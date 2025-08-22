"היה לי כבוד לייצג את המועדון הגדול בישראל"

מכבי תל אביב תמכור בקרוב רשמית את ווסלי פטאצ’י לאלקמאר בסכום שמוערך בכ-7 מיליון אירו. היום (שישי) נפרד הקיצוני הברזילאי מהצהובים בפוסט באינסטגרם, בו סיכם בקבוצה את התקופה המוצלחת שלו במועדון לאחר שהגיע בקיץ שעבר מסנטוס.

"תודה לכם על הכל מכבי תל אביב. אני עובר לאתגרים חדשים, אבל תמיד אייחל להצלחה של המועדון. היה לי כבוד לייצג את המועדון הגדול ביותר בישראל", כתב פטאצ’י באינסטגרם שלו.

כבר תקופה ארוכה שידוע על מגעים בין הצהובים להולנדים, והחותמת לכך שהעסקה מתקרבת מאוד לכדי חתימה הייתה שהוא חזר יממה לאחר חבריו מהמשחק נגד חאמרון כדי לעבור בדיקות, וגם זה שהוא לא התאמן לקראת המפגש נגד דינמו קייב.

ווסלי פטאצ'י (שחר גרוס)

תחילה אלקמאר הציעה 5 מיליון אירו, אך הצהובים דרשו יותר ואחרי שחשפנו כאן ב-31.7 שהמועדון צפוי לשדרג את ההצעה, זה אכן קרה ולבסוף העסקה נסגרה ותהיה לאלופת ישראל גם 20% ממכירה עתידית של הקיצוני, ואף מענקי הישגיות לאורך התקופה שלו בהולנד, כך שבקריית שלום יכולים בהמשך לקבל עוד כמיליון אירו נוספים.

כידוע, מכבי תל אביב צריכה לחלוק 40% עם סנטוס הברזילאית, לפי ההסכם בקנייה של הישראלים את השחקן בקיץ הקודם. החישוב בעניין זה פועל לפי הפחתה של 1.45 מיליון אירו מ-7.3 מיליון אירו, ומהסכום הזה גוזרים 40% לטובת סנטוס. בקצרה, בסופו של דבר 2.3 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם סכום נטו של כ-5 מיליון אירו.

בעונה אחת ובמעט המשחקים בעונה הזו, ווסלי פטאצ’י רשם 44 הופעות במדי מכבי תל אביב, בהן הוא הצליח לכבוש 14 שערים ולבשל עשרה נוספים. זה לקח קצת זמן ובהתחלה היו ביקורות, אך לאט לאט הן נשכחו לחלוטין והכוכב הברזילאי היה אפילו חזק בדיון לזכות בשחקן העונה בליגה, אך לבסוף חברו בקבוצה דור פרץ קטף את הפרס האישי. בכל מקרה, פטאצ’י זכה עם הצהובים באליפות, שיחק איתם בעונה החולפת בליגה האירופית וזכה איתם גם בגביע הטוטו.