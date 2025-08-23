דיווח בבלגיה: מכבי נתניה בעקבות קשר גנק

מכבי נתניה בדרך לחיזוק מרשים? על פי כלי תקשורת בבלגיה, היהלומים עשויים לפנות בימים הקרובים לקשר האחורי, עזיז אואטרה, ששייך לגנק הבלגית. שוויו מוערך כעת בכמיליון אירו, ובעבר נרכש על ידי הבלגים בסכום של שני מיליון אירו.

היהלומים משווועים לרכש, והצהירו כי יתחזקו במספר עמדות עד לסיום חלון ההעברות, ואולי עמדת הקשר האחורי תאויש על ידי אואטרה. הקשר האחורי מחוף השנהב בן 24, הגיע לגנק אחרי עונה מוצלחת בשוודיה במדי האמרבי. הוא הושאל בעונה החולפת מגנק למכלן, במדיה רשם 28 הופעות.

אואטרה וגנק צפויים להיפרד הקיץ, למרות שיש לו חוזה לעונה נוספת, כשעל פי אותו דיווח הוא פתוח למעבר לישראל. נתניה צירפה הקיץ את עמרי שמיר, ווילסון האריס ולוקאס פראיזו, וייתכן כי היא בדרך לחיזוק נוסף.