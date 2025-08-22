יום שישי, 22.08.2025 שעה 20:28
בתום תחרות שוברת שיאים: גולד החזקה בישראל

אליפות ישראל בהרמת משקולות קבעה כי סיליה גולד ממכבי תל אביב הוכתרה לאישה החזקה במדינה בכל הזמנים לאחר תחרות צמודה עם ניקול רובנוביץ' הסגנית

סיליה גולד (יפית כחלון, באדיבות מכבי תל אביב)
אליפות ישראל בהרמת משקולות נערכה היום (שישי) בהרצליה, בסיומה הוכתרה סיליה גולד ממכבי תל-אביב לאישה החזקה בישראל בכל הזמנים, לאחר שניצחה בדו קרב דרמטי את ניקול רובנוביץ', גם היא ממכבי תל-אביב. השתיים התחרו בקטגוריית המשקל לנשים עד 77 ק״ג, הקטגוריה האולימפית החדשה ושברו ביחד 12 שיאי ישראל במהלך התחרות.

בהנפה, הייתה זו רובנוביץ׳ שהובילה לאחר ששברה את השיא הישראלי פעמיים במהלך התחרות והעמידה אותו על משקל של 103 ק״ג בהנפה במשקל 77 ק״ג. רובנוביץ' הוסיפה גם שיא בדחיקה וגם בקרב 2. 

בדחיקה, הפכה סיליה גולד את התוצאה, כשדחקה משקל של 130 ק״ג ובסך הכל סיימה עם 228 ק״ג - התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה אי פעם בישראל. רובנוביץ' דחקה 115 ק״ג וסיימה את התחרות עם  218 ק״ג, רחוקה 10 ק״ג מגולד שזכתה במקום הראשון. גולד שברה בתחרות 8 שיאים ישראלים - 2 בהנפה, 3 בדחיקה ו-3 בטוטאל.

ניקול רובנוביץניקול רובנוביץ' (יפית כחלון, באדיבות מכבי תל אביב)

מרימי המשקולות של מכבי תל-אביב כבשו את הפודיומים באליפות ישראל בהרצליה ושברו בסך הכל 19 שיאי ישראל במהלך התחרות. זוכים נוספים של מכבי שבלטו בתחרות הם: אלכסנדר סבסטיאנוב שזכה במקום הראשון בקטגוריית משקל 60 ק״ג, בר לוי שזכה במדליית זהב בקטגוריית משקל 65 ק״ג וטל ישיל שזכה במדליית הכסף.

עילי דהן עם הזהב וליעם גבירצמן עם מדליית כסף בקטגוריית משקל 71 ק״ג, בה שבר מיכאל גנץ שיא ישראל בדחיקה, איתמר שפרינץ זכה במדליית כסף ב-88 ק״ג ושבר שני שיאי ישראל בדחיקה ושניים בטוטאל, כשאיתמר ארם גלושקו זכה בארד בקטגוריה זו ושבר שיא ישראל בדחיקה, בני זלמן זכה בזהב ב-94 ק״ג, דמיטרי ליטבין זכה במדליית כסף בקטגוריית משקל של 110 ק״ג ובקטגוריית משקל של 110 ק״ג ומעלה זכה ריקרדו גנץ בזהב ועומר קורט בכסף. 

בנשים, זכתה נגה ג'יקובס במדליית זהב בקטגוריית משקל 48 ק״ג ושברה שיא ישראלי בדחיקה. בנוסף, מאיה רחמני זכתה במדליית ארד. נגה שרון זכתה במדליית זהב ב-53 ק״ג, נטע קופרמן זכתה במדליית כסף ב-63 ק״ג ובקטגוריית 69 ק״ג התחרו רק נציגות של מכבי תל-אביב: מאיה קוזולבסקי זכתה בזהב, לאה לשינסקי זכתה בכסף וטלי נתן זכתה בארד. בקטגוריית משקל 86 ק״ג זכתה נטע כהאן בזהב ושירי מילר זכתה בכסף ובקטגוריית 86+ זכתה מונה קרילוב בזהב קרן בן צבי בכסף.

