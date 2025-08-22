החלק החסר? מאחורי העניין של ריאל בוורטון

יש הרבה חלקים בפאזל של צ’אבי אלונסו, ליתר דיוק, 24 פלוס פרנקו מסטנטואונו שעל הנייר מוגדר כשחקן מילואים. אבל חסר חלק אחד, וזה לא השחקן ה־25 הפנוי, אלא המהנדס במרכז השדה. אותו פרופיל עליו חולם המאמן מאז שהבין שמרטין סובימנדי בדרך לארסנל. קשר מרכזי שמקבל את ההגה לידיו, יודע להרגיע ולקבוע קצב משחק. מנהל שמעדיף החזקת כדור על פני ריצה, שמסוגל לפצח הגנות צפופות כמו של אוססונה, לא באמצעות בעיטות מרחוק.

כי טוני קרוס עזב, לוקה מודריץ' עזב, ואף אחד לא הגיע במקומם. הכוונה של המועדון היא לצרף מחליף, במוקדם או במאוחר. ובחיפוש הסבוך הזה יש שם אחד שבולט: בן 21, שמאלי, שחקן נבחרת אנגליה, כוכב קריסטל פאלאס, עליו באנגליה נאנחים וכינו אותו "הפירלו של בלקברן". שמו: אדם וורטון. ועל פי מידע ב’אס’, הוא כבר על הרדאר של ריאל מדריד.

הפרופיל שחסר

בהנהלת ריאל מדריד אוהבים מאוד את וורטון. כי זה בדיוק השחקן שחסר, וגם קשה מאוד למצוא בשוק. בנוסף, הוא עומד בדרישות קריטיות: גיל צעיר וכישרון בלתי ניתן לערעור. הבעיה היא המחיר. פחות מ־80 מיליון אירו, ופאלאס לא תרים את הטלפון. לכן, בריאל מדריד לא מתכננים להפעיל מהלכים בקיץ הנוכחי (החלון נסגר ב־1 בספטמבר), אלא אם תתרחש מכירה גדולה, אחרי שהושקעו 178 מיליון אירו על טרנט אלכסנדר ארנולד, דין האוסן, אלברו קאררס ופרנקו מסטנטואונו. אחת האפשרויות: רודריגו.

אדם וורטון (IMAGO)

לברזילאי יש מספר מחזרות, כשמנצ’סטר סיטי מובילה, בתנאי שטוטנהאם באמת תלחץ על סאביניו (שכבר דחו עליו הצעה של 70 מיליון באיתיחאד). אבל נכון לעכשיו, רצונו של רודריגו הוא להישאר. אין גם הצעה רשמית על השולחן. וגם אם תהיה, ריאל לא תשחרר בפחות מ־80–90 מיליון. בקיצור: עסקת וורטון ועסקת רודריגו עלולות להיות צמודות זו לזו. השוק מזין את עצמו.

בינתיים, במרכז השדה הצפוף (ואלוורדה, טשואמני, קמאבינגה, סבאיוס, וג’וד בלינגהאם שעוד לא מצאו לו תפקיד ברור), צ’אבי אלונסו החליט להמר על ארדה גולר. שינוי ייעוד לשחקן שבעבר שיחק קרוב יותר לרחבה, וכעת אמור לקבל את המושכות. זה מסביר מדוע הרדאר נעצר על אדם וורטון.

ענקיות הפרמייר ליג בתמונה

פאלאס מצידה מודעת ליהלום שבידה. יש לו חוזה עד 2029, אחרי שנרכש מבלקברן לפני שנה בלבד תמורת 21 מיליון. וכבר ברור לה לחלוטין: כל המחזרות כבדות משקל. ליברפול, סיטי, ובמיוחד מנצ’סטר יונייטד. אצל האחרונה רואים בו מטרה עליונה, בעיקר אחרי שוויתרו על קארלוס בלאבה של ברייטון (שדרשה עליו 120 מיליון). באולד טראפורד, להגיע לסכום של תשע ספרות הרבה יותר קל.

אדם וורטון (IMAGO)

מה גם שהמצב הכלכלי של פאלאס רגוע בהרבה: הם קיבלו לאחרונה זריקת מזומנים של 80 מיליון אירו מארסנל, שרכשה את אברצ’י אזה. המשמעות: אין שום לחץ למכור. אחד עשר ימים נותרו עד סוף החלון, והשעון מתקתק. אם הסיפור יישאר פתוח אחרי 2 בספטמבר, זו כבר עלולה להפוך לאופרת סבון בסגנון ריאל מדריד.

“הלבנים מעריכים את וורטון מאוד. ואם יתברר שיש פתח, ושהדבר אפשרי כלכלית, הם יאיצו מהלך. יתחילו להניח גשרים לאט ובשקט. הם אוהבים את היכולות שלו, את הבגרות שמפגין למרות גילו הצעיר, הוביל את פאלאס לזכייה בגביע האנגלי ובמגן הקהילה כבר בעונתו הראשונה בפרמייר ליג, ואת השליטה בקצב המשחק, יחד עם ראיית משחק ייחודית”, נכתב ב’אס’.

“הוא רואה דברים שאחרים לא רואים, והוא הראה את זה כבר כילד”, סיפר סטיוארט ג’ונס, ראש מחלקת הנוער של בלקברן רוברס, בה גדל וורטון. גם פפ גווארדיולה שיבח אותו אחרי משחק ב־12 באפריל: “הוא קשר מצוין. ההשפעה שלו מאז שעבר מהצ’מפיונשיפ לפרמייר ליג מדהימה. ולו רגל שמאל מבריקה”. עד כדי כך שהוא מופיע בסדר היום של סיטי, ליברפול, יונייטד, וכעת גם של ריאל מדריד.