקשר לפתיחתו המרשימה של הארגנטינאי מול אוססונה אמר המאמן: “ראיתי אותו בכושר טוב, עם אנרגיה והשפעה חיובית. הוא חלק מהסגל ולכן יש לו סיכוי לפתוח, כמו לכל אחד אחר”. על ג’וד בלינגהאם אמר: “צריך לדעת להסתגל. אף אחד לא ישחק את כל הדקות, לכל אחד יש תפקיד”.

כשנשאל אם הסגל מלא או שיש צורך בקשר נוסף, ענה: “אני מרוצה מהסגל, אבל תמיד צריך להיות מוכנים”. בעניין תפקידי הכדור החופשי גילה אלונסו שיש לא מעט אפשרויות: “עוד לא הספקנו לעבוד על זה יותר מדי, אבל יש לנו בועטים איכותיים, ארדה, טרנט, מסטנטואונו, קיליאן... נמשיך לעבוד”.

צ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)

על רודריגו, שלא שיחק במשחק הראשון בליגה, אמר: “העונה רק התחילה. כל ההחלטות על ההרכב הן שלי בלבד. אני מדבר עם שחקנים רבים, וכמובן שדיברתי גם איתו”.

על מקומו של ויניסיוס בהרכב: “חשוב לקחת סטטיסטיקות בזהירות. כולם חשובים, ואני בונה סגל שבו כל שחקן יכול להיות שחקן הרכב”. בנוגע לסנטי קאסורלה אמר בהתרגשות: “לא יצא לי לדבר איתו כי הייתי מרוכז במשחק שלנו, אבל יש לי זיכרונות נפלאים ממנו. ביורו 2008 הוא היה חלק מחדר הלבשה מיוחד. האוהדים אוהבים אותו, הוא שחקן יוצא דופן. אני שמח שהוא חזר הביתה ויוכל לשמש דמות לחיקוי באוביידו”.

לסיום, המאמן דיבר על היריבה: “עבור אוביידו והאוהדים זה משחק מיוחד. גם עבורנו חשוב להמשיך להתפתח במשחקי חוץ, להיות תחרותיים ולשמור על רמה גבוהה לא משנה איפה נשחק. עברו רק שלושה שבועות מאז התחלנו, ואנחנו נרגשים לקראת המשחק”.