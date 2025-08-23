הרכבים וציונים



ליגת העל יוצאת לדרך! מכבי חיפה מארחת בשעה זו את בני ריינה במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. המארחת מגיעה לעונה לאחר תקופת הכנה לא פשוטה, שכללה הדחה מאירופה והפסד לאותה ריינה בתחילת השבוע במשחקי הדירוג של גביע הטוטו.

שחקניו של דייגו פלורס מודעים לכך שכל העיניים והלחץ עליהם. לאחר אותה הדחה מהקונפרנס ליג, בשילוב ההפסד ביום ראשון האחרון, הירוקים סופגים המון ביקורות וכדור השלג מאיים להמשיך להתגלגל. במועדון מודעים לכך שניצחון הוא בגדר חובה והוא יעניק הרבה אוויר לנשימה למערכת.

מנגד, החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר טוב ועם מומנטום של שלושה ניצחונות רצופים. האורחת פתחה את גביע הטוטו עם שני הפסדים, אך יצאה לריצה מרשימה של שלושה ניצחונות כאמור, שהגיעה לשיאה עם הניצחון על חיפה באותו אצטדיון בו הן משחקות כעת.

כאמור, רק השבוע נפגשו שתי הקבוצות במשחק על המקום השביעי בגביע הטוטו, בו גברה בני ריינה 0:2 על חיפה בסמי עופר, כאשר לפני כן הירוקים ניצחו בתחילת השנה. בחמשת המפגשים האחרונים, שתי הקבוצות עם שני ניצחונות כל אחת ופעם נוספת ההתמודדות הסתיימה ללא הכרעה.