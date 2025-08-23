"כרגע עסקה לא משתלמת": חשש בבאיירן מפרץ

ההשאלה של דניאל פרץ להמבורג אמורה הייתה לספק לו דקות משחק יקרות ערך ולחשל אותו לקראת חזרתו לבאיירן מינכן. אלא שבינתיים, המציאות מתבררת כבעייתית: המאמן מרלין פולצין הכריז כי השוער הוותיק דניאל הוייר פרננדס ימשיך לפתוח בין הקורות בעונה הקרובה, מה שמשאיר את השוער הישראלי בעמדת המתנה.

פולצין הודיע במסיבת העיתונאים שלפני פתיחת העונה כי פרננדס יקבל את חולצת ההרכב במחזור הפתיחה מול בורוסיה מנשנגלדבאך (ראשון, 18:30). ההחלטה התקבלה לאחר תחרות צמודה באימונים, אך בסופו של דבר האמון בשוער הוותיק הכריע. המאמן הסביר: "הוא מקרין ביטחון על ההגנה ומשפיע מאוד בחדר ההלבשה. זו דמות מנהיגותית שהקבוצה זקוקה לה כרגע".

בגרמניה כבר החלו לנתח את ההשלכות עבור באיירן. באתר "DerWesten" נכתב: "מהלך שנראה מבטיח על הנייר, עשוי להפוך לעסקה מאכזבת. בבאיירן רצו לראות את פרץ מתפתח כשותף בכיר, אך לא ברור אם יקבל מספיק דקות כדי להצדיק את ההשאלה".

עבור פרץ עצמו, שציפה להפוך לשוער ראשון ולהוכיח את עצמו בבונדסליגה, מדובר במכה מוראלית. עם זאת, המאמן הדגיש כי הדלת לא נסגרה: "דניאל מגיב בצורה מקצועית. הוא עובד קשה ויהיה מוכן כשההזדמנות תגיע. אנחנו מצפים לתחרות בריאה לאורך כל העונה". בבאיירן, לעומת זאת, כבר נשמעות דאגות: האם ההשאלה שנועדה לבנות את פרץ תהפוך למהלך שמאט את התקדמותו?