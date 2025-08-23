יום שבת, 23.08.2025 שעה 14:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אבו יונס וגנאים הגיעו לתמוך, אבו עביד בספק

על רקע סאגת הרישום, יו"ר הקבוצה וראש העיר חיזקו את השחקנים טרם המשחק מול בית"ר י-ם בשני (20:00). הבלם לא הצליח להשלים את האימון בשל פציעה

|
בני סכנין לפני תחילת המשחק (חג'אג' רחאל)
בני סכנין לפני תחילת המשחק (חג'אג' רחאל)

בצל העובדה שפיפ”א טרם מאשרת לבני סכנין לרשום את שחקניה החדשים, המאמן שרון מימר מתקשה לתרגל את ההרכב שהיה רוצה למשחק מול בית"ר ירושלים ביום שני (20:00).

אם במשחקי גביע הטוטו עוד ניתן היה לרשום שחקנים נבחנים הרי שבליגה אין אישור לכך מה שמעמיד את הסגל של מימר חשוף ללא מעט חוסרים. על כל זה צריך להוסיף את העובדה שיש ספק גדול גם לגבי שיתופו של הבלם איאד אבו עביד, שמושך פציעה בכף הרגל ולא הצליח גם היום להשלים אימון שלם.

בכל אופן, מי שהגיעו לעודד ולתמוך בשחקנים לפני האימון היו ראש העיר מאזן גנאים והיו"ר מוחמד אבו יונס שאמר: "אני מקווה מאד שנתבשר על ידי פיפ"א שניתן יהיה בהקדם לרשום את השחקנים. בכל מקרה אני סומך על כל אחד מכם שיעלה למגרש לתת הכל. זו הזדמנות של כל שחקן להוכיח את עצמו במשחק כזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */