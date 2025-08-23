התכנון: שילוב נהואל וחלאילי כמחליפים ראשונים

מכבי חיפה תפתח הערב את העונה בליגה במשחק בית בסמי עופר מול בני ריינה הערב (שבת, 20:30). על הנייר במכבי חיפה לא יכולים היו לצפות להגרלה נוחה יותר מזו בטח אחרי שהקבוצה הודחה מאירופה, אבל הירוקים מודעים לכך שמה שנכון על הנייר לא בהכרח נכון על המגרש וזאת גם הסיבה שדייגו פלורס החליט לעלות במערך פחות התקפי ממה שמצפים ממנו, כאשר תרגל בקישור את עלי מוחמד, איתן אזולאי וגוני נאור.

ההחלטה ללכת עם השלושה ולא לשלב למשל קשר אמצע יצירתי אחד כמו מתיאס נהואל או מיכאל אוחנה שיכולים לספק כדורים לשלישייה הקדמית שכוללת את סוף פודגוראנו, ג'ורג'ה יובאנוביץ' ודולב חזיזה, ייתכן שנובעת בין היתר כדי למנוע את התקפות המעבר של ריינה שהצליחו בשבוע שעבר להביך שוב ושוב את הגנת מכבי חיפה שספגה שני שערים.

על פי התוכנית של פלורס, שני שחקני ההתקפה, מתיאס נהואל ואיאד חלאילי, ישולבו כמחליפים ראשונים בחלק הקדמי על מנת להכריע את המשחק בהתאם להתפתחויות במגרש. נהואל עשוי לבוא על חשבון אחד הקשרים וחלאילי על חשבון סוף פודגוראנו.

יעקב שחר בראיון פתיחת עונה של מכבי חיפה

נהואל, שנרכש בשנה שעברה בסכום שיא של 2.5 מיליון אירו, סומן מתחילת הקיץ הזה כמחליפו של דיא סבע כקשר 10. עד עכשיו לפחות הדבר לא קורה ונראה שפלורס יצטרך לתת את הדעת על הנושא של נהואל כי כרגע לפחות יש בור חלל רציני מאוד שהשאיר אחריו דיא סבע.

בהגנה, פלורס ממשיך להאמין ולתת קרדיט לליסב עיסאת שהיה גם בין היחידים שפתחו בהפסד בשבוע שעבר מול ריינה בגביע הטוטו. פועל יוצא מזה ששון גולדברג ימשיך בספסל למרות שכבר חזר לעניינים. בגזרת הרכש במכבי חיפה מחכים לתשובות של מספר מועמדים בתפקיד הקשר האחורי על מנת להתחזק, דבר שמן הסתם יביא לשחרורו המסתמן של קסנדר סברינה.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסוף פודגוראנו.