יום שבת, 23.08.2025 שעה 01:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
41-52צ'לסי1
30-41מנצ'סטר סיטי2
30-31סנדרלנד3
30-31טוטנהאם4
32-41ליברפול5
31-31נוטינגהאם פורסט6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
11-11ברייטון9
11-11פולהאם10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
04-01וולבס19
08-12ווסטהאם20

הגיעה גם לליגה: צ'לסי דרסה 1:5 את ווסטהאם

הבלוז חגגו בדרבי אחרי מהפך ענק ולמרות פציעה של קול פאלמר בחימום: ז'ואאו פדרו, פדרו נטו, אנצו פרננדס, מויסס קאייסדו וטרבו צ'אלובה כבשו לאורחת

|
צ'אלובה חוגג (IMAGO)
צ'אלובה חוגג (IMAGO)

אלופת העולם צ’לסי של אנצו מארסקה רשמה הערב (שישי) הצגה אדירה בלונדון, כשהביסה 1:5 את ווסטהאם בחוץ והשיגה מהפך מרשים במסגרת המחזור השני של הפרמייר ליג. הבלוז נאלצו להתמודד עם מכה לא פשוטה עוד לפני שריקת הפתיחה, כוכב הקבוצה קול פאלמר נפצע בחימום ולא נכלל בהרכב, אך גם בלעדיו החבורה בכחול הסתדרה מצוין.

המשחק נפתח דווקא עם יתרון מוקדם למארחת, כאשר לוקאס פקאטה העלה את ווסטהאם ל-0:1 בדקה השישית עם בעיטה נהדרת לחיבורים. אלא שצ’לסי לא נבהלה: ז’ואאו פדרו נגח פנימה את השוויון (15), ולאחר מכן הגיעו שני שערים מרהיבים: פדרו נטו עם טיל אדיר לחיבורים (23) ואנצו פרננדס שהשלים מהלך קבוצתי מצוין (34) בדרך ליתרון 1:3 כבר בהפסקה.

הבלוז חזרו חדים גם למחצית השנייה, וכשבדקה ה-54 מויסס קאייסדו ניצל טעות קשה של השוער מנס הרמסן כדי לדחוק מקרוב את הרביעי, חלק גדול מאוהדי הפטישים לא התאפקו ונטשו את האצטדיון. ההשפלה נמשכה בדקה ה-58 עם שער חמישי, כאשר טרבו צ’אלובה בעט כדור שפגע בהגנה וחדר לרשת, 1:5 מוחץ לצ’לסי.

שחקני צשחקני צ'לסי חוגגים (IMAGO)

אחרי פתיחת עונה מהוססת עם תיקו במחזור הפתיחה, החבורה של מארסקה הראתה הרבה אופי ואיכות מול יריבה עירונית, עם קאמבק גדול והצהרת כוונות ברורה להמשך. ווסטהאם, לעומת זאת, קיבלה תזכורת כואבת לפערי הרמות כשהקהל שלה איבד סבלנות עוד הרבה לפני הסיום.

צצ'אלובה וצ'לסי חוגגים (IMAGO)
