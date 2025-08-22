הגיעה גם לליגה: צ'לסי דרסה 1:5 את ווסטהאם

אלופת העולם צ’לסי של אנצו מארסקה רשמה הערב (שישי) הצגה אדירה בלונדון, כשהביסה 1:5 את ווסטהאם בחוץ והשיגה מהפך מרשים במסגרת המחזור השני של הפרמייר ליג. הבלוז נאלצו להתמודד עם מכה לא פשוטה עוד לפני שריקת הפתיחה, כוכב הקבוצה קול פאלמר נפצע בחימום ולא נכלל בהרכב, אך גם בלעדיו החבורה בכחול הסתדרה מצוין.

המשחק נפתח דווקא עם יתרון מוקדם למארחת, כאשר לוקאס פקאטה העלה את ווסטהאם ל-0:1 בדקה השישית עם בעיטה נהדרת לחיבורים. אלא שצ’לסי לא נבהלה: ז’ואאו פדרו נגח פנימה את השוויון (15), ולאחר מכן הגיעו שני שערים מרהיבים: פדרו נטו עם טיל אדיר לחיבורים (23) ואנצו פרננדס שהשלים מהלך קבוצתי מצוין (34) בדרך ליתרון 1:3 כבר בהפסקה.

הבלוז חזרו חדים גם למחצית השנייה, וכשבדקה ה-54 מויסס קאייסדו ניצל טעות קשה של השוער מנס הרמסן כדי לדחוק מקרוב את הרביעי, חלק גדול מאוהדי הפטישים לא התאפקו ונטשו את האצטדיון. ההשפלה נמשכה בדקה ה-58 עם שער חמישי, כאשר טרבו צ’אלובה בעט כדור שפגע בהגנה וחדר לרשת, 1:5 מוחץ לצ’לסי.

שחקני צ'לסי חוגגים (IMAGO)

אחרי פתיחת עונה מהוססת עם תיקו במחזור הפתיחה, החבורה של מארסקה הראתה הרבה אופי ואיכות מול יריבה עירונית, עם קאמבק גדול והצהרת כוונות ברורה להמשך. ווסטהאם, לעומת זאת, קיבלה תזכורת כואבת לפערי הרמות כשהקהל שלה איבד סבלנות עוד הרבה לפני הסיום.