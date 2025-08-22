יום שישי, 22.08.2025 שעה 20:55
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4731-4427נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4130-3625ניו יורק סיטי8
3944-5026שיקאגו פייר9
3937-4227ניו יורק רד בולס10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
5233-5227סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4629-4426ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3247-5027סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2942-3326יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

טראמפ הודיע: מועד הגרלת הבתים של המונדיאל

נשיא ארצות הברית הכריז שהגרלת גביע העולם תיערך ב-5 בדצמבר בוושינגטון, ושם תחולקנה הנבחרות ל-12 בתים של 4. אינפנטינו: "אנחנו מאחדים את העולם"

|
דונלד טראמפ (IMAGO)
דונלד טראמפ (IMAGO)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ביום שישי כי הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 תתקיים במרכז קנדי שבוושינגטון. ההגרלה, שתגדיר את המשחקים בטורניר, תיערך ב־5 בדצמבר.

בטקס בבית הלבן נכח גם נשיא פיפ"א ג’אני אינפנטינו, שהעניק לטראמפ את גביע העולם וציין כי מדובר בגביע "ששמור רק למנצחים". טראמפ, שחבש כובע אדום עם הכיתוב "Trump was right about everything!", אמר: "מונדיאל 2026 יהיה סדרת האירועים הגדולה והמורכבת ביותר בהיסטוריה של הספורט, ומרכז קנדי יעניק לו פתיחה יוצאת דופן".

אינפנטינו הוסיף: "אנחנו מאחדים את העולם, אדוני הנשיא. מאחדים את העולם כאן, באמריקה, ואנחנו גאים בכך". כבר במרץ הכריז טראמפ על הקמת כוח משימה מיוחד להכנות למונדיאל. הוא עצמו יעמוד בראשו, ותפקידו יהיה לתאם את ההיערכות הממשלתית בארצות הברית לאירוע, בעיקר בהיבטי ביטחון ולוגיסטיקה. הצפי הוא למיליוני תיירים שיגיעו לארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שלוש המדינות המארחות את הטורניר.

דונאלד טראמפ וגדונאלד טראמפ וג'אני אינפנטינו (רויטרס)

המונדיאל ייערך בין 11 ביוני ל־19 ביולי 2026 ויהיה הראשון בהיסטוריה שבו משתתפות 48 נבחרות, עם סך של 104 משחקים. כל משחקי רבע הגמר והלאה יתקיימו בארצות הברית, והגמר ייערך באצטדיון מטלייף שבאיסט ראד'רפורד, ניו ג’רזי.

הטורניר יורכב מ־12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הנוקאאוט, ולצידן גם שמונה הנבחרות בעלות המקום השלישי הטוב ביותר. משם יתחיל שלב הנוקאאוט, שיימשך עד הגמר.

בארצות הברית יארחו משחקים 11 ערים: ארלינגטון, אטלנטה, איסט ראד'רפורד, פוקסבורו, יוסטון, אינגלווד, קנזס סיטי, מיאמי גארדנס, פילדלפיה, סיאטל וסן חוזה. בקנדה ייערכו משחקים בטורונטו ובוונקובר, ובמקסיקו יארחו שלוש ערים: מקסיקו סיטי, גוודלאחרה ומונטריי. כך מתקרב העולם עוד צעד לאירוע הכדורגל הגדול בהיסטוריה, שצפוי לשבור שיאי קהל, הכנסות ותשומת לב עולמית.
 

