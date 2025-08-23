יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:41
יום שבת, 23/08/2025, 20:30אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 1
הפועל חיפה
דקה 12
0 0
שופט: אביב קליין
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14
גיא קופיצ'ינסקי | 23/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)

ליגת העל יוצאת לדרך! עירוני טבריה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ממשחקי גביע הטוטו, אך לשתיהן מטרה דומה – להתחיל את עונת המשחקים החדשה ברגל ימין.

המארחת פתחה טוב את קמפיין הטוטו עם ארבע נקודות בשני משחקיה הראשונים. ההמשך היה פחות טוב מבחינתה, כאשר היא נכנעה שלוש פעמים ברציפות, כולל להפועל פתח תקווה במשחקי הדירוג, ורוצה להתאושש ולחזור למסלול הניצחות בפתיחת הליגה.

מנגד, החבורה של גל אראל נראתה לא רע במשחקי ההכנה, כאשר סיימה את שלב הבתים בטוטו עם שלושה ניצחונות והפסד בודד, אך לאחר מכן הובסה 5:0 לבית”ר ירושלים בחצי הגמר של המפעל. כמו יריבתה, היא שואפת לחזור למסלול הניצחונות ברגע האמת.

בפעם האחרונה שנפגשו, בתחילת החודש, האורחת גברה על טבריה 0:1. למעשה, הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בלבד לאורך ההיסטוריה, כאשר ידה של טבריה לא יצאה על העליונה באף אחד מהמקרים. זהו זמן מצוין מבחינתה לרשום ניצחון בכורה על  החבורה מהכרמל.

מחצית ראשונה
  • '4
  • החמצה
  • ניסיון בעיטה ראשון להתמודדות: יונתן פרבר ניסה לאתגר את סנטוס מחוץ רחבה, אך בעט חלש היישר לידיים של השוער.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרכה.
