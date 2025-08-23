יום שבת, 23.08.2025 שעה 18:16
סכומי שיא, 2 כוכבי על ונובאק ג'וקוביץ' אחד

עם הפרס הגדול בתולדות הטניס, אליפות ארה"ב חוזרת אלינו ובאור הזרקורים יהיו סינר, אלקראס וכמובן גדול השחקנים בכל הזמנים. וגם: קאמבק מהסרטים

|
ג'וקוביץ', אלקראס וסינר (IMAGO)
ג'וקוביץ', אלקראס וסינר (IMAGO)

הגראנד סלאם האחרון של 2025 כבר כאן ולראשונה מזה יותר מ-50 שנה המארגנים החליטו שוב להאריך ביום אחד את התחרות – בעיקר מבחינות לוגיסטיות של ריווח משחקים, התמודדות עם בעיות מזג האוויר והחשכה, קצת פחות עומס על השחקנים וגם עוד טיפה טיפה כסף, שזה אולי מה שהכי מסמל את אליפות ארצות הברית הפתוחה של השנה עם סכום שיא בפרסים, ואל זה עוד נגיע בהמשך.

כאמור, התחרות נפתחת כבר מחר בערב, במקום יום שני בערב, וכמיטב המסורת גם תביא לנו לא מעט דרמות, אקשן, טניס ברמה גבוהה וסיפורים מסביב כמו שהאמריקאים אוהבים. נתחיל מהמקומיים, שמתפללים לזכייה של שחקן מקומי בגביע מייג’ור אחרי 22 שנה בדיוק. אז כזכור, אנדי רודיק האגדי עשה זאת בפלאשינג מדו, ומאז? כלום עם כלום עבור מי שהייתה במשך שנים מעצמת טניס.

בן שלטון (רויטרס)בן שלטון (רויטרס)

האמריקאים יחסית בתקופה טובה, שני שחקנים תוצרת מקומית מדורגים בשישייה הראשונה. טיילור פריץ הפיינליסט מהשנה שעברה ובן שלטון, הלהיט האמריקאי, שמספק הרבה שואו בכל משחק, וזכה לאחרונה גם בטורניר המאסטרס בקנדה. ביג בן הוא שחקן מאוד מסוכן עם הגשות נהדרות, אבל קשה לי מאוד להאמין שהוא יכול להתמודד בטוב מחמש מול שני כוכבי העל של דורנו, יאניק סינר וקרלוס אלקראס, שמספקים את היריבות הכי גדולה של העידן החדש בטניס. וגם לגמרי עומדים בציפיות חשוב לציין.

גם גדול הטניסאים בכל הזמנים, נובאק ג’וקוביץ’, יגיע להתחרות ומחפש גביע מייג’ור 25 וראשון בדיוק אחרי שנתיים, אז עשה זאת בפלשינג מדו. הג’וקר הסרבי לא עשה הכנה על המשטח הקשה, הוא מוכיח שגם בגיל 38 הוא מצליח להיות בטופ העולמי, אבל מעבר לזה? כנראה שלא. מנטלית הוא כנראה עדיין שם, אבל פיזית קשה הרבה יותר לנולה להתאושש בין משחקים של טורניר גראנד סלאם.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

לא במקרה בכל גראנד סלאם השנה הוא הגיע לשלבים המאוחרים, אבל נכנע לאלקראס או סינר, הטניס האגרסיבי שלהם, האיכויות והרעב שלהם הם כבר רמה מעל בשביל ג’וקוביץ’ המבוגר. בכל אופן ההגרלה זימנה מסלול מאתגר לנובאק/אלקראס מי שתבחרו, כאשר אם הכל יילך להם כשורה, השניים עתידים להיפגש למפגש גדול בשלב חצי הגמר של התחרות. אם תשאלו אותי (אין לכם ברירה), הצ’אנס האחרון של נולה לזכייה היה בווימבלדון האחרון, אם זה לא קרה שם זה להערכתי לא יקרה יותר.

ואם נתמקד רגע בשני כוכבי העל שלנו, הם מגיעים אחרי הגמר בסינסינטי שהבטיח המון ולא קיים, בעיקר כנראה בשל החום הכבוד באמריקה. יאניק סינר חש ברע ובמצב של 5:0 בסט הראשון החליט שהוא פשוט לא מסוגל, אלקראס החביב זכה בתואר לראשונה בקריירה ומיהר להתנצל. אבל, האליפות הזו היא כבר אופרה אחרת ושונה בתכלית. קודם כל, אם הוא בכשירות מלאה סינר הוא שחקן המשטח הקשה הטוב בעולם, ולא במקרה כל שלושת המייג’ורים האחרונים באוסטרליה ובארה”ב הם בארון שלו.

יאניק סינר (רויטרס)יאניק סינר (רויטרס)

לכן, אם הכוכב האיטלקי התגבר על ההתפרקות הקטנה בסינסינטי ויש לו מספיק זמן לכך, הוא לגמרי פייבוריט לזכייה כאן. בוודאי לאור היכולת שלו מפתיחת השנה וההנפה האחרונה בווימבלדון. אלקראס אגב, זכה בטורניר הזה אי שם ב-2022, לא ייאמן אה? קרליטו רק בן 22, אבל זה מרגיש שהוא כבר שנים רבות איתנו בסבב העולמי וחגג בפלשינג מדו בגיל 19 בלבד.

בשורה התחתונה – לא רואה מצב שאחד מהשניים לא יניף את הגביע בסיום התחרות, אבל אולי הפעם לאליפות ארה”ב יהיו את החוקים שלה. כאלה שהביאו את דניל מדבדב ודומיניק תים להיות אלופי גראנד סלאם. חשוב לזכור שהמשטח בארה”ב עבר האטה בשנים האחרונות, כלומר? המשטח יותר איטי מבעבר (לפני 5 שנים פלוס) והכדורים קופצים גבוה יותר, מה שעל פניו נותן יותר יתרון ליותר ראלים ופחות לביג סרברים. ועדיין, המשטח הזה נחשב מהיר יותר מאליפות אוסטרליה, כך שגם את זה צריך לקחת בערבון מוגבל, אמנם נקרא לו – איטי יותר, אבל הכל בהשוואה לטורנירים האחרים. 

שוויונטק לא עוצרת, וקאמבק אמריקאי מהסרטים

במעבר לטורניר הנשים, לשם איגה שוויונטק תגיע בשיאה. הטניסאית הפולנייה שרשמה גמר היסטורי על הדשא של ווימבלדון עם 0:6, 0:6 יוצא דופן, זכתה לאחרונה גם בטורניר המאסטרס בסינסינטי והיא זו שאמורה לתת את הטון מול ארינה סבאלנקה, הראשונה בעולם ומי שנחשבת לפחות על הנייר, לשחקנית המשטח הקשה הטובה ביותר בעולם.

שוויונטק מציגה את הטניס הטוב בעולם, וברגע שזה קרה גם על הדשא שאר השחקניות בבעיה גדולה. הפולנייה גם מגיעה לפלשינג עם כל הניסיון ולא פחות משישה מייג’ורים על הגב, כבר לא חימריסטית בלבד, רחוק מאוד מכך. הבלארוסית מצדה לא בכושר טוב, ובסינסינטי היא חטפה מהלומה מילנה ריבאקינה עם הפסד חד צדדי ביותר. אבל שוב, טניס הנשים פתוח הרבה יותר להפתעות, כך שגם אם אחת האמריקאיות תניף בסיום זו לא תהיה הפתעת ענק.

איגה שוויונטק (רויטרס)איגה שוויונטק (רויטרס)

ואי אפשר בלי ה-סיפור האמריקאי של התחרות, גם אם זה יהיה רק בסיבוב הראשון. מי שתמלא את האצטדיון בקהל רועש ובעיקר מתרגש היא לא אחרת מאשר ונוס וויליאמס האגדית, שחזרה לאחרונה, בגיל 45 (!), אחרי היעדרות של שנה וקיבלה כרטיס חופשי לתחרות הנוצצת. אגדת הטניס האמריקאית (7 מייג’ורים) וכמובן אחות של, תפגוש בסיבוב הראשון את קרולינה מוחובה הצ’כית ותנסה לעשות סנסציה, אבל מה שבטוח עצם ההגעה שלה זה כבר ניצחון בפני עצמו, עבורה ועבור כל טניס הנשים האמריקאי שבמצב הרבה הרבה יותר טוב בהשוואה לגברים. 

ונוס וויליאמס (רויטרס)ונוס וויליאמס (רויטרס)

כסף, כסף ועוד כסף

וכמו שנכתב בפסקה הראשונה, מה שמאפיין קודם כל את הטורניר של השנה בארה”ב – סכום השיא בפרסים. המנצח והמנצחת המאושרים יכניסו לכיסם לא פחות מ-5 מיליון דולר כל אחת ואחד. הפרס הגבוה ביותר שחולק אי פעם בטניס, בטורניר רשמי כמובן, להוציא את טורניר הראווה בדובאי (6 המלכים) שחילק 6 מיליון דולר למנצח דאז (יאניק סינר).

המפסידים בגמר הגדול יסתפקו רק ב-2.5 מיליון דולר, מי שיסיימו את דרכם כבר בסיבוב הראשון של הגראנד סלאם האחרון של השנה יקבלו 110 אלף דולר. 

פריץ מברך את סינר בסיום (רויטרס)פריץ מברך את סינר בסיום (רויטרס)

וכמה יעלה לראות את התענוג הזה שיתפרס על פני שבועיים של טניס? בשלבים המוקדמים ביותר, מי שהיה מהיר ועשה זאת דרך האתר הרשמי שילם באזור ה-20 דולר בלבד, ומנגד מי שרצה להשיג כרטיס לגמר הגברים דרך אתרים יד שנייה ולא עשה זאת מהאתר הרשמי של התחרות, ייפרד מלא פחות מ-30 אלף דולר לכרטיס, יותר מ-120 אלף ש”ח.

