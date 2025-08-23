הרכבים וציונים



ליגת העל יוצאת לדרך! עירוני טבריה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ממשחקי גביע הטוטו, אך לשתיהן מטרה דומה – להתחיל את עונת המשחקים החדשה ברגל ימין.

המארחת פתחה טוב את קמפיין הטוטו עם ארבע נקודות בשני משחקיה הראשונים. ההמשך היה פחות טוב מבחינתה, כאשר היא נכנעה שלוש פעמים ברציפות, כולל להפועל פתח תקווה במשחקי הדירוג, ורוצה להתאושש ולחזור למסלול הניצחות בפתיחת הליגה.

מנגד, החבורה של גל אראל נראתה לא רע במשחקי ההכנה, כאשר סיימה את שלב הבתים בטוטו עם שלושה ניצחונות והפסד בודד, אך לאחר מכן הובסה 5:0 לבית”ר ירושלים בחצי הגמר של המפעל. כמו יריבתה, היא שואפת לחזור למסלול הניצחונות ברגע האמת.

בפעם האחרונה שנפגשו, בתחילת החודש, האורחת גברה על טבריה 0:1. למעשה, הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בלבד לאורך ההיסטוריה, כאשר ידה של טבריה לא יצאה על העליונה באף אחד מהמקרים. זהו זמן מצוין מבחינתה לרשום ניצחון בכורה על החבורה מהכרמל.