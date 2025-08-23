רוב האוהדים מאמינים: מכבי ת"א תזכה באליפות

ערב פתיחת עונת 2025/26 ערכנו ב-ONE את סקר אוהדי הכדורגל הגדול, בהשתתפות עשרות אלפי גולשי האתר. הסקר מספק הצצה נדירה אל תוך הלב של אוהדי ליגת העל וחושף מגמות חדשות ומפתיעות: מי הקבוצה האהודה ביותר, מי נתפסת כמועמדת הבכירה לאליפות, מה באמת חושבים האוהדים על חוויית המשחק במגרשים, וגם מי השחקן והמאמן שמככבים בכותרות.

חוויית המשחק, הנאה לצד בעיות בטיחות

נגד כל הספקות 72% מהאוהדים הצהירו כי הם נהנים מהכדורגל הישראלי. עם זאת, 72% טוענים כי המגרשים אינם בטוחים מבחינת אלימות. 73% חושבים שהמשטרה הכרחית במגרשים, ו-81% דורשים להחמיר בענישה. בנוגע לחוויית הצפייה עצמה, 30% מתוסכלים מהחניה, 29% סובלים מהפקקים, והשאר מצביעים על מחירי המזנון, הניקיון והכרטיסים כבעיות עיקריות

מי הכי שנוא ומי הכי גזעני?

- הקבוצה השנואה ביותר: הפועל ת"א (33%), לפני בני סכנין (27%) ומכבי ת"א (20%).

- הקהל הגזעני ביותר לפי הסקר: בית"ר ירושלים (49%), לפני בני סכנין (31%) והפועל ת"א (15%)

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

שאלת הקבוצה האהודה בישראל מפתיעה

התשובה הפתיעה שמכבי חיפה דורגה רק במקום השלישי, כי בדרך כלל הירוקים היו בצמרת יחד עם מכבי ת"א. כנראה פתיחת העונה הלא טובה גרמה לאוהדי הקבוצה להביע תסכול בסקר.

כוכבים על הדשא: עומר אצילי מעל כולם

הסקר הכתיר את עומר אצילי (בית"ר ירושלים) כשחקן הטוב בליגה עם 38% מהקולות, וכמועמד המוביל למלך השערים עם 49%. מאחוריו: דור פרץ (15%), קינגס קאנגווה (14%) וירדן שועה (9%).

בעלים, מאמנים ושופטים מי במרכז הבמה?

- 54% בחרו במיץ’ גולדהאר (מכבי ת"א) כבעלים הטוב בישראל.

מיץ' גולדהאר (אופיר מגדל)

- יעקב שחר (18%) וברק אברמוב (13%) סוגרים את השלישייה.

בגזרת המאמנים 60% צופים שדייגו פלורס (מכבי חיפה) יהיה הראשון לעזוב, נתון חריג ומסקרן. בקרב השופטים, ספיר ברמן שהכתרה כשופטת העונה החולפת מובילה בבירור עם 59%, לפני אוראל גרינפלד (15%).

האצטדיונים בלומפילד אהוב, דוחא שנוא

האצטדיון הפופולרי ביותר הוא בלומפילד (34%), אחריו טדי (29%) וסמי עופר (23%). מנגד, 47% מהאוהדים הצביעו על דוחא בסכנין כאצטדיון השנוא ביותר, לפני טדי (16%) וי"א באשדוד (13%).

הסקר המלא:

לשאלה, איזה קבוצה אתה אוהד?

29% השיבו מכבי ת"א, אותו מספר גם בחרו בבית"ר ירושלים

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

17% מכבי חיפה

9% הפועל ב"ש

8% הפועל ת"א.

2% מכבי נתניה, הפועל חיפה, הפועל פ"ת

1% בני סכנין, הפועל ירושלים.

בניגוד לדעה הרווחת, 72% מהאוהדים השיבו כי הם נהנים מהכדורגל הישראלי, בעוד 28% השיבו כי הם לא נהנים.

לשאלה מי הקבוצה שתזכה באליפות?

מעל כולם, 44% חושבים שמכבי ת"א תזכה באליפות שלישית ברציפות.

28% הולכים עם בית"ר ירושלים.

הפועל ב"ש מקבלת 12% .

8% אופטימיים לגבי זכייה של מכבי חיפה.

6% הולכים עם הפועל ת"א.

אגב מכבי נתניה זוכה ל-1% .

האמון במכבי ת"א כקבוצה הדומיננטית ביותר בליגה נמשך, אך בית"ר ירושלים הופכת לאיום אמיתי.

עוד אליפות? שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רויטרס)

משחקי ליגת העל בימי שישי

42% מאוהדי הכדורגל בעד

בעוד 58% נגד.

בהמשך לאותו נושא, לשאלה האם צריך להזיז משחקים לימי חול, 56% בעד, בעוד 44% נגד. אגב, לפי הסקר רוב אוהדי הכדורגל בעד למשחקים בשעה 15:00 בחורף בימי שבת, 53% תומכים בכך, בעוד 47% נגד.

לשאלה לאיזה אצטדיון אתה הכי אוהב להגיע:

אצטדיון בלומפילד מעל הכל, 34% מהאוהדים בחרו בו.

29% בחרו באצטדיון טדי הירושלמי

23% בחרו בסמי עופר בחיפה.

8% בחרו באצטדיון טוטו טרנר בב"ש

3% בחרו באצטדיון המושבה בפ"ת

2% בחרו באצטדיון מרים בנתניה

1% בחרו באצטדיון דוחא בסכנין

אצטדיון דוחא (פרטי)

מנגד, לשאלה לאיזה אצטדיון אתה הכי שונא להגיע?

47% בחרו באצטדיון דוחא

16% בחרו בטדי

13% בחרו בי"א באשדוד

7% בחרו בסמי עופר

5% בחרו באצטדיון בלומפילד

4% בחרו באצטדיון טרנר בב"ש.

3% בחרו באצטדיון גרין בנוף הגליל

2% בחרו באצטדיון מרים בנתניה, ובקריית שמונה שכבר שנתיים לא משחקים בו כדורגל.

1% בחרו באצטדיון המושבה בפ"ת.

אוהדים באצטדיון המושבה (חגי מיכאלי)

לשאלה מי השחקן הטוב בליגה?

מעל כולם, 38% בחרו בעומר אצילי שחקן בית"ר ירושלים

15% בחרו בדור פרץ שחקן האלופה מכבי ת"א

14% בחרו בקינגס קאנגווה שחקנה של הפועל ב"ש

9% בחרו בירדן שועה שחקנה של בית"ר ירושלים

6% בחרו באושר דוידה שחקן מכבי ת"א

4% בחרו בקינגס ונטורה שחקן הפועל ב"ש וגם בסתיו טוריאל שחקן הפועל ת"א

1% בחרו בדן ביטון שחקן הפועל ב"ש וג'ורג'ה יובאנוביץ' שחקן מכבי חיפה שבמשחקים באירופה עוד היה חלוד.

עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)

לשאלה מי יסיים את עונת 2025/2026 כמלך השערים?

49% בחרו בעומר אצילי שחקן בית"ר ירושלים

10% בחרו ביון ניקולאסקו שחקן מכבי ת"א

8% הלכו עם כישרון העל של הפועל ת"א דניאל דאפה, וגם בחרו באלעד מדמון שחקן מכבי ת"א

5% בחרו באיגור זלאטנוביץ' שחקן הפועל ב"ש

4% בחרו בג'ורג'ה יובאנוביץ' שחקן מכבי חיפה, טריבנטה סטיוארט גם ממכבי חיפה ודור פרץ ממכבי ת"א

2% בחרו בסתיו טוריאל שחקן הפועל ת"א

1% בחרו במוחמד שכר מבני ריינה

עוד 5% בחרו בשחקנים אחרים.

יהיה מלך השערים? יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

לשאלה האם היית לוקח ילדים למשחק כדורגל

74% השיבו בחיוב, בעוד 26% נגד

לשאלה האם מגרשי הספורט בטוחים מבחינת אלימות?

72% השיבו שלא,

בעוד 28% השיבו שכן.

באותו נושא, לשאלה האם שוטרים נחוצים במגרשי הכדורגל?

73% השיבו בחיוב מה שמראה שהקהל מרגיש יותר ביטחון עם שוטרים במגרשים

עוד שאלה באותו נושא, האם צריך להחמיר בעונשים? 81% השיבו בחיוב בעוד רק 19% נגד.

לשאלה מה הכי מבאס אותך במגרשים?

30% השיבו חניה

29% בחרו בפקקים

19% בחרו במחירי המזנון

10% בחרו בניקיון והשירותים, הם בחרו גם במחירי הכרטיסים

2% בחרו בפתיחת השערים

המחירים במזנון (איטן דהן)

שאלנו את הגולשים, מה אתם רוצים שהבן או הבת שלך יהיו?

20% השיבו כדורגלנים

1% בחרו בכדורסלנים

6% בחרו בספורטאים

23% בחרו בהייטקיסטים

13% בחרו אנשי עסקים

9% בחרו ברופאים

5% בחרו עובדי מדינה

1% אנשי תקשורת

19% בחרו באחר

לשאלה מי הבעלים הטוב בישראל?

מעל כולם, 54% בחרו במיץ' גולדהאר הבעלים של מכבי ת"א

18% בחרו ביעקב שחר הבעלים של מכבי חיפה

13% בחרו בברק אברמוב בעלי בית"ר ירושלים

8% בחרו באלונה ברקת בעלי הפועל ב"ש

6% בחרו באדמונד ספרא בעלי הפועל ת"א

1% בחרו באיזי שרצקי בעלי קריית שמונה

אגב רוס קסטין הבעלים החדש של מכבי נתמיה קיבל 0%.

יעקב שחר (ראובן כהן, מכבי חיפה)

לשאלה איזו קבוצה אתה הכי שונא?

33% בחרו בהפועל ת"א

27% בחרו בבני סכנין

20% בחרו במכבי ת"א

8% בחרו במכבי חיפה

6% בחרו בבית"ר ירושלים

3% בחרו בהפועל ב"ש

2% בחרו במכבי נתניה

1% בחרו בהפועל חיפה

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

לשאלה מי מאמן ליגת העל שילך קודם הביתה?

60% בחרו בדייגו פלורס מאמן מכבי חיפה

8% בחרו בגל אראל מאמן הפועל חיפה, וגם בשרון מימר מאמן בני סכנין

6% בחרו בז'רקו לאזטיץ' מאמן מכבי ת"א

4% בחרו ברן קוז'וק מאמן הפועל ב"ש, וביוסי אבוקסיס מאמן מכבי נתניה

2% בחרו בברק יצחקי מאמן בית"ר ירושלים, עומר פרץ מאמן הפועל פ"ת, חיים סילבס מאמן מ.ס. אשדוד

1% קיבלו: שי ברדה מאמן עירוני קריית שמונה, סלובדאן דראפיץ' מאמן בני ריינה, אליניב ברדה מאמן הפועל ת"א, אלירן חודדה מאמן עירוני טבריה

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

לשאלה מי השופט/ת הכי טוב/ה?

מעל הכל, 59% בחרו בספיר ברמן

15% בחרו באוראל גרינפלד

10% בחרו בשניר לוי

5% בחרו ביגאל פריד

3% בחרו בגל לייבוביץ'

1% בחרו ב:נאאל עודה, אביעד שילוח, עידן לייבה, אוהד אסולין, מג'ד רושרוש, גל לוי, דקל צינו, אביב קליין

ספיר ברמן (ראובן שוורץ)

לשאלה מי הקהל הגזען בליגה?

49% בחרו בקבל בית"ר ירושלים

31% בחרו בבני סכנין

15% בחרו בקהל הפועל ת"א

2% בחרו בקהל: מכבי חיפה, מכבי ת"א

1% בחרו בקהל הפועל ב"ש.