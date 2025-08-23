יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:39
יום שבת, 23/08/2025, 20:15אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 1
עירוני ק"ש
דקה 25
0 0
שופט: דוד פוקסמן
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14
איציק כלפי | 23/08/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

שנה שלמה האוהדים חיכו, והנה זה הגיע. הפועל תל אביב חוזרת לבמה הגדולה, לבמה שהיא ראויה לה, לליגת העל. האדומים מארחים בשעה זו את עירוני קריית שמונה ולא רק חוזרים בעצמם לליגה, אלא גם מוציאים לדרך את עונת 2025/26, וכמה שהתגעגענו.

אליניב ברדה וחניכיו רשמו קדם עונה מצוין והמשיכו את התקופה הקסומה ביחד עוד מאשתקד, כשהשיא הגיע לא מזמן עם אותו 0:2 בטרנר על הפועל באר שבע, שסידר לעולה החדשה עלייה לגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל ודייט עם בית”ר ירושלים.

המון שמות חדשים יש בהפועל תל אביב, חלקם נוצצים יותר וחלקם פחות, והמטרה ברורה. אחרי שהמועדון חזר לליגה שאליו הוא שייך, כעת צריך להחזיר אותו לחלק העליון, שם הוא גם כן שייך. הדרך לשם מתחילה בבלומפילד מול הצפוניים, וברדה יודע שהוא צריך שלוש נקודות.

מנגד, קריית שמונה רשמה עונה אדירה אשתקד. בלי בית, עולה חדשה, ועדיין הקבוצה כמעט ואפילו הגיעה לפלייאוף העליון. העונה שי ברדה ינסה לעשות צעד קדימה יחד עם חניכיו, כאשר גם הוא קיבל לא מעט חניכים חדשים, והוא יודע שלנצח בבלומפילד יכול להיות צעד ראשון גדול מאוד לעבר המטרה הזו.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה