המחזור השני של הפרמייר ליג ממשיך כעת עם משחק ענק בו מנצ’סטר סיטי מארחת את טוטנהאם. שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות חד משמעיים במחזור הפתיחה, והן מחפשות להמשיך את המומנטום החיובי בו הן נמצאות.

חניכיו של פפ גווארדיולה הרשימו בניצחון 0:4 בחוץ על וולבס, כאשר מי שהותירו חותם הם ארלינג הולאנד וטיג’אני ריינדרס, שנראו פשוט נהדר וסחפו את הקבוצה שהציגה את מלוא יכולותיה על הדשא.

מנד, נמצאים הספרס, שהשיגו ניצחון 0:3 חלק מצמד של רישארליסון ועוד אחד של ג’ונסון, ובכך השכיחו במעט את ההפסד בסופרקאפ האירופי. התרנגולים שואפים לנצח את יריבתם ולהמשיך במומנטום להמשך העונה.

במפגש האחרון בין הקבוצות, סיטי ניצחה 0:1, אך לפני כן טוטנהאם מחצה את יריבתה 0:4 בחוץ, במה שלבטח מדאיג את האוהדים התכולים. המאזן בין הקבוצות הוא דיי שיוויוני במשחקים האחרונים, וצפוי לנו משחק מסקרן.