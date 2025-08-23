הרכבים וציונים



ליגת העל יוצאת לדרך! הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ממשחקי גביע הטוטו, אך לשתיהן מטרה דומה – להתחיל את עונת המשחקים החדשה ברגל ימין.

החבורה של זיו אריה מגיעה בכושר טוב לאחר שהציגה קמפיין גביע הטוטו לא רע בכלל. את שלב הבתים הירושלמים סיימו במאזן של שלושה ניצחונות והפסד בודד, אך לאחר מכן הפסידו למכבי תל אביב במסגרת משחקי הדירוג. הקבוצה מהבירה שואפת לשמור על ביתה ולפתוח את העונה ברגל ימין מול הקהל שלה.

מנגד, הקבוצה מערי הנמל באה בכושר ירוד לאחר שלא נראתה טוב במשחקי ההכנה לעונה. את שלב הבתים של הטוטו היא סיימה עם נקודה אחת בלבד, לאחר שרשמה שלושה הפסדים ותוצאת תיקו אחת, וגם במשחקי הדירוג נחלה אכזבה כאשר הפסידה לבני סכנין.

בפעם האחרונה שנפגשו, לפני כחודש, ידה של המארחת הייתה על העליונה כשניצחה 1:2. כדי למצוא את הפעם האחרונה בה אשדוד ניצחה את הירושלמים צריך לחזור כל הדרך על למאי 2024, כאשר חיים סילבס שואף להוביל את קבוצתו לשלוש נקודות יקרות בפתיחת הליגה.