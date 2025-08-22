הפסד חמוץ לנבחרת הקדטיות באליפות אירופה

נבחרת הקדטיות נחלה הערב (שישי) הפסד חמוץ 73:72 לרומניה באליפות אירופה עד גיל 16, ותתמודד מחר ב-15:30 על המקום ה-11 בטורניר מול המפסידה בין קרואטיה להונגריה. החבורה של רועי לזר לא נכנסה טוב למשחק ורדפה אחרי הרומניות מהפתיחה. דווקא כשנקלעה לראשונה לפיגור דו ספרתי, ברבע השלישי, יצאה לריצת 3:18 ואף עלתה ליתרון דו ספרתי משלה, אלא שדקות הסיום היו כל כולן של רומניה, שהפכה חזרה את המשחק עם ריצת 0:13 בדרך לניצחון. מעיין גורין הבילה את הנבחרת עם עוד משחק אדיר של 29 נקודות, תמר כרמי הוסיפה 14 נקודות, בעוד שמיכל אבודרהם רשמה דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-14 ריבאונדים.

הנבחרת פתחה עם אותה חמישייה מהמשחקים האחרונים - מעיין גורין, אור גדות, רוני מוניץ, תמר כרמי ומיכל אבודרהם. הרומניות היו מדויקות יותר בפתיחה ועלו ליתרון 4:11, כשלאחר מכן ההתקפה של הנבחרת השתפרה וחמש נקודות של גורין שמרו על הפער בעינו בסיום הרבע, 12:19. מגמת השיפור של ישראל המשיכה ברבע השני כשנקודות של גורין וכרמי הורידו את ההפרש לשתיים בלבד, אלקסיה באבדץ - שהובילה את רומניה במחצית הראשונה, ענתה מיד בשלשה, כשעד להפסקה אבודרהם וכרמי אמנם השלימו מהלכים נאים, אך הרומניות הצליחו לשמור על יתרונן עם ארבע נקודות ברצף שחתמו את המחצית ב-27:34.

ההתקפה של הנבחרת נראתה הרבה יותר טוב בחזרה מההפסקה, אמנם שתי שלשות של רומניה העלו אותה ליתרון דו ספרתי, 32:42, אך לאחר מכן כרמי קלעה שמונה נקודות ללא מענה, כולל שלשה ועבירה, שצימקו ל-40:42. גם פסק זמן רומני לא עצר את המומנטום הישראלי, כשהפעם גורין לקחה את הנבחרת על גבה ועם ריצת 3:10 אישית עד לסיום הרבע העלתה אותה ליתרון ראשון, בדרך ל-45:50. הבליץ הישראלי נמשך גם ברבע האחרון כשנקודות של גדות, גוטשטדט ודוגן העלו את הנבחרת ליתרון דו ספרתי, שנשמר עד ל-55:65, ארבע דקות לסיום. הרומניות לא וויתרו וצלפו שתי שלשות קשות שהפכו את המומנטום לחלוטין, ועם ריצת 2:16 בשלוש דקות עלו ליתרון 67:71. נקודות של אבודרהם קיזזו את ההפרש בחצי, אבל ריבאונד התקפה קריטי של רומניה איפשר לה להכפיל חזרה את ההפרש, כשגם שלשה משוגעת על הבאזר של גורין לא הצליחה לסייע, 72:73.

קלעו לישראל: גורין 29, כרמי 14, אבודרהם 12, גדות 8, דוגן 6, גוטשטדט 2, מוניץ 1. כן שותפו: יובילר, עבד, לוי, אבירם, גראייסי.