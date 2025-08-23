האתגר הכפול שמצפה ליובל אגמון בעונה הקרובה

החתמות שחקנים לטווח ארוך בקבוצות נוער זהו עניין נפוץ בקבוצות ליגת העל לנוער, אך יש קבוצה שמכוונת גבוה ונכנסה גם היא לרשימה ארוכה ומכובדת של קבוצות, שחושבות קדימה - מ.כ ירמיהו חולון, המודרכת ע"י יניב אבדר, שתשחק בליגת מרכז עם מטרה מוצהרת - להעפיל בתום העונה לליגה הארצית.

על שערה של הקבוצה החולונית יגן יובל אגמון, יליד 2007, שרשם בעונה שעברה ארבע הופעות מלאות ושלוש הופעות חלקיות בקבוצת הנוער של מ.ס אשדוד. יובל אגמון צפוי להשתלב גם בסגל קבוצת הבוגרים המשחקת בליגה א'. מעמד החתימה התבצע בנוכחות הבעלים של המועדון החולוני, ליאור שולמן, והסקאוט של מחלקת הנוער, איציק קורקוס.



יובל אגמון שימש משך חמש עונות כשוער בכיר בקבוצות שנתון 2007 של בני יהודה ת"א, עד שבשנתון נערים ב' ביצע מעבר חד למ.ס אשדוד ורשם בשורותיה 22 הופעות מלאות ועוד שתי הופעות כמחליף, במהלך אותה עונה ספג שני כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד.

יובל אגמון לצידו של ליאור שולמן (פרטי)

בעונה שלאחר מכן, בקבוצת נערים א', רשם 14 הופעות מלאות ועוד שלוש הופעות חלקיות. גם בעונה זו ספג כרטיס אדום אחד (צהוב שני). כאמור, בעונה שעברה רשם שבע הופעות במדי קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד.



רועי לוי המנהל המקצועי במחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון, מסר בתגובה: "אני מודה לליאור ואיציק על שיתוף הפעולה והעזרה בהחתמת יובל אגמון. מדובר במהלך שהוא סנונית ראשונה לבאות ומהווה חלק מאסטרטגיית המועדון - הדוגלת בפיתוח שחקנים וקידום שחקנים ממחלקת הנוער לבוגרים. אנו מאחלים ליובל, לשחקני הקבוצה, לצוות המקצועי בראשות יניב אבדר, עונה מהנה ומוצלחת".