חגג עם האולטראס: כך דונארומה נפרד מפ.ס.ז'

פאריס סן ז’רמן גברה אמש (שישי) 0:1 על אנז’ה במחזור השני של הליגה הצרפתית, אך רגעי השיא לא הגיעו מהמשחק עצמו אלא מהחגיגה שקדמה לו, הצגת חמשת התארים בהם זכתה הקבוצה בעונה שעברה. בין השחקנים על הדשא ניצב גם ג’אנלואיג’י דונארומה, שעורר התרגשות גדולה ביציעים.

השוער האיטלקי, שעזיבתו הפכה לעובדה מוגמרת עם הגעתו של לוקאס שבלייה, ניסה לשמור על פרופיל נמוך כשהופיע בחולצת קפוצ’ון שחורה. אך חבריו לא נתנו לו להסתתר, הקפטן מרקיניוס חיבק אותו ארוכות ודחף אותו קדימה, בעוד אשרף חכימי ופביאן רואיס עודדו אותו בחיוכים ובמחוות חמות. הקהל הביתי באצטדיון העניק לו תשואות אדירות ואף שיר מיוחד שנשמע לאורך דקות ארוכות. דונארומה, שהתקשה להסתיר את התרגשותו, זכה לפרידה אמיתית מהאוהדים.

רק לפני כשבוע וחצי הודה דונארומה כי הוא “מאוכזב ועצוב” שלא זכה להיפרד מהקהל פנים אל פנים, ואמר שחלם “להביט בעיניים של אוהדי הפארק דה פראנס ולומר שלום כמו שצריך”. אתמול הוא קיבל את ההזדמנות הזאת, והרגע היה מרגש מתמיד.

דונארומה נפרד מפ.ס.ז' (IMAGO)

גם מחליפו בעמדת השוער, לוקאס שבלייה, חגג עם הקהל. השוער שהגיע מליל סחף את היציעים בסיבוב הוקרה, צילם סלפי עם האוהדים וחתם על מזכרות. נראה שהוא כבר התקבל כחלק בלתי נפרד מהמועדון.

המאמן לואיס אנריקה נשאל לאחר המשחק על המחווה לדונארומה. תחילה ניסה להתחמק ולהתמקד בניצחון על אנז’ה, אך במסיבת העיתונאים אמר: “תמיד מרגש לראות את התמיכה של האוהדים. אני מבין שזה רגע מיוחד עבור ג’יג’ו. קשה לנהל סיטואציות כאלה, אבל זה יפה לראות את תחושת הביטחון וההוקרה שמוענקת לו”.

דונארומה נפרד מפ.ס.ז' (IMAGO)

דונארומה, שהגיע לפ.ס.ז’ ב-2021 ממילאן, הספיק להפוך לדמות מרכזית בקבוצה: 104 הופעות, ארבע אליפויות צרפת, שני גביעים, שלושה גביעי סופר קאפ ותואר אחד יוקרתי במיוחד, ליגת האלופות. אמש, יחד עם כל התארים שהוצגו מול הקהל, הוא גם קיבל את הרגע האישי שלו, פרידה מרגשת שעוצבה בדיוק ברוח של מועדון גדול.