ליגת העל לנוער 25-26
40-32הפועל חיפה1
30-71מכבי נתניה2
30-51הפועל ת"א3
30-41הפועל כפ"ס4
31-41מ.ס. אשדוד5
31-31הפועל רעננה6
31-21מכבי ת"א7
30-11בית"ר ירושלים8
37-22עירוני ק"ש9
11-11הפועל ב"ש10
11-11מכבי פ"ת11
12-02בני יהודה12
02-11מכבי חיפה13
01-01הפועל ראשל"צ14
04-11הפועל פ"ת15
04-01הפועל רמה"ש16
06-12הפועל עכו17
05-01מכבי הרצליה18

מחצית: הפועל ת"א - מכבי נתניה 2:0

ליגת העל לנוער, מחזור 2: אחרי דקות ארוכות בהן הרשת לא זזה, דוני העלה את היהלומים ליתרון וטלפה הכפיל אחריו. במקביל: מכבי חיפה - הפועל ב"ש 0:0

|
עמיר נמני מנסה להשיג את הכדור מליאם סיליס (ראובן שוורץ)
עמיר נמני מנסה להשיג את הכדור מליאם סיליס (ראובן שוורץ)

ליגת העל לנוער ממשיכה גם הערב (שבת) כשהמחזור השני יצא לדרך בשעה זו. במוקד – הפועל תל אביב מארחת את מכבי נתניה למפגש מסקרן במיוחד. שתי הקבוצות רשמו תצוגות אדירות במחזור הפתיחה כשהן מובילות כרגע את הליגה. במקביל, מכבי תל אביב מתארחת אצל הפועל רעננה ומכבי חיפה פוגשת את הפועל באר שבע.

הפועל תל אביב – מכבי נתניה 2:0

האדומים רשמו 0:5 מהדהד נגד מכבי הרצליה, ויחפשו כעת להשלים ניצחון שני ברצף על מנת לצבור נקודות ולהמשיך לטפס במעלה הטבלה. למרות החמישייה האדירה, התוצאה לא הבטיחה להם מקום ראשון, מפני שהייתה קבוצה שנתנה תצוגה עוד יותר מרשימה.

מדובר ביריבה של האדומים הערב, מכבי נתניה, שניצחה את עירוני קריית שמונה עם 0:7 מטורף. שתי הקבוצות רשמו מחזור פתיחה חלומי וכעת ינסו להמשיך את המומנטום.

אלכסיי טלפה מול אור מסיכה (ראובן שוורץ)אלכסיי טלפה מול אור מסיכה (ראובן שוורץ)
גיא בר קולט (ראובן שוורץ)גיא בר קולט (ראובן שוורץ)

דקה 41, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: אחרי זמן רב בו הרשת לא זזה, אילאי אטיה שלח מסירה גדולה לעומק לעבר איתי דוני, שלא הכניע בפעם הראשונה את גיא בר – אך כבש את הריבאונד מקרוב.

חגיגות במכבי נתניה (ראובן שוורץ)חגיגות במכבי נתניה (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה מאושרים (ראובן שוורץ)
עידן רבינוביץ מול עידו דוד (ראובן שוורץ)עידן רבינוביץ מול עידו דוד (ראובן שוורץ)

דקה 45, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: הצהובים-שחורים עם הגול השני. עידו דוד הוציא רוחב לאלכסיי טלפה, שבנגיעה דייק לפינה הרחוקה והכניס את האדומים לפיגור כפול באצטדיון בבת ים.

שחקני מכבי נתניה חוגגים עם אלכסיי טלפה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים עם אלכסיי טלפה (ראובן שוורץ)
החיבוקים לאלכסיי טלפה (ראובן שוורץ)החיבוקים לאלכסיי טלפה (ראובן שוורץ)

הרכב הפועל ת”א: גיא בר, אור בכור מסיכה, איילי מורי, אלון מוסקוביץ, אלעד בן שמעון, גיא אליגולאשווילי, גיאורגי קופרבה, ישי מאיר ברוש, עידן רבינוביץ, עמיר נמני, רביד אוליצקי.

הרכב מכבי נתניה: רז צפריר, אילאי אטיה, איתי דוני, איתי שוורצמן, אלכסיי טלפה, אראל שריקי, טהר תאנה, יאיר בניטה, ליאם סיליס, עידו דוד, צורי זיתוני.

מכבי חיפה – הפועל באר שבע 0:0

הירוקים הפסידו 2:1 במחזור הפתיחה למכבי תל אביב וינסו לתקן ולקחת נקודות ראשונות לעונה נגד הדרומיים, שמבחינתם רוצים ניצחון ראשון בליגה אחרי שסיימו ב-1:1 עם מכבי פתח תקווה במשחק הראשון לעונה.

הרכב מכבי חיפה: גלן אלוין, איילון ברוך, איתי סלומון, אלעד אמיר, דניאל דרזי, ינון פיינגזיכט, ליאם לוסקי, ליאם קרגולה, נבות רטנר, ניב גבאי, נעם שטייפמן.

הרכב הפועל ב”ש: יונתן שני, אילאי סקורי, איתי קנריק, יוני אל מאלם, יונתן גלבוע, יונתן גרינבאום, יפתח סיגלר, ניב וקנין, עמית אוחנה, שלמה דהן, תומר שמעוני.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 1:1

הצהובים רשמו 1:2 על מכבי חיפה במחזור הראשון לעונה ורוצים להמשיך במומנטום החיובי עם ניצחון שני רצוף. מנגד, גם האדומים מחפשים להישאר במאזן מושלם אחרי שגברו 1:3 על הפועל עכו במחזור הקודם.

דקה 41, פנדל למכבי ת”א! יהלי דנור פרץ לרחבה מאגף ימין והוכשל מאחור על ידי אורי פלח. השופט הצביע על הנקודה הלבנה.

דקה 42, שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: יהל אברגל ניגש לבעיטת העונשין ולמרות שדניאל קצר זינק למקום הנכון, מספר 9 של הצהובים שם את זה בפנים.

דקה 44, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: הקבוצה מהשרון איזנה במהירות. אדם עואד הוריד לדור פישל, שמזווית קשה בעט בעוצמה אדירה והכניע את עידן טראו בדרך לשוויון של המארחת.

הרכב הפועל רעננה: דניאל קצר, אדם עואד, אורי פלח, איתמר תמיר, דור פישל, דן גלמור, וונדרסון יאקובו, מאי לוי, רועי תמם, רותם פיומי, תום רוסטובסקי.

הרכב מכבי ת”א: עידן טראו, איתי ברהום, יהונתן ישראל אביב, יהל אברגל, יהלי דנור, לירן שפיגל, עידן וינברג, עילאי בן סימון, רון פלדמן, רועי מגור, רן ריבל.

