יום שבת, 23.08.2025 שעה 07:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

הצעד הדרמטי שברצלונה שוקלת לגבי רוני ברדג'י

הגיע בקיץ וכבר יעזוב? עקב הבעיות ברישומו בסגל, השבדי הצעיר עשוי להישלח להשאלה, מהלך אליו הוא פתוח. וגם: שתי ה"מתנות" שפליק קיבל לקראת לבאנטה

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

רוני ברדג'י היה אחת הסנסציות הגדולות של קדם העונה בברצלונה. השחקן השבדי הצעיר הרשים עד כדי כך שהרוויח לעצמו את מקומו כאלטרנטיבה המובילה לאגף ימין לצד לאמין ימאל, למקרה שיידרש מנוחה או ייעדר. אלא שהקשיים של ברצלונה לעמוד בתקנות הפייר פליי הפיננסי מציבים כעת סימן שאלה כבד סביב יכולתו להירשם.

ברגע זה, רישומו לקבוצה הבוגרת מסובך במיוחד, שכן קיימות עדיפויות אחרות של שחקנים שחייבים להירשם תחילה. גם רישום בקבוצת המילואים אינו פותר את הבעיה, משום שהוא משפיע על אותה מסגרת שכר. כוונת המועדון היא להשאירו, אך הימים הנותרים עד סגירת חלון ההעברות מציבים מרוץ נגד הזמן.

בינתיים שותף ברדג'י במשחק סגור לקבוצת המילואים מול אתלטיק ליידה, ואף כבש פנדל בסגנון "פאננקה" שהעניק ניצחון 2:3. אולם מקומו בליגה הרביעית של ספרד רחוק מלהיות טבעי לשחקן שכבר הספיק לבלוט גם במשחקי ליגת האלופות.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

מצבו העדין מוביל לחשיבה על אלטרנטיבות: האפשרות שיירשם לבוגרים בעדיפות ראשונה, אך אם הדבר לא יתאפשר, עלולה לעלות האופציה של השאלה. המועדון והשחקן עשויים לשקול זאת אם הרישום ימשיך להתעכב, במיוחד לאחר העזיבות של אוריול רומאו והקטור פורט, שמפנות מקום אך עדיין לא פותרות את הבעיה. עם זאת, קיימת גם מגבלה רגולטורית לא פשוטה, לא ניתן להשאיל שחקן שלא נרשם קודם לכן, סוגיה שכבר עלתה בחלון ההעברות האחרון.

בברצלונה מבינים שמדובר בכישרון גדול, וכולם מרוצים מהחתמתו ומהביצועים שהציג בקיץ. אלא שהמציאות הניהולית והפיננסית עלולה לדחות את פריצתו במדי הקבוצה הבוגרת, כשהשחקן עצמו רוצה להצליח בבארסה, אבל פתוח לצאת להשאלה.

במקביל, המאמן האנזי פליק מקווה לחזק את הסגל כבר במחזור השני מול לבאנטה, עם חזרתו הצפויה של רוברט לבנדובסקי מהפציעה ורישומו האפשרי של ג'רארד מרטין בהגנה. אך גם אם שני המהלכים יתעכבו, ברור כי אחת הסוגיות המרכזיות בברצלונה בימים הקרובים תהיה עתידו של ברדג'י, האם יצליח להירשם ולהישאר בסגל, או שייאלץ לצאת להשאלה כדי להמשיך לשחק ברמה גבוהה.

