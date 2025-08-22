אנצ’לוטי ביקר: יש יותר מדי משחקים לא איכותיים

קרלו אנצ’לוטי, שאימן את ריאל מדריד עד לפני כמה חודשים, מתח ביקורת חריפה על פיפ"א ועל אופ"א בראיון באיטליה. בראיון הביע את דעתו על עודף המשחקים והשלכותיו.

"כן, משחקים יותר מדי וגרוע", אמר המאמן האיטלקי. "הכדורגל היום אנליטי יותר, אינטנסיבי ומהיר, אבל פיפ"א ואופ"א חייבות לבדוק מחדש את לוחות השנה. יש יותר מדי משחקים, לא כולם איכותיים, ויש יותר מדי פציעות". אנצ’לוטי לא היסס להציג את חששו מהמספר הגובר של הפציעות בקרב כדורגלנים בעידן המודרני.

לעיתים, כשמבקרים תופעה מסוימת, לא מציעים פתרונות. אבל אנצ’לוטי הציב מספר חלופות שיכולות לטפל בבעיה מהשורש: "אני חושב שהקטנת הליגות מ־20 ל־18 קבוצות היא פתרון טוב. זה ימנע משחקים באיכות נמוכה וגם יוזיל עלויות", אמר המאמן, אך הוסיף: "צריך שתהיה הסכמה בין כל הצדדים, ובינתיים זה לא קרה".

כשנשאל מדוע למאמנים ולשחקנים אין מספיק השפעה על הנושא הזה, היה אנצ’לוטי חד מאוד: "אנחנו מקבלים את המשכורות הגבוהות ביותר, אולי זו הסיבה שלא רוצים אותנו סביב השולחן".

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

המעבר של מודריץ’ לסרייה א’

לוקה מודריץ’, אחד מעמודי התווך של אנצ’לוטי בריאל מדריד, עבר למילאן. לאנצ’לוטי עצמו היסטוריה עשירה במועדון, הן כשחקן והן כמאמן, ולכן נשאל על הצטרפותו של הקרואטי. "דיברתי איתו, הוא ישמח את האוהדים, ישאיר חותם בסרייה א’. הוא מרוצה מההחלטה, והוא יודע שהוא יכול להגיע למונדיאל. הוא מקצוען אמיתי, בעונה שעברה לא פספס אפילו אימון אחד", אמר האיטלקי.

מילאן החדשה מנסה לחזור ולהתחרות על אליפות איטליה, ולשם כך, בנוסף למודריץ’, מינתה גם מאמן חדש, מסימיליאנו אלגרי. "אני שמח שמילאן נתנה בו שוב אמון. הוא דמות חשובה שהקבוצה והמועדון היו זקוקים לה", אמר אנצ’לוטי, והוסיף: "לסרייה א‘ יש היום מאמנים חשובים: סארי, קונטה, גאספריני".

לוקה מודריץ' (רויטרס)

שלוש אפשרויות אחרי ברזיל

פרישה לא נראית כרעיון שמעסיק את אנצ’לוטי, לפחות לא בשלב זה. כשנשאל על כך, למרות שתקופתו בברזיל רק החלה, הציג שלוש אפשרויות להמשך דרכו: "יש לי שלוש אפשרויות: להישאר כאן, לחפש משהו מעניין אחר, או לעצור", אמר.

הנוסטלגיה היא דבר שמקשה על רבים, ותקופתו בריאל מדריד הייתה בלתי נשכחת עבורו ועבור האוהדים. אך במקום לדבר על געגועיו למדריד, נשאל אנצ’לוטי דווקא על געגועיו לאיטליה. בתגובה חייכה ואמר: "מה שאני מתגעגע אליו זה לטורטליני של אחותי אנג’לה".