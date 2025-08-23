יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:41
יום שבת, 23/08/2025, 20:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 1
מכבי בני ריינה
דקה 11
0 0
שופט: גל לייבוביץ
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14
דורון בן דור | 23/08/2025 20:30
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

ליגת העל יוצאת לדרך! מכבי חיפה מארחת בשעה זו את בני ריינה במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. המארחת מגיעה לעונה לאחר תקופת הכנה לא פשוטה, שכללה הדחה מאירופה והפסד לאותה ריינה בתחילת השבוע במשחקי הדירוג של גביע הטוטו.

שחקניו של דייגו פלורס מודעים לכך שכל העיניים והלחץ עליהם. לאחר אותה הדחה מהקונפרנס ליג, בשילוב ההפסד ביום ראשון האחרון, הירוקים סופגים המון ביקורות וכדור השלג מאיים להמשיך להתגלגל. במועדון מודעים לכך שניצחון הוא בגדר חובה והוא יעניק הרבה אוויר לנשימה למערכת.

מנגד, החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר טוב ועם מומנטום של שלושה ניצחונות רצופים. האורחת פתחה את גביע הטוטו עם שני הפסדים, אך יצאה לריצה מרשימה של שלושה ניצחונות כאמור, שהגיעה לשיאה עם הניצחון על חיפה באותו אצטדיון בו הן משחקות כעת.

כאמור, רק השבוע נפגשו שתי הקבוצות במשחק על המקום השביעי בגביע הטוטו, בו גברה בני ריינה 0:2 על חיפה בסמי עופר, כאשר לפני כן הירוקים ניצחו בתחילת השנה. בחמשת המפגשים האחרונים, שתי הקבוצות עם שני ניצחונות כל אחת ופעם נוספת ההתמודדות הסתיימה ללא הכרעה. 

מחצית ראשונה
  • '7
  • החמצה
  • מכבי חיפה פתחה בלחץ חזק על שערה של ריינה, דולב חזיזה מסר ימינה לסוף פודגוראנו שבעט מצד ימין של הרחבה כדור אלכסוני שטוח, שהלך לא רחוק מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני מכבי חיפה בחימום (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה בחימום (עמרי שטיין)
עאיד חבשי (עמרי שטיין)עאיד חבשי (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה בחימום (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה בחימום (עמרי שטיין)
