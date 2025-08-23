יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:40
יום שבת, 23/08/2025, 20:15אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 1
מ.ס אשדוד
החמצת פנדל רועי גורדנה (12)
דקה 27
0 0
שופט: יוני קלז
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14
גיא בן זיו | 23/08/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
גיא בדש (אורן בן חקון)
גיא בדש (אורן בן חקון)

ליגת העל יוצאת לדרך! הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ממשחקי גביע הטוטו, אך לשתיהן מטרה דומה – להתחיל את עונת המשחקים החדשה ברגל ימין.

החבורה של זיו אריה מגיעה בכושר טוב לאחר שהציגה קמפיין גביע הטוטו לא רע בכלל. את שלב הבתים הירושלמים סיימו במאזן של שלושה ניצחונות והפסד בודד, אך לאחר מכן הפסידו למכבי תל אביב במסגרת משחקי הדירוג. הקבוצה מהבירה שואפת לשמור על ביתה ולפתוח את העונה ברגל ימין מול הקהל שלה.

מנגד, הקבוצה מערי הנמל באה בכושר ירוד לאחר שלא נראתה טוב במשחקי ההכנה לעונה. את שלב הבתים של הטוטו היא סיימה עם נקודה אחת בלבד, לאחר שרשמה שלושה הפסדים ותוצאת תיקו אחת, וגם במשחקי הדירוג נחלה אכזבה כאשר הפסידה לבני סכנין.

בפעם האחרונה שנפגשו, לפני כחודש, ידה של המארחת הייתה על העליונה כשניצחה 1:2. כדי למצוא את הפעם האחרונה בה אשדוד ניצחה את הירושלמים צריך לחזור כל הדרך על למאי 2024, כאשר חיים סילבס שואף להוביל את קבוצתו לשלוש נקודות יקרות בפתיחת הליגה.

מחצית ראשונה
  • '12
  • החמצת פנדל
  • עומר אגבדיש נגע בכדור בידו בתוך הרחבה ואחרי התערבות של ה-VAR, קלז הצביע על הנקודה הלבנה. רועי גורדנה בעט חזק אך סחט הצלה מצוינת מנדב זמיר
  • '7
  • החמצה
  • יוג'ין אנסה הגיע למצב טוב בצד השני, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל ירושלים: גיא בדש ניסה את מזלו עם בעיטה מטווח רחוק, אך נעצר אצל נימצ'יצקי
המחווה לחטופים בטדי (אורן בן חקון)המחווה לחטופים בטדי (אורן בן חקון)
  • '1
  • אחר
  • לאחר מחווה יפה לחטופים בה השחקנים עמדו במשך 50 שניות על כר הדשא, יוני קלז הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך!
הספירה לאחור בטדי (אורן בן חקון)הספירה לאחור בטדי (אורן בן חקון)
