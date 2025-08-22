יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:35
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

באשדוד יודעים: "פתיחה ברגל ימין תתרום להמשך"

קבוצתו של סילבס תפתח מחר את עונת 2025/26 בליגת העל כשתתארח אצל הפועל י-ם, כשתעלה עם שלושה בלמים. בכורה בליגה לקימבידי ונאנג'יס, אוואני ייעדר

|
חיים סילבס (שחר גרוס)
חיים סילבס (שחר גרוס)

מ.ס. אשדוד תפתח מחר (שבת, 20:15) את עונת 2025/26 בליגת העל כשתתארח באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים. אחרי קמפיין גביע טוטו חלש שהסתיים במקום האחרון בטבלה, בקבוצה יודעים שהגיע הזמן להציג יכולת אחרת לגמרי ולהוכיח שהליגה זה סיפור אחר מגביע הטוטו.

מאמן הקבוצה חיים סילבס צפוי לערוך כמה שינויים בהרכב ובהם שחקנים שיערכו בכורה בליגת העל, ובראשם הקשר הקונגולזי קארים קימבידי, הכנף לני נאנג'יס והחלוץ ז’אן פלורן באטום, שנרשם רק אתמול במוסדות ההתאחדות אחרי שביטל פעמיים את הגעתו לקבוצה.

מי שייעדר הוא הבלם האוגנדי טימותי אוואני וירשם כזר השמיני של אשדוד, שלא ייכלל בסגל כדי שלא לפגוע במענקים הכספיים המיוחדים שמגיעים לקבוצות שרושמות שבעה זרים. מעבר לכך, אוואני עדיין לא בכושר משחק מלא.

מבחינה טקטית, סילבס ימשיך עם המערך של  שלושה בלמים. נאנג'יס יפתח על כל הקו הימני, בעוד בקישור יעמוד קימבידי לצידו של רועי גורדנה, שחזר העונה מהפועל באר שבע. "אחרי היכולת שהצגנו בגביע הטוטו, הליגה זה המקום הכי טוב לתקן. אם נפתח את הליגה ברגל ימין זה יתן דחיפה גדולה", אמר גורם באשדוד.

