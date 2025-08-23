"לבכות מהקבוצה הזו": סערה גדולה בדינמו קייב

ההפסד 3:1 למכבי תל אביב במשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית לא רק סיבך את דינמו קייב מקצועית, הוא גם חשף מחדש את הסדקים העמוקים בחדר ההלבשה והצית סערה תקשורתית באוקראינה.

חלוץ העבר של המועדון, ארטם מילבסקי, לא חסך במילים לאחר התבוסה: "זה היה משחק מביש. לא ברור לי מה עובר על השחקנים, עם צורת משחק כזו עדיף שיוותרו על אירופה וישחקו רק בליגה האוקראינית. לקבוצה הזו אין טיפת אופי. כשאני רואה אותם על הדשא, מתחשק לי לבכות. הם מקבלים משכורות עתק, אבל לא נותנים דבר בחזרה".

הביקורות מופנות בעיקר כלפי הקפטן אנדריי ירמולנקו, שבעיני רבים כבר לא מסוגל להוביל את הקבוצה. הפרשן אולג פדורצ’וק כתב: "ירמולנקו היה שחקן ענק ובעל עבר מפואר, אבל התקופה הזו מאחוריו. לכל היותר הוא יכול לעלות מהספסל ל־20 דקות, בטח לא לפתוח במשחקים באירופה".

אנדריי ירמולנקו (רויטרס)

הסערה סביבו התפוצצה למעשה עוד קודם לכן. לפי העיתונאי איגור בורבאס, באחד האימונים לקראת משחקי המוקדמות מול פאפוס איבד המאמן אולכסנדר שובקובסקי את סבלנותו והרחיק את ירמולנקו מהאימון לאחר ויכוח חריף: "אם יש לך משהו להגיד, תצא מהמגרש", הטיח בו המאמן, תוך חילופי דברים קולניים.

במועדון מנסים לשדר עסקים כרגיל, אבל האווירה הרעילה מחלחלת החוצה, והביקורת מבית הולכת ומתרחבת. כעת, רגע לפני הגומלין מול מכבי תל אביב, דינמו קייב נראית קבוצה פגיעה, מבולבלת ובעיקר כזו שמתקשה לעמוד בלחץ מבפנים ומבחוץ.