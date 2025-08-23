יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:52
יום שבת, 23/08/2025, 22:30אצטדיון סיוטאט דה ולנסיהליגה ספרדית - מחזור 2
ברצלונה
דקה 20
1 0
שופט: אלחנדרו הרננדז
לבאנטה
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
02-11לבאנטה17
01-01אוססונה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20
מערכת ONE | 23/08/2025 22:30
לאמין ימאל (IMAGO)
המחזור השני של הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו כאשר ברצלונה מתארחת בולנסיה אצל לבאנטה. החבורה של פליק שואפת להמשיך במומנטום שלה ולרשום ניצחון שני ברציפות לאחר ה-0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה. מנגד, היבירבה מחפשת ניצחון בכורה.

אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.

מנגד, לאבנטה הפסידה במחזור הפתיחה כשנכנעה לאלאבס, ויהא שואפת לחולל סנסציה, להפתיע את יריבתה ולרשום ניצחון בכורה לעונה ולקחת את מלוא הנקודות.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.

מחצית ראשונה
  • '8
  • נבדל
  • כדור עומק נהדר מצד ימין הגיע למוראלס שנותר חופשי והצליח לכבוש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל, עדיין 0:0
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של ברצלונה. מרקוס ראשפורד חדר לרחבה מהפינה והגיע לזווית קשה, בעט ונהדף אצל קוניאט. במהלך שלאחר מכן, ראפיניה ניסה את מזלו מרחוק והכדור הלך מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו הרננדז הוציא את ההתמודדות לדרך!
