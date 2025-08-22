יום שישי, 22.08.2025 שעה 20:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

אנצ’לוטי ביקר: יש יותר מדי משחקים לא איכותיים

מאמן ברזיל בראיון: "חייבים לבדוק מחדש את לוח השנה, משחקים יותר מדי, וגרוע. הקטנת הליגות זה פתרון טוב". וגם: מודריץ' במילאן והגעגועים לאיטליה

|
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

קרלו אנצ’לוטי, שאימן את ריאל מדריד עד לפני כמה חודשים, מתח ביקורת חריפה על פיפ"א ועל אופ"א בראיון באיטליה. בראיון הביע את דעתו על עודף המשחקים והשלכותיו.

"כן, משחקים יותר מדי וגרוע", אמר המאמן האיטלקי. "הכדורגל היום אנליטי יותר, אינטנסיבי ומהיר, אבל פיפ"א ואופ"א חייבות לבדוק מחדש את לוחות השנה. יש יותר מדי משחקים, לא כולם איכותיים, ויש יותר מדי פציעות". אנצ’לוטי לא היסס להציג את חששו מהמספר הגובר של הפציעות בקרב כדורגלנים בעידן המודרני.

לעיתים, כשמבקרים תופעה מסוימת, לא מציעים פתרונות. אבל אנצ’לוטי הציב מספר חלופות שיכולות לטפל בבעיה מהשורש: "אני חושב שהקטנת הליגות מ־20 ל־18 קבוצות היא פתרון טוב. זה ימנע משחקים באיכות נמוכה וגם יוזיל עלויות", אמר המאמן, אך הוסיף: "צריך שתהיה הסכמה בין כל הצדדים, ובינתיים זה לא קרה".

כשנשאל מדוע למאמנים ולשחקנים אין מספיק השפעה על הנושא הזה, היה אנצ’לוטי חד מאוד: "אנחנו מקבלים את המשכורות הגבוהות ביותר, אולי זו הסיבה שלא רוצים אותנו סביב השולחן".

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

המעבר של מודריץ’ לסרייה א’

לוקה מודריץ’, אחד מעמודי התווך של אנצ’לוטי בריאל מדריד, עבר למילאן. לאנצ’לוטי עצמו היסטוריה עשירה במועדון, הן כשחקן והן כמאמן, ולכן נשאל על הצטרפותו של הקרואטי. "דיברתי איתו, הוא ישמח את האוהדים, ישאיר חותם בסרייה א’. הוא מרוצה מההחלטה, והוא יודע שהוא יכול להגיע למונדיאל. הוא מקצוען אמיתי, בעונה שעברה לא פספס אפילו אימון אחד", אמר האיטלקי.

מילאן החדשה מנסה לחזור ולהתחרות על אליפות איטליה, ולשם כך, בנוסף למודריץ’, מינתה גם מאמן חדש, מסימיליאנו אלגרי. "אני שמח שמילאן נתנה בו שוב אמון. הוא דמות חשובה שהקבוצה והמועדון היו זקוקים לה", אמר אנצ’לוטי, והוסיף: "לסרייה א‘ יש היום מאמנים חשובים: סארי, קונטה, גאספריני".

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (רויטרס)

שלוש אפשרויות אחרי ברזיל

פרישה לא נראית כרעיון שמעסיק את אנצ’לוטי, לפחות לא בשלב זה. כשנשאל על כך, למרות שתקופתו בברזיל רק החלה, הציג שלוש אפשרויות להמשך דרכו: "יש לי שלוש אפשרויות: להישאר כאן, לחפש משהו מעניין אחר, או לעצור", אמר.

הנוסטלגיה היא דבר שמקשה על רבים, ותקופתו בריאל מדריד הייתה בלתי נשכחת עבורו ועבור האוהדים. אך במקום לדבר על געגועיו למדריד, נשאל אנצ’לוטי דווקא על געגועיו לאיטליה. בתגובה חייכה ואמר: "מה שאני מתגעגע אליו זה לטורטליני של אחותי אנג’לה".

