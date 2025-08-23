הראשון שלה לעונה: בטיס גברה על אלאבס

המחזור השני בליגה הספרדית יצא אתמול (שבת) לדרך עם משחק שהפגיש בין בטיס לאלאבס. המארחת הגיעה לאחר שהסתפקה בתיקו 1:1 מול אלצ’ה במחזור הפתיחה, בעוד יריבתה גברה על לבאנטה 1:2 משער בתוספת הזמן שהקנה לה שלוש נקודות חשובות.

המחצית הראשונה הייתה צמודה, הן בשליטה בכדור והן בניסיונות לעבר השער. מי שעשה את ההבדל הוא ג’ובאני לו סלסו, שהשתלט על ריבאונד וכבש מקרוב את שער היתרון של בטיס בדקה ה-16.

המגמה נמשכה במחצית השנייה, כשהמארחת הייתה יותר מסוכנת אך לא הצליחה להגדיל את יתרונה. למרות זאת, היא ניצחה ורשמה את ניצחונה הראשון העונה. מנגד, אלאבס תחפש לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא ולצבור נקודות.