ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

הראשון שלה לעונה: בטיס גברה על אלאבס

הקבוצה מהעיר סביליה רשמה את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה הספרדית, כאשר גברה 0:1 על אלאבס, לה היה זה הפסד ראשון. לו סלסו כבש במחצית הראשונה

|
ג'ואבני לו סלסו חוגג (IMAGO)
ג'ואבני לו סלסו חוגג (IMAGO)

המחזור השני בליגה הספרדית יצא אתמול (שבת) לדרך עם משחק שהפגיש בין בטיס לאלאבס. המארחת הגיעה לאחר שהסתפקה בתיקו 1:1 מול אלצ’ה במחזור הפתיחה, בעוד יריבתה גברה על לבאנטה 1:2 משער בתוספת הזמן שהקנה לה שלוש נקודות חשובות.

המחצית הראשונה הייתה צמודה, הן בשליטה בכדור והן בניסיונות לעבר השער. מי שעשה את ההבדל הוא ג’ובאני לו סלסו, שהשתלט על ריבאונד וכבש מקרוב את שער היתרון של בטיס בדקה ה-16.

המגמה נמשכה במחצית השנייה, כשהמארחת הייתה יותר מסוכנת אך לא הצליחה להגדיל את יתרונה. למרות זאת, היא ניצחה ורשמה את ניצחונה הראשון העונה. מנגד, אלאבס תחפש לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא ולצבור נקודות.

אין איסקו יש דיסקו: בטיס מנצחת את אלאבס
