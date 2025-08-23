מערכת ONE
23/08/2025 14:30
ארלינג הולאנד וכריסטיאן רומרו (רויטרס)
המחזור השני של הפרמייר ליג ממשיך כעת עם משחק ענק בו מנצ’סטר סיטי מארחת את טוטנהאם. שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות חד משמעיים במחזור הפתיחה, והן מחפשות להמשיך את המומנטום החיובי בו הן נמצאות.
חניכיו של פפ גווארדיולה הרשימו בניצחון 0:4 בחוץ על וולבס, כאשר מי שהותירו חותם הם ארלינג הולאנד וטיג’אני ריינדרס, שנראו פשוט נהדר וסחפו את הקבוצה שהציגה את מלוא יכולותיה על הדשא.
מנד, נמצאים הספרס, שהשיגו ניצחון 0:3 חלק מצמד של רישארליסון ועוד אחד של ג’ונסון, ובכך השכיחו במעט את ההפסד בסופרקאפ האירופי. התרנגולים שואפים לנצח את יריבתם ולהמשיך במומנטום להמשך העונה.
במפגש האחרון בין הקבוצות, סיטי ניצחה 0:1, אך לפני כן טוטנהאם מחצה את יריבתה 0:4 בחוץ, במה שלבטח מדאיג את האוהדים התכולים. המאזן בין הקבוצות הוא דיי שיוויוני במשחקים האחרונים, וצפוי לנו משחק מסקרן.
מחצית ראשונה
-
'45+6
- צ׳רקי הגביה כדור נפלא לרחבהף הולאנד הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
-
'45+2
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: טעות ענקית של טראפורד, שניסה להניע כדור ברחבה, ריצ׳ארליסון חטף ופלאיניה גלגל מקרוב לרשת
-
'39
- כמעט טוטנהאם הכפילה את היתרון. קודוס ניצל טעות בהגנה ומצא את עצמו מול טראפורד שיצא נהדר, והצליח לעצור את הניסיון של קודוס להקפיץ מעליו
-
'36
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתפרצת מושלמת של הספרס. כדור ארוך הגיע לקודוס, שנגח נהדר מעל ההגנה של סיטי והשאיר את ריצ׳ארליסון לבד באגף. הברזילאי פרץ טוב והוציא רוחב לג׳ונסון שבנגיעה בעט לרשת
-
'34
- ברנאן ג׳ונסון ספג כרטיס צהוב
-
'28
- פעולה טובה של הולאנד סידרה למרמוש מצב נוח, האחרון היה מול ויקאריו, אך נעצר אצל השוער
-
'22
- חילוף מוקדם במנצ׳סטר סיטי. ראין איט נורי נפצע ולא יכול היה להמשיך, נייתן אקה נכנס על חשבונו
-
'17
- התקפה טובה של סיטי הסתיימה בבעיטה חדה של מרמוש מחוץ לרחבה, ויקאירו הדף טוב והאלנד לא הצליח להשתלט על הריבאונד
-
'9
- וכמעט שער מהעבר השני. אותו פורו עשה טעות גדולה ולא סגר טוב, מרמוש התגנב מאחוריו ומזווית קשה שלח פס שחלף ליד הקורה
-
'8
- פדרו פורו ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים אלכסונית מהשער, בבעיטה הראשונה הוא נעצר בחומה ובריבאונד שלח פצצה בנגיעה ששפשפה את הרשת הצדדית
-
'1
- השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!