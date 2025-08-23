הרכבים וציונים



שנה שלמה האוהדים חיכו, והנה זה הגיע. הפועל תל אביב חוזרת לבמה הגדולה, לבמה שהיא ראויה לה, לליגת העל. האדומים מארחים בשעה זו את עירוני קריית שמונה ולא רק חוזרים בעצמם לליגה, אלא גם מוציאים לדרך את עונת 2025/26, וכמה שהתגעגענו.

אליניב ברדה וחניכיו רשמו קדם עונה מצוין והמשיכו את התקופה הקסומה ביחד עוד מאשתקד, כשהשיא הגיע לא מזמן עם אותו 0:2 בטרנר על הפועל באר שבע, שסידר לעולה החדשה עלייה לגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל ודייט עם בית”ר ירושלים.

המון שמות חדשים יש בהפועל תל אביב, חלקם נוצצים יותר וחלקם פחות, והמטרה ברורה. אחרי שהמועדון חזר לליגה שאליו הוא שייך, כעת צריך להחזיר אותו לחלק העליון, שם הוא גם כן שייך. הדרך לשם מתחילה בבלומפילד מול הצפוניים, וברדה יודע שהוא צריך שלוש נקודות.

מנגד, קריית שמונה רשמה עונה אדירה אשתקד. בלי בית, עולה חדשה, ועדיין הקבוצה כמעט ואפילו הגיעה לפלייאוף העליון. העונה שי ברדה ינסה לעשות צעד קדימה יחד עם חניכיו, כאשר גם הוא קיבל לא מעט חניכים חדשים, והוא יודע שלנצח בבלומפילד יכול להיות צעד ראשון גדול מאוד לעבר המטרה הזו.