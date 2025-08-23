יום שבת, 23.08.2025 שעה 07:06
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

לא מצליח לחזור לעצמו: מה עובר על ויניסיוס?

רחוק משיאו: הברזילאי ניצב מול האתגר להיות שוב מכריע ולהשאיר מאחור אחת ולתמיד את אכזבת כדור הזהב של 2024. בספרד חשפו פרטים חדשים לגבי מצבו

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

ב־28 באוקטובר זכה רודרי בכדור הזהב ומנע מוויניסיוס את הפרס הנחשק. המכה השפיעה גם על השחקן וגם על ריאל מדריד, שהביעה את כעסה עם נזיפה חריפה במארגני הטקס.

רק שישה ימים קודם לכן, ב־22 באוקטובר, נדמה היה שוויניסיוס סגר את המרוץ לפרס של אופ"א ו’פראנס פוטבול’ עם שלושער מול דורטמונד בברנבאו, באחד מההישגים האירופיים הנדירים של האלופה דאז. הברזילאי פרץ שוב ושוב את ההגנה של הגרמנים, מה שנראה היה כסלילת הדרך אל השטיח האדום בתיאטרון שאטלה בפאריס. הכל היה מוכן לחגיגה לשחקן ולמועדון, אבל הדברים התגלגלו אחרת.

עשרה חודשים חלפו ומאז לא היה ויניסיוס קטלני כפי שהיה באותו לילה של ליגת האלופות בברנבאו. בעונה שעברה, היכולת הקולקטיבית של קבוצה ששאפה לשבעה תארים והסתפקה בשניים בלבד (והקטנים שבהם), גררה למטה את כל הכוכבים של מדריד. העונה, ויניסיוס עדיין מחפש את היכולת הטובה ביותר שלו.

ויניסיוס מתוסכל (IMAGO)ויניסיוס מתוסכל (IMAGO)

מול אוססונה הזרקורים הופנו לאחרים, במיוחד לקיליאן אמבפה, שניצל עד תום את החלק הקדמי של הלבנים. מעבר לפנדל שהוא עצמו סחט, הוא היה בכל מקום, נוצץ ונועז. ויניסיוס, לעומתו, הציג הופעה צנועה. הוא כמעט ולא הקשה על בויומו, שרוב הזמן הציג משחק מצוין ועצר אותו בקלות, בעוד שחקנים אחרים, דין האוסן, אלברו קאררס, ופרנקו מסטנטואונו, גנבו את ההצגה.

למעשה, וזה היה די בולט, ויניסיוס אפילו לא סיים את המשחק למרות שהיתרון של ריאל מדריד עמד על שער בודד והניצחון היה רחוק מלהיות מובטח. את מקומו תפס גונסאלו, מלך השערים של מונדיאל המועדונים, עוד משחק שבו ויניסיוס היה רחוק משיאו.

קריאת ההשכמה של צ’אבי אלונסו אינה עניין של מה בכך. אוהדי ריאל מדריד כבר זמן רב מתגעגעים לגרסה הטובה ביותר של הברזילאי, שחקן שבמידה משתנה של הצלחה תמיד היה קוץ בצד של כל הגנות היריבות, לוחץ ונוגח מהדקה הראשונה ועד ה־90. “חלף זמן מאז שראינו את הגרסה הבלתי מתפשרת הזו של הקיצוני הברזילאי, שמקומו בהרכב הפותח כמובן אינו נתון בסכנה, אבל יש לו תחרות על הספסל, גונסאלו עצמו או אפילו רודריגו, שבמועדון ממדריד רואים בו יותר ויותר שחקן מחויב למרות השמועות בקיץ”, נכתב ב’מארקה’.

יחזור לעצמו? ויניסיוס (IMAGO)יחזור לעצמו? ויניסיוס (IMAGO)

נושא נוסף שמדאיג את האוהדים הוא חידוש החוזה של ויניסיוס. משהו שלפני חודשים אחדים נחשב מובן מאליו, אך טרם קרה, כשפיתוי סעודיה וחוזי הענק שלה תמיד נמצא מעבר לפינה. למרות שכל הצדדים משדרים רוגע בנושא, האמת היא שהארכת החוזה טרם נסגרה, והתנודות בשבועות האחרונים גם הן מדאיגות חלק ניכר מהקהל.

באופן הגיוני, מעמדו של ויני בקבוצה לא השתנה. הוא ממשיך להיות אחד מכוכבי העל של ריאל מדריד, למרות הגעתם של שחקנים כמו מבפה ובילינגהאם, למרות שיכולתו נחלשה בחודשים האחרונים. להחזיר את ויניסיוס לשיאו היא כעת אחת המשימות המרכזיות של צ’אבי אלונסו, מאמן שהבהיר לא פעם שמריטוקרטיה היא אבן היסוד בניהולו.

