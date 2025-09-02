יום שלישי, 02.09.2025 שעה 10:56
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

נבחרת בלגיה באה ליורובאסקט עם שאיפות

יריבת ישראל ב-15:00 ביורובאסקט תנסה להפתיע למרות חסרונם של שני כוכבי ה-NBA שלה. בשילוב של שחקנים מנוסים וצעירים רעבים, היא מקווה לחזור לבמה

|
שחקני נבחרת בלגיה (FIBA)
שחקני נבחרת בלגיה (FIBA)

היורובאסקט בעיצומו ולא חסר אקשן בבית של נבחרת ישראל. היריבה הבאה שמחכה היא בלגיה, אחת הנבחרות הוותיקות בתולדות האליפויות, אך גם כזו שמתקשה כבר שנים לפרוץ קדימה. בלגיה, המדורגת במקום ה-40 בעולם בדירוג פיב״א, מקום אחד בלבד מתחת לישראל, תנסה לשבור את תקרת הזכוכית ולהוכיח שגם בלי כוכבי ה-NBA שלה, היא עדיין יריבה מסוכנת.

הנבחרת הבלגית, הידועה בכינוי "אריות בלגיה", הגיעה לאליפות אירופה בפעם ה־19 בתולדותיה. מדובר בנבחרת בעלת מסורת ארוכה, היא השתתפה כבר באליפות הראשונה בשנת 1935, אך ההצלחות בפועל היו מועטות. הישג השיא נרשם באליפות 1947, אז סיימה במקום הרביעי, הישג שהפך עם השנים לזיכרון רחוק.

מאז 2018 עומד על הקווים המאמן הקרואטי דריו ג'רג'ה, שמוביל סגל המשלב ותיקים לצד צעירים מוכשרים. עם זאת, ההכנות לאליפות הנוכחית ספגו מכה קשה: שני שחקני ה־NBA הבלגים, טומאני קמארה (פורטלנד, חברו של דני אבדיה) שבחר להתמקד בהתפתחות אישית, ואלוף ה־NBA הטרי עם אוקלהומה סיטי, אג'יי מיטשל, שנפצע, ייעדרו מהטורניר.

דני אבדיה עם טומאני קמארה (רויטרס)דני אבדיה עם טומאני קמארה (רויטרס)

אקסים מישראל והכוכבים הנוכחיים

למרות החיסרון, לבלגיה יש עדיין כלים מעניינים. בין המובילים ניתן למצוא כמה שמות מוכרים לאוהדי הכדורסל הישראלי: הנס ואנווין, ששיחק בהפועל חולון וכיום במדי מרקזפנדי בלדייסי הטורקית.

אמנואל לקומת, הרכז ששיחק בהפועל אילת ובעונה החולפת בסטארט לובלין הפולנית. אליהם מצטרפים צעירים כמו וייס דה רידר בן ה-22, שבלט בבילבאו הספרדית, וינסו יחד לשלב ניסיון ואנרגיה כדי להפתיע יריבות חזקות.

עם מסורת ארוכה, אך ללא הישגים משמעותיים בעשורים האחרונים, נבחרת בלגיה מגיעה לאליפות מתוך רצון עז לשנות את התמונה. היא יודעת שעם סגל קצר מנשק, היא לא מהפייבוריטיות – אבל שילוב הוותיקים שחוו כבר לא מעט עם הדור הצעיר והרעב, עשוי להפוך אותה לאחת מהפתעות הטורניר.

