יום שבת, 23.08.2025 שעה 15:38
יום שבת, 23/08/2025, 14:30אצטדיון אתיחאדליגה אנגלית - מחזור 2
טוטנהאם
שער ברנאן ג'ונסון (35)
בישול בישול: ריצ'ארליסון
שער ז'ואאו פאליניה (48)
בישול בישול: ריצ'ארליסון
מחצית
0 2
שופט: פיטר בנקס
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
41-52צ'לסי1
30-41מנצ'סטר סיטי2
30-31סנדרלנד3
30-31טוטנהאם4
32-41ליברפול5
31-31נוטינגהאם פורסט6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
11-11ברייטון9
11-11פולהאם10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
04-01וולבס19
08-12ווסטהאם20
מערכת ONE | 23/08/2025 14:30
הרכבים וציונים
 
 
ארלינג הולאנד וכריסטיאן רומרו (רויטרס)
ארלינג הולאנד וכריסטיאן רומרו (רויטרס)

המחזור השני של הפרמייר ליג ממשיך כעת עם משחק ענק בו מנצ’סטר סיטי מארחת את טוטנהאם. שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות חד משמעיים במחזור הפתיחה, והן מחפשות להמשיך את המומנטום החיובי בו הן נמצאות.

חניכיו של פפ גווארדיולה הרשימו בניצחון 0:4 בחוץ על וולבס, כאשר מי שהותירו חותם הם ארלינג הולאנד וטיג’אני ריינדרס, שנראו פשוט נהדר וסחפו את הקבוצה שהציגה את מלוא יכולותיה על הדשא.

מנד, נמצאים הספרס, שהשיגו  ניצחון 0:3 חלק מצמד של רישארליסון ועוד אחד של ג’ונסון, ובכך השכיחו במעט את ההפסד בסופרקאפ האירופי. התרנגולים שואפים לנצח את יריבתם ולהמשיך במומנטום להמשך העונה.

במפגש האחרון בין הקבוצות, סיטי ניצחה 0:1, אך לפני כן טוטנהאם מחצה את יריבתה 0:4 בחוץ, במה שלבטח מדאיג את האוהדים התכולים. המאזן בין הקבוצות הוא דיי שיוויוני במשחקים האחרונים, וצפוי לנו משחק מסקרן.

מחצית ראשונה
  • '45+6
  • החמצה
  • צ׳רקי הגביה כדור נפלא לרחבהף הולאנד הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
ז׳ואאו פאליניה חוגג עם חבריו (רויטרס)ז׳ואאו פאליניה חוגג עם חבריו (רויטרס)
  • '45+2
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: טעות ענקית של טראפורד, שניסה להניע כדור ברחבה, ריצ׳ארליסון חטף ופלאיניה גלגל מקרוב לרשת
  • '39
  • החמצה
  • כמעט טוטנהאם הכפילה את היתרון. קודוס ניצל טעות בהגנה ומצא את עצמו מול טראפורד שיצא נהדר, והצליח לעצור את הניסיון של קודוס להקפיץ מעליו
ברנאן ג׳ונסון חוגג (רויטרס)ברנאן ג׳ונסון חוגג (רויטרס)
  • '36
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתפרצת מושלמת של הספרס. כדור ארוך הגיע לקודוס, שנגח נהדר מעל ההגנה של סיטי והשאיר את ריצ׳ארליסון לבד באגף. הברזילאי פרץ טוב והוציא רוחב לג׳ונסון שבנגיעה בעט לרשת
ברנאן ג׳ונסון כובש (רויטרס)ברנאן ג׳ונסון כובש (רויטרס)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • ברנאן ג׳ונסון ספג כרטיס צהוב
אוסקר בוב בפעולה (רויטרס)אוסקר בוב בפעולה (רויטרס)
  • '28
  • החמצה
  • פעולה טובה של הולאנד סידרה למרמוש מצב נוח, האחרון היה מול ויקאריו, אך נעצר אצל השוער
  • '22
  • חילוף
  • חילוף מוקדם במנצ׳סטר סיטי. ראין איט נורי נפצע ולא יכול היה להמשיך, נייתן אקה נכנס על חשבונו
ריאן איט נורי פצוע (רויטרס)ריאן איט נורי פצוע (רויטרס)
  • '17
  • החמצה
  • התקפה טובה של סיטי הסתיימה בבעיטה חדה של מרמוש מחוץ לרחבה, ויקאירו הדף טוב והאלנד לא הצליח להשתלט על הריבאונד
עומאר מרמוש בועט (רויטרס)עומאר מרמוש בועט (רויטרס)
  • '9
  • החמצה
  • וכמעט שער מהעבר השני. אותו פורו עשה טעות גדולה ולא סגר טוב, מרמוש התגנב מאחוריו ומזווית קשה שלח פס שחלף ליד הקורה
ראיין צ׳רקי וג׳ד ספנס (רויטרס)ראיין צ׳רקי וג׳ד ספנס (רויטרס)
  • '8
  • החמצה
  • פדרו פורו ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים אלכסונית מהשער, בבעיטה הראשונה הוא נעצר בחומה ובריבאונד שלח פצצה בנגיעה ששפשפה את הרשת הצדדית
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!
