יום שבת, 23.08.2025 שעה 09:32
כדורגל עולמי  >> מוק' הליגה האירופית

"לבכות מהקבוצה הזו": סערה גדולה בדינמו קייב

לפני הגומלין מול מכבי תל אביב בפלייאוף הליגה האירופית, באוקראינה חשפו שכוכב הקבוצה האוקראינית נזרק מהאימון, וביקורות רבות נמתחו על המועדון

|
דינמו קייב (IMAGO)
דינמו קייב (IMAGO)

ההפסד 3:1 למכבי תל אביב במשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית לא רק סיבך את דינמו קייב מקצועית, הוא גם חשף מחדש את הסדקים העמוקים בחדר ההלבשה והצית סערה תקשורתית באוקראינה.

חלוץ העבר של המועדון, ארטם מילבסקי, לא חסך במילים לאחר התבוסה: "זה היה משחק מביש. לא ברור לי מה עובר על השחקנים, עם צורת משחק כזו עדיף שיוותרו על אירופה וישחקו רק בליגה האוקראינית. לקבוצה הזו אין טיפת אופי. כשאני רואה אותם על הדשא, מתחשק לי לבכות. הם מקבלים משכורות עתק, אבל לא נותנים דבר בחזרה".

הביקורות מופנות בעיקר כלפי הקפטן אנדריי ירמולנקו, שבעיני רבים כבר לא מסוגל להוביל את הקבוצה. הפרשן אולג פדורצ’וק כתב: "ירמולנקו היה שחקן ענק ובעל עבר מפואר, אבל התקופה הזו מאחוריו. לכל היותר הוא יכול לעלות מהספסל ל־20 דקות, בטח לא לפתוח במשחקים באירופה".

אנדריי ירמולנקו (רויטרס)אנדריי ירמולנקו (רויטרס)

הסערה סביבו התפוצצה למעשה עוד קודם לכן. לפי העיתונאי איגור בורבאס, באחד האימונים לקראת משחקי המוקדמות מול פאפוס איבד המאמן אולכסנדר שובקובסקי את סבלנותו והרחיק את ירמולנקו מהאימון לאחר ויכוח חריף: "אם יש לך משהו להגיד, תצא מהמגרש", הטיח בו המאמן, תוך חילופי דברים קולניים.

במועדון מנסים לשדר עסקים כרגיל, אבל האווירה הרעילה מחלחלת החוצה, והביקורת מבית הולכת ומתרחבת. כעת, רגע לפני הגומלין מול מכבי תל אביב, דינמו קייב נראית קבוצה פגיעה, מבולבלת ובעיקר כזו שמתקשה לעמוד בלחץ מבפנים ומבחוץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */