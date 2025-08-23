יום שבת, 23.08.2025 שעה 07:42
ליגה גרמנית 25-26
30-61באיירן מינכן1
00-00באייר לברקוזן2
00-00איינטרכט פרנקפורט3
00-00בורוסיה דורטמונד4
00-00פרייבורג5
00-00מיינץ6
00-00ורדר ברמן7
00-00שטוטגרט8
00-00בורוסיה מנשנגלדבאך9
00-00וולפסבורג10
00-00אוגסבורג11
00-00אוניון ברלין12
00-00סט. פאולי13
00-00הופנהיים14
00-00היידנהיים15
00-00פ.צ. קלן16
00-00המבורג17
06-01לייפציג18

"רצינו לשלוח הצהרה": ההישג הגדול של קיין

אחרי ה-0:6, חלוץ באיירן עם יותר שערים ממשחקים בבונדסליגה, בגרמניה התלהבו: "באיירן מאיימת על שאר הליגה". קומפני שיבח: "גנאברי לא מוערך מספיק"

|
כותרת ה'בילד' (צילום מסך)
כותרת ה'בילד' (צילום מסך)

הצהרה מהדהדת כבר במחזור הראשון: באיירן מינכן דרסה אמש (שישי) את לייפציג 0:6 באליאנץ ארנה ופתחה את עונת הבונדסליגה עם מופע עוצמתי. ב"בילד" סיכמו זאת בפשטות: "הצהרה של באיירן, איום ומסר לשאר הליגה". אכן מדובר באזהרה ברורה, האלופה מוכנה ודרוכה להמשך.

עוד לפני כדור הפתיחה, הגיעו חדשות טובות במיוחד עבור המועדון: הספונסר הראשי טלקום האריך את ההתקשרות עד 2032, עם חוזה שמוערך בכ-65 מיליון אירו לשנה. ובמשחק עצמו, הקבוצה הציגה יכולת התקפית אדירה שהשאירה את לייפציג ללא תשובות.

הכוכב הגדול, הארי קיין, המשיך בקצב ההבקעות האדיר שלו. מאז הגיע לבונדסליגה הוא כבר עם 65 שערים ב-64 משחקים, כולל שמונה שלושערים, נתון שלא קיים באף ליגה אחרת בחמש הבכירות באירופה. הפעם הוא שוב היה במרכז העניינים, ובסיום אמר: "רצינו לשלוח הצהרה מהמשחק הראשון בבית, וזה בדיוק מה שעשינו. היינו יעילים ושיחקנו ברמה מאוד גבוהה. הובלנו 0:3 בהפסקה ואמרתי לעצמי שאני חייב להיכנס גם אני לרשימת הכובשים".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

קיין התייחס גם לשותפיו החדשים בהתקפה: "שנה עם מייקל (אוליסה) ואני מרגיש שהחיבור בינינו הולך ומתחזק. המחצית הראשונה שלו הייתה אדירה, השערים שכבש. ולוצ’ו (דיאס), זה רק כמה שבועות ביחד אבל זה חיבור מיידי, היו לו כמה בישולים אליי היום. זה נהדר עבורנו, נהדר לביטחון, אבל כולנו יודעים שזה כל הקבוצה שעבדה קשה".

גם סוגיית הסגל הקטן שעלתה סביב באיירן לא נעלמה: "אנחנו השחקנים יכולים לשלוט רק במה שקורה על הדשא", אמר קיין. "יש הרבה דיבורים מחוץ למגרש, באיירן זה המועדון הגדול ביותר בגרמניה ואחד הגדולים באירופה, אז זה נורמלי. אני דיברתי אחרי המשחק הקודם, עכשיו נחכה ונראה. בסוף אנחנו צריכים להוכיח על המגרש".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

מי שמשך תשומת לב נוספת הוא סרג’ גנאברי, ששמו כבר עלה כמועמד לעזוב בקיץ. המאמן וינסנט קומפני החמיא לו במיוחד: "סרג’ שחקן לא מוערך מספיק. מבחוץ אולי יש דעה אחרת, אבל במועדון ובחדר ההלבשה יודעים את הערך שלו. כמעט שאין רגע גדול של באיירן בלי שער או בישול שלו. הוא שיחק בתפקיד הזה גם בנבחרת וגם כאן, ואני שמח שיש לנו את ההזדמנות איתו".

באיירן מינכן סימנה וי ראשון ובגדול, והמסר ברור, מי שתרצה לערער על שלטונה בעונה הקרובה, תצטרך להביא הרבה יותר מלייפציג האבודה באליאנץ.

