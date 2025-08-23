׳אם תרצו׳ בדרישה הזויה: בטלו את המשחק

על רקע מלחמת ״חרבות ברזל״ הנמשכת כבר כמעט שנתיים, הספורט הישראלי מתמודד עם קשיים בלתי פוסקים הכוללים לחץ עולמי, אנטישמיות ואתגרים כלכליים. עם זאת, עד כה נראה שראשי הארגונים עושים עבודה נהדרת ומשאירים את הספורט בישראל מחוץ למלחמה עד כמה שניתן.

לאור זאת, תנועת הימין הציוני ׳אם תרצו׳, פנתה ליו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, בדרישה הזויה ומגוחכת בה היא קוראת לביטול המשחק נגד נורבגיה שייערך באוקטובר במסגרת מוקדמות המונדיאל.

הרקע לבקשה נובע מההצהרה של נורבגיה לפיה כל ההכנסות מאותו משחק ילכו לטובת רצועת עזה, הצהרה לה הגיבה ההתאחדות תוך מתן התייחסות לאירועי השבעה באוקטובר שזכו להתעלמות מצד הנורבגים.

שחקני נבחרת ישראל חוגגים (רויטרס)

ההתאחדות לכדורגל הגיבה לדרישה של התנועה הימנית: ״נתייצב למשחק מול נורבגיה וגם בו נשתדל להימנע מהבקעת שערים עצמיים שישמחו את כל מי שרוצה לשחק לידיים של היריבים שלנו״.