ג'וליאן תומא חצה את הכביש בירוק בנערים ב׳

קבוצת נערים ב' של מכבי חיפה, סגנית אלופת ליגת העל ומחזיקת הגביע של שנתון 2010, שואפת לתת פייט חזק הרבה יותר העונה במאבק על האליפות מול מכבי ת"א - שהקדימה אותה בתום העונה ב-16 נקודות, על אף העובדה, שכל אחת מהקבוצות כבשה 117 שערי ליגה ב-34 משחקים.

מכבי חיפה תחל היום (שבת) עונה חדשה בליגת העל תחת הדרכתו של אליעזר בן אהרון, שסיים במהלך העונה שעברה פרק של שתי עונות וחצי בקבוצת הנוער של הפועל פ"ת. הקבוצה מהכרמל תתארח בשעה 19:30 אצל מכבי חיפה, לאחר מכן תעלה כאן באתר כתבת צבע הכוללת סיקור ותמונות מהמשחק.



רגע לפני שעונת 25/26 יוצאת לדרך מכבי חיפה צירפה באופן רשמי לשורותיה בהסכם לשלוש עונות את שחקן הכנף, ג'וליאן תומא, שסיים את העונה שעברה כמלך שעריה של קבוצת נערים ג' של מ.כ נווה יוסף - אלופת ארצית צפון.

גוליאן תומא לצידם של שרבל גובראן וגסים עלי (צילום: מדיה מכבי חיפה)

ג'וליאן תומא החל את דרכו במחלקת הנוער של מ.ס כפר יאסיף, המייצגת את כפר מגוריו. אחרי שלוש עונות, אשר בשתיים מהן שיחק לסירוגין בקבוצות שנתוני 2010 ו-2009 עבר בעונת 22/23 לקבוצת ילדים א' למ.כ מעיליא, בשורותיה מיעט לשחק בגלל פציעה, אך לאחר מכן שב לקבוצת ילדים א' של מ.ס כפר יאסיף, בשורותיה כבש 22 שערים ב-20 משחקים. בעונה שעברה הצטרף לקבוצת נערים ג' של מ.כ נווה יוסף חיפה, בשורותיה כבש 31 שערים ב-28 משחקים, בשבעה מהם שיחק זמן משחק מלא.



במ.ס כפר יאסיף חשים גאווה עצומה, שכן בחודש שעבר סיכמה הנהלת המועדון בראשות הבעלים והמנהל המקצועי, גסים עלי, על מעברו של שחקן ההתקפה, ג'וואד עלי, לקבוצת נערים ג' של מכבי חיפה, וכעת הושג סיכום על הצטרפותו של בוגר נוסף של המחלקה בדמותו של ג'וליאן תומא לשורות מחלקת הנוער הירוקה. החתימה על ההסכם התבצעה בנוכחותם של נציגי השחקן, גסים עלי ועו"ד שרבל ג'ובראן.

ג'וואד עלי לצד גסים עלי (באדיבות המועדון)

גסים עלי בירך את ג'וליאן תומא ומאמין ביכולתו להשתלב בצורה מוצלחת בקבוצת נערים ב' של מכבי חיפה: "ג'וליאן שחקן מוכשר עם אופי מצוין, שיכול לשחק בשתי הכנפיים ואפילו כקשר 50/50. ג'וליאן שחקן מהיר וטכני, בעל שליטה מצוינת בכדור ורגל שמאל עוצמתית. ההסכם עם מכבי חיפה יצא אל הפועל לאחר כחודש וחצי בהם ג'וליאן התאמן עם מכבי חיפה ולקח חלק במשחקי אימון".

"אחרי ששוחחנו עם המאמן ועם המנהל המקצועי, עופר פביאן, השתכנענו שבמכבי חיפה מאמינים בג'וליאן ויש להם כוונות לעזור לו להתפתח ולהתקדם. אני שמח לראות שחקן נוסף שלנו מגיע למכבי חיפה - מחלקת נוער מובילה בכדורגל הישראלי. הייעוד של המועדון שלנו הוא לתת לילדי הכפר והסביבה פלטפורמה מקצועית, שתאפשר להם עם הזמן להגיע למועדונים מובילים בכדורגל הישראלי".