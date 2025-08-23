יום שני, 25.08.2025 שעה 11:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

תפתח בהפסד? היחס לניצחון של ריינה על חיפה

ה'ווינר' קבע: הירוקים עדיפים לניצחון מול ריינה למרות ההפסד בתחילת השבוע, בעוד העולה החדשה זוכה ליחס של פי 1.70 לניצחון. וגם: היחס של ברצלונה

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

ליגת העל יוצאת לדרך היום (שבת) עם מחזור המשחקים הראשון. מבין המשחקים שייערכו, מכבי חיפה תפגוש את בני ריינה והפועל תל אביב תתמודד מול עירוני קריית שמונה. בנוסף, ברצלונה תפגוש את לבאנטה במסגרת המחזור השני בליגה הספרדית. לכם יש הזדמנות להרוויח מכך.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

למרות שהפסידה לה בתחילת השבוע, ה’ווינר’ קבע כי הירוקים פייבוריטים מול ריינה, כשהם מקבלים יחס של פי 1.55 לניצחון, לעומת יחס של פי 4.5 ליריבתה. במידה והמשחק יסתיים בתיקו המנחשים יזכו בגמול של פי 4.10 על כספם.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

בנוגע להפועל ת”א, העולה החדשה מסומנת כעדיפה כאשר היא מקבלת יחס ש פי 1.70 לניצחון, בעוד הקבוצה הצפונית זוכה ליחס של פי 4.20. במקרה של אי הכרעה, היחס יעמוד על 3.50. 

נעבור לספרד, שם ברצלונה זוכה ליחס לעדיפות ברורה וליחס של 1.20 לניצחון, בעוד אם היריבה תחולל הפתעה היא תזכה ליחס של פי 9.50. במידה והקבוצות לא יגיעו להכרעה, היחס למהמרים יעמוד על פי 5.80.

שחקני ברצלונה חוגגים שער מוקדם (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים שער מוקדם (IMAGO)

במשחק שייערך מוקדם יותר, אתלטיקו מדריד תארח את אלצ׳ה, כשהקולוצ׳ונרוס זוכים ליחס של פי 1.15 בלבד לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.90 ואילו ניצחון מפתיע של אלצ׳ה שווה פי 10.90.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */