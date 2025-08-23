סומקין סיימה במקום העשירי באליפות העולם

מיטל סומקין סיימה במקום העשירי בגמר הקרב רב באליפות העולם, שנערך הלילה (בין שישי לשבת) בריו דה ז׳ניירו שבברזיל. בנוסף, המתעמלת הישראלית שהופעה לצידה בגמר, דניאלה מוניץ, סיימה במקום ה-15 בהופעתה הראשונה במעמד.

סומקין קיבלה 110.900 נקודות סה״כ בגמר הקרב רב. המתעמלת הצעירה לא ביצעה תרגילים מספיק נקיים, רשמה הפחות - ולכן קיבלה 29.100 נקודות על הביצוע בתרגיל הכדור, 26.250 נקודות באלות, 28.250 על תרגיל הסרט שדווקא הלהיב את הקהל הברזילאי בזכות השיר טודו בום, ובנוסף זכתה ל-27.300 נקודות בלבד על החישוק.

דניאלה מוניץ סיימה את הופעתה בגמר הקרב רב, בו היא השיגה 108.400 נקודות שדירגו אותה במקום ה-15 הכללי. זה קרה לאחר שקיבלה ציונים של 26.800 בתרגיל הכדור, 27.300 באלות, 28.250 בסרט ו-26.050 בחישוק.

אליפות העולם בהתעמלות אמנותית היא בין התחרויות הגדולות הראשונות עבור המתעמלות הצעירות מישראל בקמפיין האולימפי בדרך ללוס אנג׳לס 2028. אחרי טבילת האש בתחרות האישית, הן צברו ניסיון וינסו לשפר את המיקומים הללו בעתיד ביחד עם המאמנת איילת זוסמן, שהובילה מתעמלות לזכייה בשתי מדליות אולימפיות בטוקיו 2020 ובפאריס 2024.