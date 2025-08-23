תפתח בהפסד? היחס לניצחון של ריינה על חיפה

ליגת העל יוצאת לדרך היום (שבת) עם מחזור המשחקים הראשון. מבין המשחקים שייערכו, מכבי חיפה תפגוש את בני ריינה והפועל תל אביב תתמודד מול עירוני קריית שמונה. בנוסף, ברצלונה תפגוש את לבאנטה במסגרת המחזור השני בליגה הספרדית. לכם יש הזדמנות להרוויח מכך.

למרות שהפסידה לה בתחילת השבוע, ה’ווינר’ קבע כי הירוקים פייבוריטים מול ריינה, כשהם מקבלים יחס של פי 1.55 לניצחון, לעומת יחס של פי 4.5 ליריבתה. במידה והמשחק יסתיים בתיקו המנחשים יזכו בגמול של פי 4.10 על כספם.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

בנוגע להפועל ת”א, העולה החדשה מסומנת כעדיפה כאשר היא מקבלת יחס ש פי 1.70 לניצחון, בעוד הקבוצה הצפונית זוכה ליחס של פי 4.20. במקרה של אי הכרעה, היחס יעמוד על 3.50.

נעבור לספרד, שם ברצלונה זוכה ליחס לעדיפות ברורה וליחס של 1.20 לניצחון, בעוד אם היריבה תחולל הפתעה היא תזכה ליחס של פי 9.50. במידה והקבוצות לא יגיעו להכרעה, היחס למהמרים יעמוד על פי 5.80.

שחקני ברצלונה חוגגים שער מוקדם (IMAGO)

במשחק שייערך מוקדם יותר, אתלטיקו מדריד תארח את אלצ׳ה, כשהקולוצ׳ונרוס זוכים ליחס של פי 1.15 בלבד לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.90 ואילו ניצחון מפתיע של אלצ׳ה שווה פי 10.90.